2026重點天象揭曉 月全食、流星雨精彩萬分

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北天文館公布《2026年重要天象表》，明年將出現不少精彩可期天象，包含月全食、數次肉眼可見的行星相合，以及每小時數量破百、觀賞條件極佳的英仙座流星雨與雙子座流星雨等。

台北天文館指出，明年最受矚目的天象是3月3日的月全食，初虧發生於17時50分，食甚在19時34分，至21時18分復圓，全程長達3小時28分。月球完全進入地球本影的全食階段歷時59分鐘，月面在這段時間內將呈現暗紅色，形成俗稱「血月」的景象，是明年最壯觀、最不容錯過的天文事件。

廣告 廣告

2026年也將出現多場適合肉眼欣賞的「行星合」現象。其中以3月8日的「金星合土星」最為搶眼，兩星相距僅約1度，亮度分別為-3.9與1.0等，在日落後的西方天空相映生輝；4月20日同日出現「火星合土星」與「水星合土星」，三顆肉眼可見的行星，1.2等的火星、-0.2等的水星與0.9等的土星在黎明前齊聚東方低空；11月16日凌晨的「火星合木星」同樣值得關注，兩顆行星相距僅約1.3度，亮度分別為0.7與-2.1等，出現在黎明前的東方天空。

另外，英仙座流星雨在8月13日達到極大期，雙子座流星雨則在12月14日接力登場，兩者預測的天頂每小時流星數(ZHR)皆可破百，而且觀賞條件良好，可望見到流星密集劃過夜空的壯觀景象，是不可錯過的年度重點天象。

台北天文館說，明年多場重要天象可透過肉眼觀賞，如要獲得最佳欣賞效果，可透過台北天文館網站或臉書，掌握天象出現時間、方位與現象等資訊，並選擇光害較少、地勢開闊的地點觀賞。

【看原文連結】

更多自由時報報導

傳羅唯仁帶走2奈米以下大批先進製程機密資料 台積電蒐證中

陸軍一口氣有4位中將職務出缺 5大作戰區指揮官「這3個」都換人

注意保暖！今各地早晚涼冷 白天北台灣濕涼、南部溫差大

獨家》「我殺了老婆！」退休男掐脖砍殺妻子 冷靜自首警嚇傻

