2026金球獎即時得獎名單／《橫衝直闖》甜茶獲影帝！蘿絲拜恩首度封后
2026金球獎台灣時間22日早上舉行頒獎典禮，喜劇演員妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）續擔主持重任，保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》獲得九項提名，挪威電影《情感的價值》八項和萊恩庫格勒導演的《罪人》七項緊追在後；影集類領跑的為《白蓮花大飯店》六項提名，話題夯劇《混沌少年時》五項居次。
南韓名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍音樂及喜劇類最佳影片和最佳外語片，也讓李秉憲首度入圍音樂及喜劇類最佳男主角，與《橫衝直闖》提摩西夏勒梅、《影星傑凱利》喬治克隆尼、《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐、《藍月終曲》伊森霍克、《暴蜂尼亞》傑西普萊蒙爭獎。
傑瑞米艾倫懷特、阿曼達塞佛瑞、雅各艾洛迪三位演員雙料入圍，在電影和影集都獲得提名肯定。李察林克雷特執導的《新浪潮》和《藍月終曲》雙雙提名音樂及喜劇類最佳影片，擠下原先聲勢頗高的《魔法壞女巫：第二部》。
2026金球獎得獎名單
音樂及喜劇類電影最佳男主角 《橫衝直闖》提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）
音樂及喜劇類電影最佳女主角 《媽的踹爆你》蘿絲拜恩（Rose Byrne）
最佳劇本 《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森
最佳原創配樂 《罪人》
最佳原創歌曲 Golden《Kpop 獵魔女團》
音樂及喜劇類影集最佳男主角 《片廠風雲》塞斯羅根（Seth Rogen）
影集類最佳男配角 《混沌少年時》歐文庫柏（Owen Cooper）
音樂及喜劇類影集最佳女主角 《天后與草莓》珍史瑪特（Jean Smart）
戲劇類影集最佳男主角 《匹茲堡醫魂》諾亞懷利（Noah Wyle）
電影類最佳男配角 《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）
電影類最佳女配角 《一戰再戰》堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）
