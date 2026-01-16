2026金球獎即時得獎名單／李奧納多、甜茶搶影帝 《一戰再戰》先開胡奪女配角

李秉憲、李奧納多、喬治克隆尼搶音樂及喜劇類最佳男主角影帝。

2026金球獎台灣時間22日早上舉行頒獎典禮，喜劇演員妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）續擔主持重任，保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》獲得九項提名，挪威電影《情感的價值》八項和萊恩庫格勒導演的《罪人》七項緊追在後；影集類領跑的為《白蓮花大飯店》六項提名，話題夯劇《混沌少年時》五項居次。

南韓名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍音樂及喜劇類最佳影片和最佳外語片，也讓李秉憲首度入圍音樂及喜劇類最佳男主角，與《橫衝直闖》提摩西夏勒梅、《影星傑凱利》喬治克隆尼、《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐、《藍月終曲》伊森霍克、《暴蜂尼亞》傑西普萊蒙爭獎。

傑瑞米艾倫懷特、阿曼達塞佛瑞、雅各艾洛迪三位演員雙料入圍，在電影和影集都獲得提名肯定。李察林克雷特執導的《新浪潮》和《藍月終曲》雙雙提名音樂及喜劇類最佳影片，擠下原先聲勢頗高的《魔法壞女巫：第二部》。

《橫衝直闖》提摩西夏勒梅影帝呼聲相當高。（圖／龍祥提供）

2026金球獎得獎名單

最佳原創歌曲 Golden《Kpop 獵魔女團》

音樂及喜劇類影集最佳男主角 《片廠風雲》塞斯羅根（Seth Rogen）

影集類最佳男配角 《混沌少年時》歐文庫柏（Owen Cooper）

歐文庫柏。（圖／Getty）

音樂及喜劇類影集最佳女主角 《天后與草莓》珍史瑪特（Jean Smart）

戲劇類影集最佳男主角 《匹茲堡醫魂》諾亞懷利（Noah Wyle）

諾亞懷利。（圖／Getty）

電影類最佳男配角 《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）

史戴倫史柯斯嘉。（圖／Getty）

電影類最佳女配角 《一戰再戰》堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）

堤亞娜泰勒。（圖／Getty）

