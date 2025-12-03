2026選舉投票連放兩天假？民進黨團提「民主假」 前綠委挺不下去：鬧夠了沒！

2026年選舉火熱開打，相比民進黨已完成數波縣市長提名，國民黨則在上（11）月底才通過提名辦法。在野的國民黨團與民眾黨團力推「不在籍投票」，持反對意見的民進黨團則於近日提出「強化民主投票促進法」草案，其中「投票放兩天假」的規定，引發廣泛討論。但對此，前民進黨立委林濁水1日則在臉書砲轟「鬧夠了沒有！」

立法院11月21日在藍白立委聯手下，《公民投票法》第23條修正案三讀通過，規定公投案應在公告成立後3至6個月內投票，而期間若有全國性選舉應同日舉行，這也代表自2019年取消的「公投綁大選」已然回歸。繼「公投綁大選」恢復後，藍白兩黨持續推動「不在籍投票」專法，內容包含通訊投票、電子投票、設立特別投票所等措施。

藍白推不在籍投票 民進黨團：助長中國介選

但對此，民進黨批評，若真的實施不在籍投票，等同於將國家大門敞開，恐助長中國介選、滲透，為此提出「民主假」反制。民進黨團推出強化民主投票促進法草案，當中共12條條文，明定為保障並促進公民行使選舉、罷免及公民投票權利，避免公民行使投票權時遭受不當或違法干擾，特制定本法；另也規定為保障公民返回戶籍地行使投票權，投票日及其前一日，均放假一日。

廣告 廣告

草案中的「民主假」引發在野質疑，國民黨立委洪孟楷批評，若民進黨只是想提出民主假來阻擋不在籍投票，那是非常荒謬的，且目前民主先進國家好像都沒有這種制度；民眾黨主席黃國昌則質疑，這是想要阻礙年輕人投票？民進黨立委吳思瑤回應，民眾黨最近黨務混亂，顯然讓黃國昌的思考邏輯也亂了套；民進黨團幹事長鍾佳濱則強調，放假只是草案中的一部分，也有相關交通補助與協助，希望讓人民更方便行使投票權。

更多風傳媒報導

