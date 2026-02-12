2026金廈兩岸春節煙火大年初一烈嶼熱鬧登場！

赤馬奔騰開新扇 花火交輝耀金門

【記者 洪美滿／金門 報導】備受兩岸民眾期待的春節重頭戲，「2026年金廈兩岸春節煙火施放活動」將於烈嶼熱鬧登場！由金門縣政府、廈門市台商投資企業協會及烈嶼鄉公所共同主辦，邀請鄉親於農曆新年首日（2月17日）踴躍參與，一同感受歡樂氛圍，迎接嶄新的一年。

本次活動由廈門市台商投資企業協會出資，金門縣政府統籌辦理，並整合多方資源協助推動，跨海煙火點亮夜空，兩地共慶新春，活動將於2月17日（農曆大年初一）晚上8時至8時30分，在「烈嶼鄉上林將軍廟前出海口」與「廈門市環島路黃厝沙灘」隔海同步施放，讓璀璨焰火交織成最溫暖的節日祝福。整場煙火秀以「馬躍新元：銳氣滿乾坤」、「海上生明月：思念化千縷」、「鐵骨柔情：淬鍊和平心」、「燈火連兩岸：攜手築繁華」和「萬象更新：福滿太平年」五大篇章呈現，綿延30分鐘的絢爛焰火將交錯點亮金廈夜空，為新春增添濃濃年味，帶來浪漫與溫馨的節日祝福。

為了帶動現場氣氛，活動當晚 18:30 起將展開精彩的暖場表演，由音樂團體帶來溫馨演出，19:30邀請戰鼓舞獅震撼開場。考量冬夜寒意，主辦單位貼心準備了免費暖冬熱飲供民眾享用，讓鄉親在欣賞煙火之餘也能感受滿滿的溫暖。

縣府觀光處表示，金廈春節煙火自首辦以來已邁入第 20 個年頭，這束跨越海峽的火樹銀花，不僅是兩岸人民共同的春節記憶，更深刻記錄了二十年來，雙方透過「小三通」頻繁往來所累積的濃厚情誼。這條海上航線不僅是交通的動脈，更是傳遞親情與友情的溫暖紐帶，讓兩岸同胞在歲末年初之際，能透過這場煙火盛會，感受彼此近在咫尺的陪伴與祝福。適逢 2026 馬年，期許多一份奔騰的活力，讓兩岸情誼在往來不絕的客輪與璀璨花火中更加濃厚。

為方便鄉親順利抵達現場，活動期間相關交通配套措施如下：

1、活動場地管制：活動當天下午14:00起，烈嶼鄉上林將軍廟旁停車場將實施車輛管制，17:00後開放民眾車輛依序入場停車。

2、交通建議：活動場地停車空間有限，建議提前出發。現場將對非上林村居民車輛實施交通管制，進場車輛請依逆時鐘方向行駛，並遵循單側停車規定，活動結束後依指定路線離場。

3、海域管制：煙火施放當晚，周遭海域350米範圍內為管制區，請漁民於當日18時起避免駛入，確保活動順利進行。

4、接駁專車資訊：活動當天提供金城車站至上林村將軍廟的接駁服務。

(1) 去程發車時間：17:45、18:00、18:15、18:30

(2) 回程發車時間：20:40起陸續發車，3台終點站停靠金城車站，1台接駁至山外車站及沙美車站。（照片翻攝畫面）