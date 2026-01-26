2026金價看漲！黃金鑽石3折起挑選指南挑戰最低價 愛意與財運一次滿足

2026年開春，黃金價格再度創下歷史新高！隨著全球局勢愈發動盪，各國中央銀行正加速增加黃金儲備，將其視為對抗金融與地緣政治風險的關鍵資產，也讓金價持續走揚、後續仍看漲，不少人投資人已在找低點購入實惠黃金，想趁勢入手黃金當投資看過來，今年農曆春節適逢金馬年，緊接著就是西洋情人節，Yahoo購物中心期間限定推出招財鍊金術3折起，大膽挑戰近期黃金最低價，無論是想用年終獎金存第一桶金的小資族，或計畫在過年期間求婚、安太座的男士們，這篇「黃金鑽石挑選指南」帶你聰明把握優惠，讓愛意與財運一次滿足、面子裡子都賺飽！

黃金價格再創新高，年前最強黃金挑戰市場最低價。（圖片來源：Yahoo購物中心）

1/26-2/1年前最強！招財鍊金術3折起

★獨家加碼：滿6千抽黃金金豆、滿8千抽一克拉培育鑽手鍊

★ 黃金持續看漲，金條/金豆挑戰全網最低價

★ 招財開運擺件、時尚金飾結帳85折起

★黃金項鍊/鉑金首飾7折起挑戰最低價

★百搭翡翠珠寶狂降4折起

1.市場最低價！瑞士賀利氏馬年1g黃金條塊

時價

1/26-1/28

過年包紅包怕貶值，黃金是國際公認長期保值增值的貴金屬，更特別是今年金價持續飆漲、後市看好，送一塊金條不只是心意，更能展現滿滿誠意，瑞士賀利氏推出的馬年限量1g黃金條塊，由世界前三大煉金廠製造、通過LBMA國際認證，品質有保障、保值性更高，馬年限定版設計不僅具收藏價值，1g輕巧份量更適合送禮，1/26-1/28期間結帳不但有優惠，還加碼抽黃金金豆，在低點入手當成送另一半的情人節禮物，或是送給長輩添福氣，都比其他任何禮物更實在！

用市場最低價入手2026馬年限量珍藏版金條就是現在！

2. 市場最低價！童樂繪金飾2台錢天降財運黃金金條

時價

1/26-1/28

過年將近，家家戶戶開始張羅年貨、換新擺飾「迎財神、補財庫」，不少人都說，過年前後正是轉運的關鍵時刻，象徵財富與好兆頭的黃金飾品大受歡迎，今年大家都想搶低價黃金，大推童樂繪推出的「2台錢天降財運黃金金條」，以「天降財運」為設計主軸，金條上刻有層層堆疊的元寶意象，象徵財庫滿盈、財運節節高升，視覺上就給人滿滿好兆頭，不只造型討喜，更搭上2026年金價看漲話題，特別是在1月26日至1月28日限時推出挑戰市場最低價，成為不少人年節必收的招財開運物！

財神爺來敲門！2026 金價看漲，這塊必須收！

3.電商平台獨家！Just Gold鎮金店雙鍊金球黃金手鍊(網路限定)

18599元

1/26-2/1

農曆新年剛過沒多久，2月14日西洋情人節就緊接著登場，與其到時候在商場人擠人、看著金價一天天往上飆，不如現在就趁黃金相對低點，提前將浪漫禮物準備好。Just Gold鎮金店推出網路限定款「雙鍊金球黃金手鍊」，在YAHOO購物中心獨家開賣，這款手鍊設計如同腕間流動的星河，鏡面金球吊墜在光線下折射出耀眼光芒，雙鍊交織的層次感既時尚又不失優雅，限時75折只要18,599元，送出這款保值增值的黃金飾品，當金價上漲時，心意也跟著升值，將成為對方一輩子的珍藏，趁現在下單，直接變身最有品味的情人！

Just Gold鎮金店推出網路限定款「雙鍊金球黃金手鍊」，黃金也能這麼仙！

4.熱銷話題！金緻品水晶樹黃金擺件(約重0.04錢)

2088元

1/26-2/1

新年一到，不少人都會替家裡換上新的擺飾，希望在新的一年把好運、財氣一起迎進門，尤其對講究風水與氛圍的人來說，桌上、玄關或辦公室擺「有寓意的招財物」象徵財運、好運一次到位，結合水晶與黃金元素的「金緻品水晶樹黃金擺件」，小巧精緻卻寓意十足，水晶樹以「錢樹」為概念設計，枝幹上點綴黃金元素，象徵財富向上生長、財氣不斷累積，特別適合擺放在辦公桌、客廳財位或收銀台旁，紫色水晶溫潤柔和，代表高潔與穩定的能量；粉水晶則被視為提升人緣、促進好感的幸運石；搭配象徵財富與健康的黃水晶，讓整體不只是招財，更帶有運勢提升的寓意。

小資購金首選水晶樹黃金擺件，招財又招桃花。

5.電商平台獨家！【TLH】黃金墜編織手鍊 純金999 花迎新歲 馬上開運 約重0.04錢±0.01

1499元

1/26-2/1

幸運花守護馬年，好運不間斷

一繩一願，為新年開運加分

隨機贈送馬年御守

過年一到，許多人都會替自己準備隨身開運小物，不只是討個好兆頭，更像是在新的一年為自己加點信心與好運，特別是象徵奔騰向前、財運流動的馬年，更適合佩戴能代表行動力與財氣的飾品，讓好運一路跟著走，TLH馬年限定黃金墜編織手鍊，以純金999打造花迎新歲造型，搭配手工編織繩設計，小巧精緻卻充滿祝福寓意，象徵好運綻放、福氣隨行，約重0.04錢的輕巧設計，輕巧不負擔，搭配編織設計更顯年輕感，男女都能輕鬆駕馭，戴在手上就像替自己許下一個新年願望，寓意馬上開運、好運不間斷，對於想替自己招財、轉運，或是當作新春小禮送給親友的人來說，都是輕鬆入手、心意滿滿的選擇。

TLH馬年限定黃金墜編織手鍊，小巧精緻卻充滿祝福寓意。

6.市場最低價！SOPHIA 蘇菲亞珠寶 - 30分 FVS1 鑽石項墜/戒指-多款任選

原價39800元 特價16800元

1/26-2/1

情人節將近，許多人開始煩惱該送什麼，才能真正送進對方心裡，比起花束會凋謝、巧克力會吃完，能長久陪伴、象徵承諾的鑽石，始終是最不退流行的選擇，收到鑽石的那一刻，不只是驚喜，更是一種被珍惜、被認真對待的感覺，SOPHIA蘇菲亞珠寶推出的30 分FVS1 鑽石項墜／戒指，以高規格等級搭配親民價格，成為不少情侶心中的夢幻選項，FVS1 等級鑽石擁有極佳的淨度與亮度，光線折射下閃耀動人，不論是低調日常佩戴，或是重要場合點綴，都能自然展現優雅氣質，原價近四萬元的鑽石飾品，下殺至 16,800 元，還可搭配折扣再省一筆，不只送得體面，也讓對方感受到滿滿用心與珍惜。

SOPHIA蘇菲亞珠寶推出的30 分FVS1 鑽石飾品，結帳領券再折優惠超多！

7.市場最低價！IS DIAMOND IGI 1克拉鉑金台 D/ VS1 鑽石戒指 多款任選-買就送IGI 30分鑽石項鍊(培育鑽石)

原價96720元 特價18999元

1/26-2/1

精打細算族看過來，「直接打到骨折價」的鑽石戒指千萬別錯過，原價將近十萬元的 IS DIAMOND IGI 1 克拉鉑金鑽戒，顏色頂級、淨度高，佩戴起來火光與透亮度都相當出色，限時下殺只要18,999 元，等於用不到兩萬元就能入手高規格真鑽，活動期間「買就送」一條 IGI 30 分培育鑽石項鍊，等於一次入手兩件鑽石珠寶，CP值直接翻倍，堪稱近年少見的佛心組合，這樣的價格放在平常根本不可能看到，就算只是想先買起來放著，也非常划算。

原價將近十萬元的 IS DIAMOND IGI 1 克拉鉑金鑽戒，直殺2折價！

8.熱銷話題！點睛品 Charme mini 金馬亨通 黃金串珠(5款任選)

原價12100元 特價10890元

1/26-2/1

馬象徵著奔騰向前、一馬當先的吉祥寓意，配戴金馬造型飾品不僅能為新的一年注入活力能量，更寓意「馬年運轉、馬上好運」，讓好事接二連三到來，點睛品金馬亨通黃金串珠搭配圓潤俏皮的金馬，精巧細緻的工藝讓人愛不釋手，原價12,100元，現正特價10,890元，更驚喜的是2件享88折優惠，還加送串珠手繩可立刻配戴，無論是自己收藏轉運，或是提前為親友準備馬年賀禮，都是最有心意的選擇，黃金保值又開運，熱銷款式手腳要快，等馬年到了再買，價格肯定回不去啦！

