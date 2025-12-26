2026金唱片七大亮點！韓劇男神頒獎、Jennie個人舞台、AAA話題新人ADP、CORTIS…精彩搶先看

2026年第40屆金唱片頒獎典禮（2026 Golden Disc Awards）將於1月10日在臺北大巨蛋登場，這是金唱片首次移師台灣舉辦，加上是典禮40週年，從頒獎嘉賓到演出卡司都讓人眼睛一亮！齊聚韓流男神宋仲基、邊佑錫、安孝燮，以及台灣天后蔡依林、初戀男神許光漢登台頒獎。表演亮點包括BLACKPINK成員Jennie首度在台北帶來Solo舞台、三代團MONSTA X的經典歌曲與新歌串燒、話題新人ALLDAY PROJECT、CORTIS繼AAA後再度登台，以及選秀限定男團ZEROBASEONE看一次少一次的表演舞台等，2026金唱片頒獎典禮七大亮點一次看。

金唱片亮點一、首次移師台灣

金唱片頒獎典禮曾在韓國以外的多個國家舉辦，包括大阪、吉隆坡、北京、曼谷、雅加達、福岡等地，今年金唱片首次移師台灣，除了展現出台灣對K-POP的包容與喜愛之外，也是金唱片將韓流文化推廣至亞洲各地的決心。此舉對於喜歡韓國流行音樂的粉絲而言是一大樂事，因為頒獎典禮會集結多組當紅歌手，還有韓流演員加持，可說是多個願望一次滿足。

第40屆金唱片頒獎典禮首次移師台灣。（圖／Golden Disc Awards IG）

金唱片亮點二、韓劇男神當頒獎嘉賓

金唱片是音樂類型頒獎典禮，因此以歌手團體為主，但也會邀請演員擔任頒獎嘉賓。今年就請到宋仲基、邊佑錫、安孝燮登台頒獎。宋仲基以《太陽的後裔》奠定韓劇男神的地位，後來因為和宋慧喬的感情破裂，以及再婚的消息一直處於話題中心；邊佑錫2024年以黑馬韓劇《背著善宰跑》爆紅，高人氣席捲亞洲，他與IU合作的新劇《21世紀大君夫人》未播就已經引爆話題；安孝燮演出過《社內相親》、《走進你的時間》（韓版《想見你》）等劇，並在現象級動畫電影《K-pop 獵魔女團》中為男主角「振宇」配音，帥氣外表和迷人低音擄獲大批粉絲！

金唱片頒獎嘉賓邊佑錫、安孝燮、宋仲基。（圖／Golden Disc Awards IG）

金唱片亮點三、台灣代表蔡依林、許光漢

金唱片難得在台灣舉辦，主辦單位也宣布將邀請台灣嘉賓，那就是流行天后 Jolin 蔡依林，以及初戀男神許光漢。Jolin今年發行新專輯，並於年底登上臺北大巨蛋舉辦三場演唱會；許光漢今年帶來新電影《她年他日》獲得好評，這次也將成為台灣男神代表，與韓國男神同場淨化觀眾的眼睛！

金唱片頒獎嘉賓蔡依林、許光漢。（圖／Golden Disc Awards IG）

金唱片亮點四、Jennie台北首度solo舞台

BLACKPINK成員Jennie不僅入圍本屆金唱片專輯本賞，也將帶來表演舞台，雖然之前Jennie也曾隨隊來台開唱，但這次是她首次個人登上台北舞台，台灣粉絲有機會可以現場看到《Seoul City》、《ZEN》、《like JENNIE》等精彩演出。

Jennie將在金唱片帶來個人舞台。（圖／Golden Disc Awards IG）

金唱片亮點五、AAA話題新人ADP、CORTIS再登台

還記得在AAA頒獎典禮掀起話題的兩組新人團體ALLDAY PROJECT和CORTIS嗎？這次金唱片頒獎典禮他們將再度登台，並角逐新人獎寶座。ALLDAY PROJECT是韓國知名製作人Teddy公司推出的男女混聲組合，成員中有知名企業的第三代千金、ILLIT前出道組成員、知名編舞家、模特兒兼演員、Trainee A前出道組成員，歌曲風格相當強烈。CORTIS以一首青春活力的《GO!》跳進粉絲心裡，歌詞中「吳麗萍搭丟賽」被台灣人瘋傳空耳迷因哏爆紅，成員中有神似車銀優的小鮮肉，還有來自台北的趙雨凡，人氣持續上升中。

兩組話題新人ALLDAY PROJECT、CORTIS將再度登台演出。（圖／Golden Disc Awards IG）

金唱片亮點六、三代團MONSTA X

2015年出道的MONSTA X今年帶來新歌回歸，之前在AAA頒獎典禮上，熟悉的前奏一 下，就引起老K-POP粉陣陣應援。不少追過二、三代偶像的追星族笑稱最近是「文藝復興年」，從2025年的GOT7到TWICE、BLACKPINK兩大女團同日回歸，2026年還有久違回歸的防彈少年團、EXO，這些二、三代團紛紛回歸舞台，勾起時代的眼淚，也成為金唱片必看亮點之一。

MONSTA X將在金唱片舞台帶來演出。（圖／Golden Disc Awards IG）

金唱片亮點七、限定團ZEROBASEONE再登台

選秀節目誕生的限定團ZEROBASEONE，原定將在明年1月解散，12月6日來台舉辦的專場演唱會本來恐怕成為絕響，所幸官方宣布合約延長2個月，延後至3月才會解散，而ZEROBASEONE也確定出席金唱片頒獎典禮演出，與台灣的粉絲再度見面。

ZEROBASEONE繼12月專場演唱會後再度登台。（圖／Golden Disc Awards IG）

2026金唱片｜典禮資訊

典禮日期：2026/01/10（六）17:30

典禮地點：臺北大巨蛋

主持人：成始璄、文佳煐

直播平台：PRIZM

頒獎嘉賓：蔡依林、許光漢、宋仲基、邊佑錫、安孝燮

演出陣容：ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、JENNIE、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ

