2026選舉藍白幾時合？黃國昌預告簽正式政黨協議：工作小組將對接

宣布參選新北市長的民眾黨主席黃國昌拋出新北不要這麼快整合，應先把各自基本盤撐到最大。黃國昌今日進一步說，民眾黨現在在做的事情，是儘快把2026年地方選舉的共同政見向台灣社會報告，這件事做完以後，跟國民黨面對選舉共同的政見、願景、政策，也會開記者會跟大家報告，接下來兩邊有關於面對2026年選舉的工作小組，會馬上對接，針對2026年有關於選舉合作，會簽署正式的政黨協議。



黃國昌說，在那個正式的政黨協議裡面，會清楚的載明對選民的承諾、要共同推動的政見，也會包括在各個縣市要如何相互合作，如何以最好的方式選出最強的團隊，這些事情都按部就班在進行，對於民眾黨而言，隨時都準備好且持續的在進行這項工作。



黃國昌提到，國民黨也有一些內部要整合的工作，這都尊重他們的程序，但他覺得在這段時間當中，最重要的事情是每個人都在自己的工作崗位上面把事情做到最好，他認為這是最好的選舉方式，不要辜負人民對我的期待。



至於彈劾總統賴清德程序，黃國昌說，下個禮拜立法院會先辦公聽會，辦完以後全院委員會針對彈劾的程序會進行審查，也會邀請被彈劾人到立法院來說明，在農曆年過後，也會再進一步到全國各個地方來舉辦說明會，讓更多的台灣人知道台灣的民主憲政因為賴清德跟行政院長卓榮泰的毀憲亂政，陷入了什麼樣空前的危機，以及為什麼要透過程序來嚴肅的追究賴清德的法律責任。



