2026選舉倒數！張惇涵率中選會被提名人拜會民眾黨團：盼順利通過人事案

記者詹宜庭／台北報導

行政院秘書長張惇涵今（23日）率領7位中選會被提名人拜會立法院民眾黨黨團，張惇涵發言時提出3點說明，盼中選會人事案能順利通過；民眾黨團總召黃國昌則說，下週內政委員會將安排審查，民眾黨一向本著理性態度履行監督責任，雖然2月1日民眾黨團將有部分成員換血，但這次審查所留下的紀錄，將直接決定委員在行使人事同意權時的投票方向；中選會主委被提名人游盈隆也說，「立法院的一小步，是台灣民主的一大步」，誠摯期待各黨團予以支持。

行政院去年提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，另提名5位委員為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義、國民黨推薦中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。

張惇涵表示，今天主要有三件事要向民眾黨團報告。首先是介紹7位被提名人；其次，他今天確實帶來一份報告，因為朝野政黨對不在籍投票有許多討論與提案。立法院將於下周一安排相關公聽會，中選會早在去年11月17日即發函給22個縣市的選委會，請各選委會就不在籍投票、公投綁大選等議題提供書面意見，他已經將這些意見已彙整完畢，提供民眾黨團參考，以利朝野在審議相關法案時，能更充分且理性地討論。

張惇涵接著指出，第三點是針對年底將舉行的縣市長選舉，目前已有包括各政黨已提名、或尚未提名但已有立委表態參選的縣市在內，總數至少20人。距離九合一選舉不到10個月，他誠摯呼籲朝野能就人事同意權審查進行協調，依照立法院審查機制，讓中選會人事案能順利通過。一方面是保障被選舉人權益，另一方面也是維護全國選舉人投票的權利，期盼九合一選舉如期舉行，展現台灣公民社會的力量。

黃國昌則表示，民眾黨團對人事同意權的立場一向明確，只要提名到案，就應儘速安排審查。最具體的例子是當初考試院正副院長與考試委員提名時，率先提案要求審查的並非民進黨，而是民眾黨。此次中選會委員的提名案，民眾黨也將秉持同樣初衷與態度處理。不過這次提名確實延宕許久，對此他曾在立法院院會中向行政院長卓榮泰質詢，卓也當場致歉，民眾黨也選擇接受，這一頁就此翻篇，不再提。

黃國昌指出，下週內政委員會將安排審查，民眾黨一向本著理性態度履行監督責任，對於所有被提名人回覆的問卷內容，也將仔細閱讀。雖然2月1日民眾黨團將有部分成員換血，但這次審查所留下的紀錄，將直接決定委員在行使人事同意權時的投票方向。

游盈隆則表示，今天來到民眾黨團有一項重要任務，就是希望中選會人事審查在完成立法院的相關程序後，能獲得跨黨派一致支持。此次提名案不同於以往由執政黨單方面決定人選，而是民進黨與行政院釋出善意，邀請在野黨推薦人選，共同組成這7位提名人，希望經立法院嚴格審查後能一致通過，這將是綠藍白三方政治板塊激烈碰撞後，社會所期待的一個正面成果。他強調，「立法院的一小步，是台灣民主的一大步」，誠摯期待各黨團予以支持。

