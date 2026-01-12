2026金球獎得獎名單／《一戰再戰》四獎大贏家！甜茶成功稱帝 蘿絲拜恩首度封后
2026金球獎台灣時間12日早上舉行頒獎典禮，「甜茶」提摩西夏勒梅以《橫衝直闖》榮登音樂及喜劇類最佳男主角；蘿絲拜恩（Rose Byrne）以《媽的踹爆你》獲音樂及喜劇類電影最佳女主角；戲劇類電影帝后分別為《這不只是個間諜故事》華格納莫拉和《哈姆奈特》潔西伯克利。
電影類部分，保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》成為最大贏家，囊括音樂及喜劇類最佳影片、最佳導演、最佳劇本、最佳女配角共四大獎；《罪人》榮獲票房成就獎、最佳原創配樂；《Kpop 獵魔女團》一如預期抱回最佳動畫片和原創歌曲。
影集類以《混沌少年時》為最大贏家，橫掃影集類最佳男配角、女配角迷你劇集及電視電影男主角以及最佳迷你劇集及電視電影共四獎；《片廠風雲》則獲音樂及喜劇類影集最佳男主角以及音樂及喜劇類最佳影集；《匹茲堡醫魂》抱回戲劇類影集最佳男主角和戲劇類最佳影集。
2026金球獎得獎名單
電影類
戲劇類最佳影片 《哈姆奈特》
音樂及喜劇類最佳影片 《一戰再戰》
最佳導演 《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）
戲劇類最佳男主角 《這不只是個間諜故事》華格納莫拉（Wagner Moura）
戲劇類最佳女主角 《哈姆奈特》潔西伯克利（Jessie Buckley）
音樂及喜劇類最佳男主角 《橫衝直闖》提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）
音樂及喜劇類最佳女主角 《媽的踹爆你》蘿絲拜恩（Rose Byrne）
最佳男配角 《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）
最佳女配角 《一戰再戰》堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）
最佳外語片 《這不只是個間諜故事》巴西
最佳動畫片 《Kpop 獵魔女團》
最佳劇本 《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森
最佳原創配樂 《罪人》
最佳原創歌曲 Golden《Kpop 獵魔女團》
票房成就獎 《罪人》
影集類
戲劇類最佳影集 《匹茲堡醫魂》
音樂及喜劇類最佳影集 《片廠風雲》
最佳迷你劇集及電視電影 《混沌少年時》
戲劇類影集最佳男主角 《匹茲堡醫魂》諾亞懷利（Noah Wyle）
戲劇類影集最佳女主角 《萬中選一》瑞雅希洪（Rhea Seehorn）
音樂及喜劇類影集最佳男主角 《片廠風雲》塞斯羅根（Seth Rogen）
音樂及喜劇類影集最佳女主角 《天后與草莓》珍史瑪特（Jean Smart）
最佳迷你劇集及電視電影女主角 《死前慾望清單》蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）
最佳迷你劇集及電視電影男主角 《混沌少年時》史蒂芬葛拉翰（Stephen Graham）
最佳女配角 《混沌少年時》艾琳多爾蒂（Erin Doherty）
最佳男配角 《混沌少年時》歐文庫柏（Owen Cooper）
其他人也在看
金球獎／甜茶「擊敗李奧納多」奪影帝！上台感性告白：父親教我要感激
第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間今（12）日早上盛大登場，電影與影集獎項競爭激烈。其中，由李奧納多狄卡皮歐主演的《一戰再戰》以9項提名成為本屆最大熱門，挪威電影《情感的價值》以8項提名緊追在後，《罪人》則拿下7項入圍。影集方面，《白蓮花大飯店》以6項提名領先，《混沌少年時Adolescence》則獲得5項提名，話題十足。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
蘿絲拜恩奪金球獎影后 爆料老公缺席全因「鬆獅蜥」
第83屆金球獎（Golden Globe Awards）於台灣時間今（12）日盛大舉行，蘿絲拜恩 (Rose Byrne) 憑藉電影《媽的踹爆你》奪下影后時，幽默自曝丈夫缺席是因為「鬆獅蜥」。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
金球獎／甜茶首奪金球不忘謝另一半 蘿絲拜恩笑爆老公缺席原因
第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間今（12）日上午舉行，電影類音樂或喜劇類影帝后分別由《橫衝直闖》「甜茶」提摩西夏勒梅以及《媽的踹爆你》蘿絲拜恩拿下，兩人都是首度獲得金球獎肯定。過去提摩西曾以《以你的名字呼喚我》、《美麗男孩》、《旺卡》以及去年的《巴布狄倫：搖滾詩人》四度入圍金球獎，但皆與獎座擦身而過自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
金球獎／主持人踩線秒道歉！李奧納多被虧「愛吃25歲嫩妹」反應曝光
第83屆金球獎頒獎典禮在台灣時間今天（12日）上午舉行，李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）雖然無緣以《一戰再戰》奪下影帝，不過仍是全場焦點，尤其是主持人、喜劇演員妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）拿李奧納多的「25歲女友」一事開玩笑，讓全場笑到翻。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
第83屆金球獎完整得獎名單 《一戰再戰》4獎稱霸電影類成大贏家
第83屆金球獎於台灣時間今（12）日上午揭曉，本屆由保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》以9項入圍領跑電影類獎項，最終獲得音樂或喜劇類最佳影片、最佳導演、女配角、劇本等4項大獎成為大贏家。李奧納多狄卡皮歐憑《一戰再戰》再度角逐音樂或喜劇類影帝，不過最後輸給《橫衝直闖》的「甜茶」提摩西夏勒梅，這也是提摩自由時報 ・ 58 分鐘前 ・ 發表留言
2026金球獎得獎名單／甜茶擊敗李奧納多奪影帝 《獵魔女團》成功拿2大獎
【緯來新聞網】影壇年度盛事「第83屆金球獎」頒獎典禮於台灣時間今日（12日）上午盛大登場。本屆頒獎典緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
言承旭、吳建豪合體秀肌肉 阿信包緊緊遭周渝民虧：問題在你
【緯來新聞網】由言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信共同舉辦的《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會緯來新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
泡湯出人命！ 7旬翁泡大眾池不明原因溺水送醫不治
苗栗縣 / 綜合報導 天氣冷，去泡湯好舒服，但有人出事了！苗栗泰安鄉，有著百年歷史號稱「泰安第一湯」的警光山莊昨(11)日發生意外，一名七十幾歲的李姓男子，帶妻兒在大眾池泡湯，不知為何溺水了，民眾打電話叫救護車，但還是沒有救回來。醫師建議，泡湯的時候，15分鐘就休息一下，也不要太突然站起來，一定要慢，以免昏倒造成危險。救護人員一邊CPR，一邊拿起AED貼片，準備要固定在男子身上，進行電擊。眼看男子還是沒有恢復呼吸心跳，救護人員把握時間，裝上機器協助CPR，立刻將男子送往醫院治療。昏迷的是72歲的李姓男子，11日下午，和家人來到苗栗泰安，有著泰安第一湯的溫泉會館泡湯，卻發生意外，但不幸的是男子送醫後，還是宣告不治。苗栗縣警大湖分局龍山派出所所長柯光明：「本案待本所製作相關筆錄跟證卷，在報請台灣苗栗地方檢察署相驗。」由於大眾池水深並不深，男子突然溺水昏迷，不排除和身體因素有關，醫師也提醒，冬天泡湯冷熱交替，容易提高猝死風險。烏日林新醫院心臟血管內科醫師李榮基說：「寒流到來的情況下，血管容易收縮，我們這時候去泡湯，血管在瞬間溫度改變的情況下，可能造成血管中的斑塊，掉落，破裂，然後導致心肌梗塞。」醫師也呼籲，民眾想泡湯放鬆，記得避免冷熱溫差大，導致血管急速收縮，如果突然出現胸悶、胸痛的徵兆，保命要訣就是盡速就醫，避免錯失黃金治療期。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
超值更超質！三陽活力125推新色「淡嫣紫」、上市加碼11000元購車優惠
陪伴無數通勤族，憑藉穩定品質與實用表現，成為深受市場肯定的經典車款SYM活力125。對於每天穿梭城市、精打細算過生活的小資族而言，活力125不僅擁有出色的油耗表現與輕鬆無負擔的維修保養，簡約卻不失質感的外觀設計，也能自然融入日常通勤與生活風格。2026年1月活力125推出全新車色「淡嫣紫」，以低調柔和卻帶有亮點的色彩語彙，為小資生活增添細緻時尚感；同時，為回饋消費者支持，新色上市期間更祭出加碼11,000元購車優惠，讓入手經典更輕鬆。Zeek玩家誌 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
川普說格陵蘭外面都是中俄船隻！當地人打臉
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）當地時間9日在白宮表示，美國一定會採取行動拿下格陵蘭島，「不管他們願不願意」，因為如果不這麼做，俄羅斯或中國就會佔領該島，川普還要記者去...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 56
唐綺陽星座運勢／天秤感情「有復燃、挽回可能性」！處女當心過勞傷身
海王星在雙魚座進行最後衝刺，詐騙、Metoo或其它檯面下的事件可能正慢慢浮現，這段期間請注意睡眠，避免飲酒和任何會上癮的習慣，也請不要逃避問題，因為這些可能都會造成傷害。姊妹淘 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
金球獎》珍妮佛勞倫斯「全身透視禮服」 深V剪裁絕美走紅毯
第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間12日登場，憑著《去死吧，親愛的》(Die, My Love）入圍劇情類電影最佳女主角的珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence），身穿一襲透視禮服登上紅毯，一出場就搶盡所有人目光。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
第83屆金球獎 電影類得獎名單
（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）第83屆金球獎（Golden Globes）頒獎典禮今天在美國加州洛杉磯舉行，以下為電影類主要得獎名單。中央社 ・ 54 分鐘前 ・ 發表留言
網問長太漂亮「有什麼困擾」釣出舒華 12字回答粉絲看呆：超派
娛樂中心／徐詩詠報導南韓人氣女團「i-dle」台籍成員舒華，除了美貌之外，其白皙發亮皮膚更是不少人嚮往的完美膚色範本。日前有粉絲在她的IG美照上留言詢問「長得太漂亮有什麼困擾」，竟調出她本人親自回應，字內容更是讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前 ・ 2
Lisa透視裝火辣登金球獎紅毯 一轉正面全場驚呼
第83屆金球獎（Golden Globe Awards）於台灣時間今（12）日盛大舉行，全球頂流女團BLACKPINK成員Lisa以頒獎嘉賓的身分華麗登場。她不僅以一襲性感透視裝稱霸紅毯，更憑藉跨足影視圈的亮眼表現，寫下金球獎史上的全新篇章。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 1
金球獎／《Kpop 獵魔女團》奪「最佳動畫」！斬獲第2座獎項 李炳憲親自護送上台
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導第83屆金球獎頒獎典禮於今（12）日日上午9點在洛杉磯舉行，原創歌曲獎由《Kpop獵魔女團》的〈Golden〉拿下。稍早頒發的...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
金球獎／《Kpop獵魔女團》奪獎！原唱上台突淚崩：我曾被拒絕聲音不夠好
第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間12日上午在洛杉磯登場，稍早揭曉「最佳原創歌曲獎」，由風靡全球的動畫電影《Kpop 獵魔女團》插曲〈Golden〉脫穎而出，成功奪獎。負責為角色Rumi獻聲，同時也是歌曲創作人的EJAE登台領獎時情緒潰堤，一上台便忍不住落淚，感性發言感動全場。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
金球獎／《混沌少年時》童星奪最佳男配！第一次入圍就得獎 年僅16歲創最年輕紀錄
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導第83屆金球獎頒獎典禮於今（12）日上午9點在洛杉磯舉行，劇集類最佳男配角獎最終由《混沌少年時》16歲英國籍童星歐文庫...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
《雪天使》CP重逢！王宇婕力挺Energy 被Toro虧「腮紅好紅」
在Talking環節，Toro特別Cue攝影機拍王宇婕，笑說：「可以看看妳現在長什麼樣子嗎？」王宇婕配合將Toro劇中名字「RENO」打在手機上。除了Toro，書偉跟阿弟都跟王宇婕演過感情戲，Toro表示現在很流行「本命」，並詢問Energy中誰才是她的本命？王宇婕回答：「小孩子才做選擇，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言
黃國昌打臉自己片段曝！昔嗆官員卸任前出國：安排畢業旅行？
政治中心／周希雯報導民眾黨設置「2年條款」期限將至，包括黨主席黃國昌在內8名立委將離開立法院；不過黃國昌昨（11日）突宣布快閃美國2天，聲稱要和美方談關稅和軍購問題，引發兩極評論。黃國昌還被挖出，曾酸其他立委卸任前出訪，是在「安排畢業旅行、好好玩一玩」，更質疑背後動機，如今卻狠狠打臉自己，網友也忍不住開酸，「標準的雙標！」民視 ・ 3 小時前 ・ 1