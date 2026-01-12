2026金球獎得獎名單／《一戰再戰》四獎大贏家！甜茶成功稱帝 蘿絲拜恩首度封后

提摩西夏勒梅獲得音樂及喜劇類最佳男主角。（圖／Getty）

2026金球獎台灣時間12日早上舉行頒獎典禮，「甜茶」提摩西夏勒梅以《橫衝直闖》榮登音樂及喜劇類最佳男主角；蘿絲拜恩（Rose Byrne）以《媽的踹爆你》獲音樂及喜劇類電影最佳女主角；戲劇類電影帝后分別為《這不只是個間諜故事》華格納莫拉和《哈姆奈特》潔西伯克利。

《媽的踹爆你》蘿絲拜恩獲得音樂及喜劇類電影最佳女主角。（圖／Getty）

電影類部分，保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》成為最大贏家，囊括音樂及喜劇類最佳影片、最佳導演、最佳劇本、最佳女配角共四大獎；《罪人》榮獲票房成就獎、最佳原創配樂；《Kpop 獵魔女團》一如預期抱回最佳動畫片和原創歌曲。

影集類以《混沌少年時》為最大贏家，橫掃影集類最佳男配角、女配角迷你劇集及電視電影男主角以及最佳迷你劇集及電視電影共四獎；《片廠風雲》則獲音樂及喜劇類影集最佳男主角以及音樂及喜劇類最佳影集；《匹茲堡醫魂》抱回戲劇類影集最佳男主角和戲劇類最佳影集。

《匹茲堡醫魂》諾亞懷利獲得戲劇類影集最佳男主角。（圖／Getty）

2026金球獎得獎名單

電影類

戲劇類最佳影片 《哈姆奈特》

音樂及喜劇類最佳影片 《一戰再戰》

最佳導演 《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）

戲劇類最佳男主角 《這不只是個間諜故事》華格納莫拉（Wagner Moura）

戲劇類最佳女主角 《哈姆奈特》潔西伯克利（Jessie Buckley）

音樂及喜劇類最佳男主角 《橫衝直闖》提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）

音樂及喜劇類最佳女主角 《媽的踹爆你》蘿絲拜恩（Rose Byrne）

最佳男配角 《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）

最佳女配角 《一戰再戰》堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）

最佳外語片 《這不只是個間諜故事》巴西

最佳動畫片 《Kpop 獵魔女團》

最佳劇本 《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森

最佳原創配樂 《罪人》

最佳原創歌曲 Golden《Kpop 獵魔女團》

票房成就獎 《罪人》

影集類

戲劇類最佳影集 《匹茲堡醫魂》

音樂及喜劇類最佳影集 《片廠風雲》

最佳迷你劇集及電視電影 《混沌少年時》

戲劇類影集最佳男主角 《匹茲堡醫魂》諾亞懷利（Noah Wyle）

戲劇類影集最佳女主角 《萬中選一》瑞雅希洪（Rhea Seehorn）

音樂及喜劇類影集最佳男主角 《片廠風雲》塞斯羅根（Seth Rogen）

音樂及喜劇類影集最佳女主角 《天后與草莓》珍史瑪特（Jean Smart）

最佳迷你劇集及電視電影女主角 《死前慾望清單》蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）

最佳迷你劇集及電視電影男主角 《混沌少年時》史蒂芬葛拉翰（Stephen Graham）

最佳女配角 《混沌少年時》艾琳多爾蒂（Erin Doherty）

最佳男配角 《混沌少年時》歐文庫柏（Owen Cooper）

《混沌少年時》歐文庫柏獲得影集類最佳男配角。（圖／Getty）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導