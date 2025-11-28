2026選舉 徐國勇屏東喊「開出亮麗成績單」、周春米：爭取連任一定要贏

〔記者羅欣貞／屏東報導〕民進黨秘書長徐國勇今(28)日南下屏東縣、高雄市，就明年縣市長等公職人員選舉和基層交換意見，他在抵達民進黨屏東縣黨部時表示「希望在屏東、高雄開出亮麗的成績單」；屏東縣長周春米下午出席屏東西市場的活動時表示，徐秘書長來屏東為大家打氣，針對屏東縣長的提名，「我就是當然候選人」，一定要贏。

徐國勇今天中午抵達民進黨屏東縣黨部，和黨籍縣議員、鄉鎮長等公職人員座談，屏東縣長周春米也與會。徐國勇在進入會場前簡短向媒體表示，今天來屏東跟高雄，來拜會屏東縣黨部、高雄市黨部，跟主委和所有工作人員來交換意見，希望能在屏東、高雄開出亮麗的成績單，這是他最主要的目的，「我們屏東一定要贏，高雄也一定要贏，我的原則就是只有一個字－贏，今天就是來告訴大家來交換意見」。

屏東縣長周春米下午出席公開行程，針對媒體提問中午的座談會內容時，周春米表示，今天是我們中央黨部徐國勇秘書長跟著所有的主管，南下屏東的縣黨部給所有的公職人員打氣也舉辦座談，這個是賴總統、賴主席交付的任務。會中徐秘書長傳達說現在不管是總統、行政院，還有大家的努力，就是要確保台灣的民主自由，那也要確保施政的順利，當然也是作為我們將來在明年的大選最堅強的後盾，也跟大家提到現在相關的施政細節，給我們一些鼓勵跟加油，雖然說在之前，可能整個民進黨的士氣不是很好，但是呢，我們就是埋頭做、努力做，現在也得到了大家的信任，這是一個不變的努力的方向，我們也持續的往前走。

周春米也表示，徐秘書長在會議當中也有轉達中央黨部對屏東縣長的提名。「我要爭取連任嘛！所以我就是當然的候選人，那也會順利來提名」，整個提名的程序，大概就等議會定期大會結束後，再跟中央黨部來確認，當然就是希望我們原來執政的縣市都要贏，那當然一定都要贏，「這是我們很重要的責任，這也是我們給鄉親很重要、很重要的承諾，我們會全力以赴」。

屏東縣長周春米表示，明年連任一定要贏。(記者羅欣貞攝)

