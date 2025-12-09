2026金球獎入圍公布！《一戰再戰》提名9項 動畫片《獵魔女團》對決《鬼滅》

2026年金球獎入圍名單已公布，《一戰再戰》成為本屆最大贏家，共入圍9項大獎，包括「音樂或喜劇類最佳影片」、女主角及男女配角提名，主演李奧納多更獲得「音樂喜劇類最佳男主角」提名，將與韓國演員李秉憲及「甜茶」提摩西夏勒梅一同角逐獎項。動畫片類別競爭同樣激烈，《Kpop獵魔女團》將與《動物方城市2》及全球票房達1000億日幣的日本動畫《鬼滅之刃 無限城篇》展開激烈競爭。

李奧納多入圍金球獎音樂／喜劇類最佳男主角。（圖／華納兄弟電影提供）

在本屆金球獎入圍名單中，《一戰再戰》以9項提名成為最大贏家，該片不僅入圍「音樂或喜劇類最佳影片」，其女主角與男女配角也全數獲得提名。片中主演李奧納多成功入圍「音樂喜劇類最佳男主角」，將面臨強勁對手的挑戰。

李秉憲成為韓國第一位入圍金球獎的男星。（圖／龍祥電影提供）

李秉憲憑藉《徵人啟弒》入圍同一獎項，成為首位獲得金球獎影帝提名的韓國男星。他在片中飾演的角色令人印象深刻，展現了出色的演技。而「甜茶」提摩西夏勒梅則透過《橫衝直闖》獲得提名，他在片中演繹了一位懷抱桌球夢想的熱血青年，生動詮釋了角色的熱情與決心。這三位實力派演員的角逐，使得「音樂喜劇類最佳男主角」獎項成為本屆金球獎最具競爭力的死亡之組。

《動物方城市2》入圍金球獎最佳動畫片。（圖／迪士尼提供）

動畫片類別的競爭同樣引人注目。《Kpop獵魔女團》在登上串流平台後迅速席捲全球，成功入圍2026年金球獎最佳動畫片。與之競爭的還有剛上映的《動物方城市2》，以及日本動畫《鬼滅之刃 無限城篇》。後者已創下全球1000億日幣（約新台幣200億元）的驚人票房，展現了強大的市場影響力。

