2026選燈攻略！「瓦數、流明、色溫、發光效率」是什麼？臥室、客/餐廳、書房、廚房...該用什麼燈？教你用好燈具讓居家氛圍煥然一新

你可能也遇過這些情況：晚上追劇時燈光太亮、眼睛容易疲勞；吃飯時明明開著燈，桌面卻還是不夠清楚，睡前一開燈，反而變得更難放鬆。

無論是租屋、新宅，還是住了好幾年的家，燈每天都在用，卻常常被忽略；太亮、太暗、不舒服，其實不是燈壞了，而是用錯了。

2026選燈攻略

為什麼選燈，不能只看「瓦數」？

想把燈選對，關鍵在於理解四個常見卻容易混淆的名詞：瓦數、流明、發光效率、色溫。很多人在挑燈時，第一眼看的都是瓦數(Ｗ)，實際上，瓦數只代表耗電量，並不等於燈有多亮。

什麼是「流明」？先看亮不亮！

流明(lm)，代表的是一盞燈能發出多少光，也就是「亮度」，流明越高，看起來就越亮。

所以，與其問：「這盞燈幾瓦？」，不如先問：「這個空間需要多亮？」

「發光效率」：決定省不省電的關鍵

💡發光效率lm/W(流明／瓦)，指的是「每消耗 1 瓦電力，能產生多少光」。

也就是說，一盞高發光效率的燈，能用比較少的電，達到你想要的亮度；這也是為什麼現在許多LED燈，在瓦數不高的情況下，實際使用卻依然明亮、省電又舒服。

常被忽略的重點 ——「色溫」

色溫(K)，指的是光的顏色，而不是溫度。數字越低，光越偏黃，氛圍越放鬆；數字越高，光越偏白，看起來越清楚、有精神。

👉黃光(2700K–3000K)：光線溫暖柔和，適合臥室、睡前使用，能幫助身體慢慢放鬆下來。

👉自然光(4000K)：亮度與舒適度取得平衡，適合客廳、餐廳等日常活動空間。

👉白光(5000K–6500K)：光線清楚明亮，適合書房、工作區或需要高度專注的地方。

搞懂上面的名詞後，選燈其實會變得單純很多，重點不是買最亮的燈，而是依照空間用途選對類型，接下來，我們就用不同的場景，帶你看看適合用什麼燈吧！

客廳｜會客、休閒娛樂

吸頂燈可以提供整體均勻照明，遙控型吸頂燈更有多種功能可以因應不同場景切換。

TOSHIBA東芝 8-10坪 月韻90W RA95極光美肌 炫彩RGB 調光調色LED吸頂燈

原價：23,000元 、特價：14,990元

點我購買🛒

調光調色LED吸頂燈

餐廳｜用餐、家庭聚會

燈泡搭配吊燈或燈座使用，光線集中不刺眼，暖光讓餐桌氛圍更溫馨。

EVERLIGHT億光 10入組 16W 超節能 高效LED燈泡(白光/黃光/自然光)

原價：4,170元 、特價：1,119元

點我購買🛒

EVERLIGHT億光 高效LED燈泡

廚房｜烹飪、清潔

燈管提供線性且均勻的照明，讓料理與清潔時視線更清楚、不易產生陰影。

EVERLIGHT億光 4呎20W T8 LED燈管(白光/黃光/自然光)

原價：450元 、特價：149元

點我購買🛒

EVERLIGHT億光 4呎20W T8 LED燈管

書房｜工作、學習

檯燈提供局部照明，選擇有護眼設計的檯燈，可讓長時間閱讀或工作更舒適。

EVERLIGHT億光 億視界 智能LED護眼檯燈 AA級照度 CNS認證(附遙控器)

原價：3,750元 、特價：1,999元

點我購買🛒

EVERLIGHT億光 億視界 智能LED護眼檯燈

臥室｜休息、睡眠

調光調色吸頂燈，自定義的完美光源，幫助身心放鬆進入睡眠狀態。

Panasonic國際牌 日本製 42.5W LGC61201A09 經典 調光調色LED吸頂燈

原價：11,970元 、特價：6,990元

點我購買🛒

Panasonic國際牌 調光調色LED吸頂燈

浴室｜洗澡、整理儀容

防水吸頂燈均勻照亮整個浴室，防潮設計安全耐用，鏡前照明清晰方便整理儀容。

DanceLight舞光 2-4坪 24W白鯨 LED吸頂燈 抗UV IP66防塵防水(白光/黃光)

原價：700元 、特價：385元

點我購買🛒

DanceLight舞光 2-4坪 24W白鯨 LED吸頂燈

陽臺｜晾曬、氛圍照明

防水壁燈適合戶外環境，柔光營造舒適休閒氛圍，也可兼顧夜間照明需求。

DanceLight舞光 4W 邦妮壁燈 內含防水驅動器(時尚白/貴族黑)

原價：2,200元 、特價：1,320元

點我購買🛒

DanceLight舞光 4W 邦妮壁燈 內含防水驅動器

玄關｜迎賓、進出動線

崁燈隱藏於天花板內，光線柔和不刺眼，營造溫馨迎賓氛圍，讓回家與出門都更安心舒適。

Panasonic國際牌 4入組 14W 12cm崁孔 LED嵌燈 一年保固(白光/黃光/自然光)

原價：1,800元 、特價：919元

點我購買🛒

Panasonic國際牌 LED嵌燈

燈，不只是照亮空間，而是在陪你生活。

當每個空間都有剛剛好的亮度、對的色溫，眼睛會更輕鬆，心也更容易安靜下來。

從主照明到補光、從全室到桌前，只要掌握流明、色溫、發光效率，再搭配對的燈型，一次規劃好全屋照明，其實一點都不難。

現在，就替你的家選一道真正適合的光吧，讓每一次開燈，都是舒服、安心、剛好的開始。快來看看更多照明活動 :

