2026金唱片頒獎典禮細節亮點是珠寶！Jennie、蔡依林、許光漢同款解密

2026金唱片頒獎典禮紅毯珠寶

1 Jennie

2 蔡依林

3 Cortis安乾鎬

4 張員瑛

5 許光漢

6 IVE REI、GAEUL









韓國第40屆金唱片頒獎典禮 （The 40th Golden Disc Awards）首度移師臺灣，於1月10日臺北大巨蛋登場。由文佳煐、成始璄攜手主持，CORTIS、JENNIE（BLACKPINK）、Stray Kids、IVE、ALLDAY PROJECT等18組演出陣容，頒獎嘉賓名單邊佑錫、安孝燮、以及蔡依林、許光漢。本篇整理打造星光紅毯與典禮質感細節的珠寶清單！包括，蔡依林、張員瑛和CORTIS 安乾鎬皆選戴Bvlgari寶格麗作品，JENNIE的紅寶石項鍊＋紅色馬甲禮服的造型、許光漢以Boucheron鑽石胸針和時髦戒指的搭配則是男士範本......（持續更新

廣告 廣告









2026金唱片造型珠寶01：JENNIE

Jennie選穿MaisonMargiela為她打造的紅色馬甲高訂禮服走上金唱片紅毯博得一致好評！畫龍點睛的紅寶石項鍊，呼應了禮服色彩，同時也是她首張個人專輯《Ruby》的名稱，選自她的英文名Jennie Ruby-Jane Kim，這樣的選擇與搭配超越了表象之美，是一次回歸最原本、最真實自己的高段實現。珠寶品牌是來自米蘭的Antoine，由CEO兼創意總監 Eliana Sbaragli特別揀選重約60克拉的「鴿血紅寶石」為主石另搭配紅寶石與鑽石，作品市價上看破億新臺幣；類似款上次亮相於黛咪摩爾頸間，由祖母綠與鑽石打造。









2026金唱片造型珠寶02：蔡依林

繼演唱會《PLEASURE》後，蔡依林Jolin又再次把「蛇」穿戴出全新態度！貼身棕色洋裝、長靴，搭配代言品牌Bvlgari寶格麗的SERPENTI系列鑽石高級珠寶多圈手環、耳環和戒指層疊穿戴（總價值近新台幣1,600萬元），穿出性感魅惑與時髦混搭的完美平衡。

延伸閱讀：

蔡依林演唱會後台花絮釋出！Mommy穿搭細節是Bvlgari這幾款









2026金唱片造型珠寶：蔡依林

BVLGRI Serpenti系列 頂級白K金鑽石手環頂級白K金手環，鑲嵌2顆梨形切割鑽石(E-F VVS總重約0.82克拉)與密鑲鑽石(D-F IF-VVS總重約44.75克拉)。

2026金唱片造型珠寶：蔡依林

BVLGARI Serpenti系列 白K金祖母綠與鑽石耳環白K金耳環，鑲嵌4顆梨形切割祖母綠(總重約0.51克拉)與228顆圓形切割密鑲鑽石(總重約3.11克拉)。

2026金唱片造型珠寶：蔡依林

BVLGARI Serpenti Viper系列 白K金雙圈鑽石戒指 雙圈白K金戒指，飾以圓形切割密鑲鑽石。

2026金唱片造型珠寶：蔡依林

BVLGARI Serpenti Viper系列 白K金單圈鑲鑽戒指白K金戒指，鑲嵌83顆圓形切割密鑲鑽石(總重約1.74克拉)。









2026金唱片造型珠寶03：CORTIS 安乾鎬

CORTIS 安乾鎬在金唱片頒獎典禮戴上了Bvlgari寶格麗經典的B.zero1系列項鍊與戒指，延續SBS歌謠大戰紅毯馬丁與金主訓的搭配。B.zero1推出於2000年千禧年，以古代羅馬競技場為輪廓靈感，取名以數字0、1賦予邁向未來的意涵，由Z世代的CORTIS 們來演繹更是充分發揮其活力美學。

延伸閱讀：

Cortis趙雨凡James、馬丁與金主訓現身SBS紅毯同款珠寶是這些！





2026金唱片造型珠寶：CORTIS 安乾鎬

BVLGARI B.zero1系列 白K金項鍊白K金項鍊。

2026金唱片造型珠寶：CORTIS 安乾鎬

BVLGARI B.zero1系列 白K金三環戒指白K金三環戒指。









2026金唱片造型珠寶04：張員瑛

張員瑛選戴Bvlgari寶格麗標誌性的Divas’ Dream系列，獨具辨識度的扇形幾何設計靈感，來自古羅馬卡拉卡拉浴場的馬賽克裝飾，歷史藝術瑰麗風采的底蘊，再由張員瑛來混搭品牌不同系列手環與戒指，為Divas’ Dream系列的不朽優雅，注入一絲純淨年輕氣息。

2026金唱片造型珠寶：張員瑛

BVLGARI Divas’ Dream系列 白K金鑲鑽耳環白K金耳環，鑲飾2顆梨形切割鑽石(總重約1.40克拉)、2 顆圓形明亮切割鑽石(總重約0.30克拉)與密鑲鑽石(總重約1.18克拉)。

2026金唱片造型珠寶：張員瑛

BVLGRI B.zero1系列 白K金鑲鑽手環白K金手環，螺旋飾以密鑲鑽石。

2026金唱片造型珠寶：張員瑛

BVLGARI Serpenti Viper系列 白K金鑲鑽戒指 Serpenti Viper白K金戒指，飾以全密鑲鑽石。









2026金唱片造型珠寶05：許光漢

胸針既是最能發揮穿搭創意的品項，同時也是男士們正裝的必備珠寶！擔任頒獎嘉賓的許光漢以一襲全黑服裝現身，衣襟上一款來自Boucheron的高級珠寶系列 cyclamen 仙客來耳環（作爲胸針配戴），作品出自「Untamed Nature（不羈自然）」高級珠寶系列，講述草本植物真實不造作、肆意又帶有野性的生命力；與指間黑色PVD鑲嵌鑽石的Quatre 系列四環戒，在低調神秘之中注入不容忽視的華麗亮點。

延伸閱讀：

史上最貴鑽石蒼蠅？Boucheron高級珠寶「不羈自然」8套造型看超強工藝





2026金唱片造型珠寶05：許光漢

高級珠寶系列 cyclamen 仙客來耳環（作爲胸針配戴）白金750材質、鑲嵌鑽石JCO00019價格店洽

2026金唱片造型珠寶05：許光漢

Quatre Black 系列戒指白金750材質、黑色 PVD鑲嵌鑽石JRG01791台幣參考價格 NTD 288,000









2026金唱片造型珠寶06：IVE REI、GAEUL

IVE REI、GAEUL兩人不約而同皆選擇來自日本珠寶品牌TASAKI的經典balance系列作品，不只與當天紅毯禮服色系呼應，線性排列的珍珠珠寶，在增添優雅小女人氣息之中又獨特個性，完美襯托兩人造型氛圍。

2026金唱片造型珠寶：IVE REI

TASAKI balance neo18K白金阿古屋珍珠戒指 $96,600

2026金唱片造型珠寶：IVE REI

TASAKI balance plus diamonds pave 18K白金阿古屋珍珠&鑽石耳環 $200,000

2026金唱片造型珠寶：IVE GAEUL

TASAKI balance neo_18K白金阿古屋珍珠&鑽石耳環$201,000

2026金唱片造型珠寶：IVE GAEUL

TASAKI balance petit solo 18K白金阿古屋珍珠&鑽石項鍊$79,200









【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● Valentino新春燈會體驗東方文化與義式融合：遊戲小攤＋藝術燈籠好好玩！孫儷、宋祖兒…都來拜早年

● 凱特王妃44歲生日快樂！釋出療癒影片賦予「藍寶石訂婚戒指」新意義