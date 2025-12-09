2026金唱片典禮售票平台出爐！12/13 ibon開搶 最貴8980元

韓國年度音樂盛事，第40屆「金唱片」頒獎典禮將在明年1月10日於台北大巨蛋登場。今日主辦單位公布售票資訊，售票系統採用「ibon網站」，12月13日中午11時30分開賣，票價2980元至8980元，全面實名制。



主辦單位公告，金唱片頒獎典禮採用全區對號入座、實名制售票，票券需填寫姓名及身分證字號，票價分別為8980元、7980元、6980元、5980元、4980元、3980元、2980元，ibon售票系統開賣12月13日當日，僅限電腦配位，且每個會員帳號限購2張。

票價分布座位圖。圖／翻攝自Facebook@superdometw

根據主辦單位公布，典禮出席名單包含BLACKPINK成員JENNIE、ALLDAY PROJECT、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、KiiiKiii、LE SSERAFIM、MONSTA X、NCT WISH、Stray Kids、TWS、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ，頒獎人有宋仲基、邊佑錫、安孝燮，主持人則是成始璄、文佳煐。

