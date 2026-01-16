2026金球獎即時得獎名單／李奧納多、甜茶搶影帝 《一戰再戰》先開胡奪女配角
2026金球獎台灣時間22日早上舉行頒獎典禮，喜劇演員妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）續擔主持重任，保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》獲得九項提名，挪威電影《情感的價值》八項和萊恩庫格勒導演的《罪人》七項緊追在後；影集類領跑的為《白蓮花大飯店》六項提名，話題夯劇《混沌少年時》五項居次。
南韓名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍音樂及喜劇類最佳影片和最佳外語片，也讓李秉憲首度入圍音樂及喜劇類最佳男主角，與《橫衝直闖》提摩西夏勒梅、《影星傑凱利》喬治克隆尼、《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐、《藍月終曲》伊森霍克、《暴蜂尼亞》傑西普萊蒙爭獎。
傑瑞米艾倫懷特、阿曼達塞佛瑞、雅各艾洛迪三位演員雙料入圍，在電影和影集都獲得提名肯定。李察林克雷特執導的《新浪潮》和《藍月終曲》雙雙提名音樂及喜劇類最佳影片，擠下原先聲勢頗高的《魔法壞女巫：第二部》。
2026金球獎得獎名單
最佳原創歌曲 Golden《Kpop 獵魔女團》
音樂及喜劇類影集最佳男主角 《片廠風雲》塞斯羅根（Seth Rogen）
影集類最佳男配角 《混沌少年時》歐文庫柏（Owen Cooper）
音樂及喜劇類影集最佳女主角 《天后與草莓》珍史瑪特（Jean Smart）
戲劇類影集最佳男主角 《匹茲堡醫魂》諾亞懷利（Noah Wyle）
電影類最佳男配角 《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）
電影類最佳女配角 《一戰再戰》堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）
🤯 金球獎這一晚：有人得獎，有人變迷因，有人紅毯直接開大絕
李奧納多金球獎表情包暴走中，本人出面證實：我沒有在失言
一個表情引發全網猜謎，最後還是得由本人親自解答那一秒到底在幹嘛？
👉 那個被做成迷因的瞬間，李奧納多到底在說什麼？
金球獎現場再被虧女友年齡，李奧納多只能選擇苦笑生存
老梗再次登場，當事人沒有反駁，只留下非常到位的表情管理。
👉 被當眾 cue 到年齡梗，李奧納多現場反應全紀錄
《Kpop 獵魔女團》橫掃金球獎，EJAE把10年練習生人生一次講完
從「被嫌聲音爛」到站上國際舞台，金球獎瞬間變成人生紀錄片。
👉 EJAE 得獎落淚背後，那段被否定的十年
紅毯沒有要低調：珍妮佛勞倫斯全透視先自嘲，Lisa轉身全場失語
一個快全裸，一個正面暴擊，金球獎紅毯照例比獎項忙。
👉 金球獎紅毯最吵的不是主持人，是 Lisa 和 珍妮佛勞倫斯
