2026選舉藍軍執政5縣市非常危險？沈富雄大膽預測結局

2026縣市長選舉，媒體人黃暐瀚點名目前由國民黨所執政的宜蘭縣、台東縣、新竹縣、彰化縣跟嘉義市等5縣市，民進黨有機會翻轉。前立委沈富雄預測認為，國民黨宜蘭等5個縣市，沒有戰將，會丟的可能性起碼是4席，5席全丟的可能性也有。

沈富雄18日在《POP大國民》節目中表示，2026跟2028很不一樣，因為時間上2028比較遠，2026馬上就要到了，六都以外的縣市，都是地方跑得勤快、經營比較道地的人大概會居上風。

沈富雄接著表示，名嘴都同意，國民黨有宜蘭、台東、新竹、彰化跟嘉義等5席縣市長選舉，是沒有戰將，所以非常危險，他也同意，大家都看得出來。所以他預測，國民黨目前執政的5席縣市可能會丟掉，會丟的可能性起碼是4席，5席全丟的可能性也有。

沈富雄甚至認為，2026即便總統跟行政院長搞得天怒人怨，但是民進黨的選情不會很差，如果這5席縣市長選舉他都贏，或是贏4席，而沒有丟掉高雄市的話，民進黨就算小勝。但是如果國民黨丟了4席到5席，高雄也沒有贏，國民黨算輸，但是這不影響2028，2028是另外一回事。

沈富雄覺得，現在的憲政危機會持續到2028，就好像大罷免一樣，持續到8月23日，而2026跟2028是兩回事。你不守憲法，一個人的意志可以否決一個國會的決議，我們政府的體質是代議士民主的立憲國家，你不要了，就不是民主國家。

