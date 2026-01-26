2026金峰鄉原生藝術國際博覽會 揭示原住民生活智慧的當代語言

從一個「金」字開始 展開一場與金峰土地說話

當藝術不再只是展示，而成為土地與時間交織而成的語言，「2026金峰鄉原生藝術國際博覽會」選擇從最純粹的起點出發——一個「金」字，展開一場關於文化、自然與人之間關係的深層對話。

本次博覽會主視覺設計，以「金」作為整體視覺的核心符號，回應金峰鄉之名，也象徵價值、光芒與孕育的起始。「金」不僅是一個字形，更是一種文化狀態的凝聚——它承載著土地的重量，也映照著向光而生的生命姿態。

2026金峰鄉原生藝術國際博覽會海。圖/金峰鄉公所提供

把土地記憶 轉化為可閱讀的視覺結構

在設計語彙上，整體視覺系統並未以裝飾為目的，而是試圖將金峰鄉的自然地貌與原生文化轉譯為一套可被閱讀、可被延伸的圖紋語言。

菱形與格菱紋樣，源自祖先開墾土地時所留下的軌跡與秩序，象徵人與土地之間長時間累積而成的理解與默契；草地般起伏的波浪線條，則描繪自然能量流動的節奏，隱喻生命循環、生生不息的狀態。

放射狀的陽光紋理，成為畫面中最溫暖的視覺能量，象徵孕育萬物的太陽，也呼應博覽會主題——「孕育金峰土地的太陽」，讓文化不只是被保存，而是不斷被滋養、被照亮。

CI設計 是一個關於天地人共生的象徵

活動CI設計導入品牌思維，將「金」字拆解並重構為天地交融的符號系統。字形上方延伸如山巒，下方如溪谷流動，中軸筆畫象徵人立於天地之間，成為連結自然與文化的核心支點。筆畫間的圓點意象，既是太陽，也是生命與希望的象徵。

金字頂部融入排灣族陶甕的造型概念，象徵文化的承載、孕育與世代傳承；結構中所隱含的「天、火、人、地」層次，則呈現原生文化對自然元素的理解與尊重。火，是生活的起點，也是文化延續的能量；而金字下方的圓點，同時是「峰」的巔頂，也是所有創作與生活再次出發的起點。

從視覺出發 走向一場長時間的文化行動

整體主視覺的動線，由畫面左上方活動識別緩緩展開，隨著圖紋層層鋪陳，最終匯聚於右下方的大型「金」字，象徵博覽會從發端、累積到圓滿的過程，也隱喻金峰鄉在時間長河中不斷孕育、轉化與前行的文化軌跡。

「2026金峰鄉原生藝術國際博覽會」將於4月至7月期間展開，活動聚焦三大核心願景——「願景與建築」、「農業與花藝」、「文化照護」，以原住民生活智慧為底蘊，串聯土地、生產、生活與照顧的多重面向，讓原生文化不只是被觀看，而能被真實體驗。

首波主視覺宣傳將以「金」字作為視覺引子，透過電視媒體、城市看板與數位平台逐步揭露，邀請觀者循著這道光，走進金峰鄉，走進一片仍在持續生長、持續創作的原生文化風景。

金峰鄉長蔣爭光強調金峰不是一個被定義的地方，而是一片持續孕育文化與生命的土地。

這次「2026金峰鄉原生藝術國際博覽會」，我們從一個「金」字出發，把部落、山河、土地、流域、與子民的記憶重新整理成一套可以被看見、被感受的視覺語言。這不只是一場藝術展覽，而是一個邀請——邀請世界走入金峰，走進金峰鄉原生文化與自然共生的日常，感受這片土地如何在時間中慢慢累積出屬於自己的光與力量。

金字主視覺Logo。圖/金峰鄉公所提供

金峰鄉長蔣爭光表示，首波宣傳將以「金」字主視覺作為露出核心，透過電視新聞媒體、臺東市區重要路口看板及電視牆等管道曝光，引發民眾關注與好奇，後續活動資訊也將陸續釋出。

同時，活動官方網站已正式上線，歡迎民眾隨時搜尋掌握最新消息：https://expo2026.ijinfong.com

金峰鄉公所期盼透過本次博覽會，讓更多人認識金峰、走進金峰，感受這片土地所孕育的文化溫度與生命力量，並向世界展現屬於金峰鄉的原生藝術風景。