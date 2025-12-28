2026醫院崩壞預言！名醫揭「醫界職場霸凌」內幕：高層正親手毀掉未來

生活中心／程正邦報導

不少醫界人士指出，台灣醫療體系正處於崩潰邊緣。（示意圖/pixabay）

台灣醫療體系岌岌可危，當大眾關注焦點還停留在健保費率或高齡化壓力時，台北市立聯合醫院醫師姜冠宇拋出震撼彈，直指 2026 年將成為「台灣醫院人力崩壞的元年」。他語氣沉重地表示，醫界目前的青壯世代斷層與醫師出走潮，並非全因外部制度，更多是來自醫院內部高層的惡意踐踏。這場即將到來的「醫院無醫」危機，在姜冠宇眼中，更像是體系內部長久以來權力失衡後的「咎由自取」。

權力者的傲慢：讓位給主任、論文掛名成常態

姜冠宇在臉書分享了多起令年輕醫師寒心的職場實錄。他透露，有醫院主任仗著權勢霸占資源，不僅要求手術室必須優先讓位，連最好的門診時段也得由其先行挑選，導致年輕主治醫師即便有急需手術的病人也排不進場。最終，這名年輕醫師寧願頂著家庭反對的壓力，也要選擇辭職開業，其心聲只有一句：「與其被主管如此踐踏，不如自己當老闆。」

另一宗更為荒謬的案例則涉及學術倫理。某醫院主任要求科內每年產出的 SCI 國際期刊論文，必須將「第一作者」掛上自己的名字，即便實際執行研究的是底下的後輩。這種長期的「學術收割」引發群體憤慨，許多年輕才俊紛紛求去，最後該科淪為主任一人的「孤島專科」，再也無人協助其撰寫論文。

2026醫院崩壞預言！姜冠宇揭「醫界職場霸凌」內幕：高層正親手毀掉未來。（圖／翻攝自姜冠宇臉書）

活路在開業：年輕醫師的「脫北」與典範轉移

面對醫院內部的階級壓迫，年輕一代的醫師早已不再信奉傳統的「媳婦熬成婆」。姜冠宇觀察到，現在的醫師更傾向於「典範轉移」，積極開發醫院尚未普及的自費醫療項目，藉此逃脫日益萎縮的健保體制與僵化的行政管理。即便基層診所市場已成紅海，他們仍前仆後繼地投入，只為換取尊嚴與相對合理的工時。

這種出走潮帶來的連鎖反應已逐漸浮現。據媒體報導，當老醫師因體力不支或制度不公提早退休時，醫院便會陷入「值班無人」的困境。姜冠宇提醒護理端與行政層，現在不能再像過去一樣「隨 call 隨到」，必須學會與醫療人力共處，否則當體系最後一根稻草斷裂，受苦的將是全台民眾。

台灣醫護人員長期人力不足，許多醫師為了避免醫療糾紛，改作醫美收入更高。（圖／翻攝自姜冠宇臉書）

沉痛呼籲：不處理惡質主管，高層就是崩壞共犯

「我痛恨惡質主管！」姜冠宇向各家醫院經營者發出嚴正警告。他指出，許多中階主管善於「向上管理」，對上承歡膝下，對下卻是技術性掩蓋問題、逼走人才。若醫院高層對這些不適任主管視而不見，就等同於是造成 2026 年醫院人力全面崩壞的共犯。

姜冠宇沉痛呼籲，這場醫界「寧靜革命」的背後，隱藏的是對職場公平正義的集體呼救。當醫院不再是救人的聖殿，而成了權力霸凌的修羅場，2026 年的崩壞元年恐怕將不再只是預言，而是台灣社會必須共同承受的苦果。

