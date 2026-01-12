2026金球獎得獎名單／「甜茶」提摩西夏勒梅成功稱帝！蘿絲拜恩首度封后

提摩西夏勒梅獲得音樂及喜劇類最佳男主角。（圖／Getty）

2026金球獎台灣時間12日早上舉行頒獎典禮，喜劇演員妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）續擔主持重任，保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》獲得九項提名，挪威電影《情感的價值》八項和萊恩庫格勒導演的《罪人》七項緊追在後；影集類領跑的為《白蓮花大飯店》六項提名，話題夯劇《混沌少年時》五項居次。

南韓名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍音樂及喜劇類最佳影片和最佳外語片，也讓李秉憲首度入圍音樂及喜劇類最佳男主角，與《橫衝直闖》提摩西夏勒梅、《影星傑凱利》喬治克隆尼、《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐、《藍月終曲》伊森霍克、《暴蜂尼亞》傑西普萊蒙爭獎。

傑瑞米艾倫懷特、阿曼達塞佛瑞、雅各艾洛迪三位演員雙料入圍，在電影和影集都獲得提名肯定。李察林克雷特執導的《新浪潮》和《藍月終曲》雙雙提名音樂及喜劇類最佳影片，擠下原先聲勢頗高的《魔法壞女巫：第二部》。

《媽的踹爆你》蘿絲拜恩獲得音樂及喜劇類電影最佳女主角。（圖／Getty）

2026金球獎得獎名單

戲劇類電影最佳女主角 《哈姆奈特》潔西伯克利（Jessie Buckley）

音樂及喜劇類最佳影集 《片廠風雲》

最佳迷你劇集及電視電影 《混沌少年時》

戲劇類最佳影集 《匹茲堡醫魂》

戲劇類影集最佳女主角 《萬中選一》瑞雅希洪（Rhea Seehorn）

影集類最佳女配角 《混沌少年時》艾琳多爾蒂（Erin Doherty）

最佳外語片 《這不只是個間諜故事》巴西

最佳動畫片 《Kpop 獵魔女團》

最佳導演 《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）

票房成就獎 《罪人》

最佳迷你劇集及電視電影女主角 《死前慾望清單》蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams）

最佳迷你劇集及電視電影男主角 《混沌少年時》史蒂芬葛拉翰（Stephen Graham）

音樂及喜劇類電影最佳男主角 《橫衝直闖》提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）

音樂及喜劇類電影最佳女主角 《媽的踹爆你》蘿絲拜恩（Rose Byrne）

最佳劇本 《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森

最佳原創配樂 《罪人》

最佳原創歌曲 Golden《Kpop 獵魔女團》

音樂及喜劇類影集最佳男主角 《片廠風雲》塞斯羅根（Seth Rogen）

影集類最佳男配角 《混沌少年時》歐文庫柏（Owen Cooper）

歐文庫柏。（圖／Getty）

音樂及喜劇類影集最佳女主角 《天后與草莓》珍史瑪特（Jean Smart）

戲劇類影集最佳男主角 《匹茲堡醫魂》諾亞懷利（Noah Wyle）

諾亞懷利。（圖／Getty）

電影類最佳男配角 《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）

史戴倫史柯斯嘉。（圖／Getty）

電影類最佳女配角 《一戰再戰》堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）