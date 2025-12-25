2026選舉決定新潮流命運

2026年地方選舉，表面上是賴政府上任後的期中考，實質上，更是一場台灣多數民意對抗綠色專制、反民主政治路線的關鍵戰役。22個縣市中，六都為兵家必爭之地；而六都之中，真正牽動政治結構重組的，正是民進黨長期盤據的高雄市與台南市。南部的勝敗，不僅攸關地方執政、翻轉鐵票區，更將直接決定民進黨內部權力版圖的走向，以及新潮流的派系存亡。

國民黨方面，目前已確定由謝龍介、柯志恩分別出戰台南與高雄，提早完成戰略部署，展現決戰南台灣的政治決心。相較之下，民進黨內部卻陷入激烈的初選廝殺。根據近期民調，台南由陳亭妃暫居領先，高雄則因賴瑞隆深陷霸凌爭議而重挫聲勢，邱議瑩反而被視為較有機會出線的人選。民進黨預計明年1月中旬完成初選。然而這場競逐早已超越單純的地方選舉布局，而成為賴清德與新潮流派系的權力抉擇。

值得注意的是，無論是陳亭妃或邱議瑩，皆非賴清德及新潮流系統屬意的接班人選。倘若賴清德選擇強行介入，進行干預，勢必引爆黨內強烈反彈；但若選擇袖手旁觀，新潮流在六都恐將全面失守，等同於在地方政治上「斷根」。

更關鍵的是，民進黨下一世代具備總統或閣揆潛力的政治明星，如蕭美琴、陳其邁等，幾乎清一色皆非新系人馬，新潮流的長期主導地位將面臨結構性崩解。

若2026選舉結果不利，黨內反賴勢力勢必全面反撲，清算大罷免失敗與地方選舉潰敗的政治責任，賴清德難以置身事外。然而，這股反賴力量未必會複製2019年賴清德挑戰蔡英文的初選模式，短期內，更可能選擇逼迫賴清德辭去黨主席，重新掌控黨機器，提前布局「後賴時代」。蔡英文，更可能重新在賽局桌上現身，展現棋手風範。一旦此劇本成真，新潮流恐將正式進入政治黑暗期。

但對台灣而言，這或許反而是另一種光明的開始。長期以來，新潮流深度滲透國營事業與政府部門，透過人事、預算、標案等資源配置汲取國家利益，已嚴重侵蝕治理效能與行政中立。其式微，意味台灣政治有機會擺脫派系壟斷，重回制度與專業本位。

在此背景下，藍白合作的可能性亦成為左右戰局的重要變數。國民黨與民眾黨已啟動內部協商機制，儘管部分縣市仍各自推派人選，但在「反賴、反新」的共同主軸下，策略合作空間依然存在。基隆模式的延伸，乃至如同總統、副總統的正副首長搭配的競選形式，都可能在2026地方選舉首度出現，進一步放大在野整合效應。

總結而言，2026地方選舉的關鍵不僅在南部，更在於其背後所牽動的派系重組與政治路線選擇。這不只是一場地方選戰，而是一場決定新潮流命運，也決定台灣民主政治未來走向的關鍵抉擇。（作者為青年公共參與協會理事長）