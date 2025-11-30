2026選雲林縣長？ 劉建國：總統鼓勵我

賴清德總統（右）十天內二度到雲林，民進黨立委劉建國（左）當面請命爭取台積電進駐。記者陳雅玲／攝影

民進黨二○二六雲林縣長人選以立委劉建國再戰機率最高，但中常會未如預期完成提名，地方憂心變數。賴清德總統昨到雲林送匾，劉建國當面請命爭取台積電進駐等獲應允，加上前立委蘇治芬親口否認再戰，地方黨內人士看好，提名劉應塵埃落定。

劉建國曾參選本屆雲林縣長，輸給拚連任的國民黨張麗善，得票率差一四．九七個百分點，他昨受訪說，上次心裡很自責， 覺得對民進黨很難交代，下屆提名人選還是尊重黨中央、賴主席及選對會，絕對會找出一名可以帶領雲林全面升級的好人才。

賴清德南下雲林褒忠聚保宮贈匾「百禱百應」，也是他十天內二度南下雲林，劉建國上次因立院黨團甲級動員未陪同，昨天不只他到了，前縣長、中央畜產會董事長蘇治芬及民進黨秘書長徐國勇等人都到場，頗有展現團結之意。

劉建國當面向賴總統請命，行政院核定的褒忠產業園區已進入環評，因交通便利、腹地寬廣，盼總統協助打造為大南方新矽谷、爭取台積電設廠，賴當場回應「既然地方有共識，那大家就共同來推動」。大合照時，蘇治芬突然走向賴清德咬耳朵，隨後賴又轉頭向旁邊的劉建國細語，全程被媒體拍下。蘇治芬被追問時說，只是向賴總統說「趕快公布提名劉建國選縣長」，劉建國簡單表示「總統有鼓勵我」。

熟知民進黨人士指出，中央本就屬意劉建國參選，只是劉的心境還在調整，才暫緩對外公布，以昨天現場互動加上蘇治芬表態不再參選、更指名劉建國，人選幾乎底定。

藍營部分，已表態爭取黨內提名的立委張嘉郡，昨與縣長張麗善都出席台大雲林分院虎尾院區第二期醫療大樓動工典禮，和賴清德同台。地方政壇人士觀察，國民黨主席鄭麗文日前到雲林手握張麗善、擁抱張嘉郡說「一棒接一棒，棒棒是強棒」，幾乎確定張嘉郡出線。

