2026醫療展：孕期糖尿病AI照護×穩糖模擬食堂 高醫岡山為母嬰及糖友打造精準健康體驗

▲高醫岡山醫院以「孕期糖尿病AI照護」、「穩糖模擬食堂」等動靜態展示，分享孕期穩糖與智慧控糖新模式。

【記者 王雯玲／高雄 報導】一年一度、號稱「全台最大健康派對」的台灣醫療科技展（Healthcare+ Expo Taiwan），今於台北南港展覽館精彩展出中，高醫大暨醫療體系以「AI × 健康照護」為核心，打造南台灣完善智慧照護生態系。其中，高醫岡山醫院以「孕期糖尿病AI照護」、「穩糖模擬食堂」等動靜態展示、互動體驗及專題講座，向民眾與專業人士分享孕期穩糖與智慧控糖新模式。

良好孕期血糖控制，可降低胎兒畸形、早產與妊娠高血壓等風險，是守護母嬰健康的關鍵。高醫岡山醫院由內分泌新陳代謝內科、婦產科、糖尿病衛教師、營養師與產科衛教師組成跨科團隊，建構「孕期糖尿病AI照護模式」，以「精準追蹤、即時回應、共同參與」為核心，提升孕媽咪自我照護能力。

廣告 廣告

在靜態展區中，團隊透過運用 LINE 群組與「智抗糖 App」，讓孕媽咪每日紀錄飲食、運動與血糖變化，再結合連續性血糖監測儀（Continuous Glucose Monitoring, CGM）數據，提供醫療團隊判讀與決策依據，形成可視化、可追蹤、可調整的個人化穩糖方案，更能減少不必要的用藥負擔。

高醫岡山醫院團隊表示，透過 CGM 連續數據與 App 回報機制，醫療端可掌握孕媽咪全天候血糖軌跡，適時調整胰島素劑量與飲食運動處方，讓 AI 與數據真正走進臨床與日常生活。

此外，高醫岡山醫院內分泌新陳代謝內科盧子文醫師也帶來專題講座「控糖新夥伴：認識糖尿病智慧科技」，以淺顯、生動的方式，介紹最新一代的糖尿病智慧照護工具。內容從「不用扎手指的連續血糖監測（CGM）」，進一步介紹能自動預測並調控血糖的智慧胰島素系統（Automated Insulin Delivery, AID／人工胰臟），減輕糖友每天量血糖、算碳水、調胰島素的負擔，讓控糖之路更輕鬆，提升病友生活品質。

互動遊戲區「穩糖模擬食堂」，則帶領民眾實際操作「選餐題」。參觀者可選擇不同的主食、配菜、飲品與甜點組合，系統將即時呈現可能出現的血糖變化曲線，衛教團隊也介紹如何選擇低 GI、高纖維與優質蛋白質的餐盤搭配，透過日常健康飲食規劃以幫助穩定血糖、保護心血管。

高醫岡山醫院誠摯邀請孕媽咪與準爸爸、對糖尿病與精準營養有興趣的民眾，以及各醫療與照護專業人士，在醫療科技展最後一天到高醫岡山醫院展區體驗，從數據走進生活，為母嬰與全家人的健康多加一分守護。（圖／記者王雯玲翻攝）