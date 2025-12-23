2026選舉 新北爸媽議員 備戰托育政見

新北市近年新生兒人數持續下探，民國112年全市出生數跌破3萬人，創歷史新低。面對少子化成為結構性危機，育兒支持如何從「生得起」走向「養得下去」，成為明年地方選戰的重要社福攻防。多名議員以自身育兒經驗為基礎，直指現行政策的有感與不足，主張資源應從一次性補助，轉向長期、可預期的照顧體系。

本身是二寶媽的民進黨議員鄭宇恩指出，生育獎勵金、好孕專車確實能減輕新手父母初期負擔，但真正讓家長壓力爆表的，仍是托育名額、臨托支援，以及工作時間與孩子作息之間的落差。她直言，制度明顯跟不上現代家庭需求，政策必須從「一次性補助」轉向「長期、與生活同步的支持」。

鄭宇恩進一步主張，市府應推動「以小時為單位」的彈性請假，以及不影響工作運作的彈性上下班制度，讓家長能處理接送、就醫等突發需求，避免主要照顧者被迫退出職場。

即將迎來第3胎的民進黨議員李宇翔則從制度面切入，指出他在議會爭取市府承諾，將於115年全面調高生育獎勵金，並提高好孕專車額度。他直言，補助加碼只能「起跑點減壓」，真正痛點仍是公托中籤率與育兒環境。

李宇翔點出，五股、泰山、林口等人口快速成長區域，公托一位難求，行人空間破碎，讓推嬰兒車成為日常風險。他主張政府不能只當「發錢的長輩」，應進一步試辦夜間與假日托育，協助輪班與雙薪家庭。

國民黨議員呂家愷則表示，真正壓垮家長的，是每天的托育、通勤與工作平衡。若缺乏穩定且持續的支持，短期補助很快就會被生活成本抵銷。

呂家愷主張全面升級0到3歲托育體系，讓托育成為可近用、可負擔、可預期的公共服務，才能讓新北成為「願意生、也養得起孩子」的城市。