2026金球獎紅毯：Lisa黑色透視造型又酷又美、珍妮佛勞倫斯穿紀梵希美成花仙子

2026第83屆金球獎頒獎典禮（The Golden Globes）於台灣時間1月12日早上正式登場，本屆金球獎陣容依舊閃耀無比，首次擔任金球獎頒獎人的Lisa一身黑黑色透視造型亮相又酷又美，「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）再度穿上全套Chrome Hearts，《科學怪人》雅各艾洛迪（Jacob Elordi）的Bottega Veneta正裝帥出新高度，還有穿上Givenchy透視花卉刺繡禮服的珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）更是美成花仙子！

2026金球獎紅毯造型總覽

珍妮佛勞倫斯Jennifer Lawrence

以《去死吧，親愛的》入圍劇情類最佳女主角的珍妮佛勞倫斯，紅毯上選擇了 Givenchy 量身打造的訂製禮服，若隱若現的透膚材質，搭配細工繁複的立體花卉刺繡，成為紅毯上的仙氣指標！

BLACKPINK Lisa

Lisa 以頒獎嘉賓身分登上本屆金球獎紅毯，她今天身穿黑紗透膚禮服亮相，搭配微濕髮造型，整體又酷又美，也成為紅毯一大焦點！

珍妮佛羅培茲 JLO

56歲的珍妮佛羅培茲 （Jennifer Lopez ）再度以超絕佳的狀態現身，他穿上Jean-Louis Scherrer的魚尾禮服亮相，這件穿合身的透視禮服再度展現了JLO一向訓練有素的絕佳好身材！

泰雅娜泰勒Teyana Taylor

《一戰再戰》泰雅娜泰勒（Teyana Taylor）也身穿Schiaparelli訂製禮服，緞面垂墜的修身剪裁，拖尾飄逸，搭配胸前別致的鏤空造型，展現優雅姿態。

提摩西夏勒梅Timothée Chalamet

「甜茶」提摩西夏勒梅繼與女友Kylie Jenner的橘色造型後，再度穿上Chrome Hearts讓他這次的紅毯造型帶著一股不羈風格。

麥莉希拉（Miley Cyrus）

麥莉穿上一身黑色Saint Laurent閃片禮服，胸前的百摺造型讓他看來低調又充滿造型感。

賽琳娜（Selena Gomez）

賽琳娜選擇穿上香奈兒黑白配色禮服踏上金球獎紅毯，胸口的白色羽毛設計，搭配女伶髮型，讓賽琳娜看來頗有復古韻味。

艾瑪史東（Emma Stone）

艾瑪史東的Louis Vuitton兩件式禮服，展現她優雅不費力的美，上身的鵝黃綢緞搭配下身同色系的閃片流蘇長裙，簡單就非常美。

阿曼達塞佛瑞 (Amanda Seyfried)

好久不見的阿曼達塞佛瑞，在這次紅毯上以一身純白色的Givenchy禮服亮相，簡約的造型，透過禮服上的細緻皺摺，看起來有如女神般高雅！

雅各艾洛迪Jacob Elordi

以《科學怪人》橫空出世的澳洲演員雅各艾洛迪，以一身Bottega Veneta的西裝登上紅毯，簡單基本卻不掩他的帥氣！

艾兒芬妮Elle Fanning

艾兒芬妮這套GUCCI禮服，全身以三色立體花飾打造，無論是遠看近賞都好美！

李奧納多狄卡皮歐Leonardo DiCaprio

李奧納多則是以一套Dior的正裝亮相，簡單穿也難掩他的影帝級氣勢。

酷娃恰莉Charli XCX

Charli XCX與麥莉同樣選擇穿上Saint Laurent的禮服登場，上身的羽毛V領造型，搭配下身白色緞面長裙，黑白對比很適合她的叛逆氣質。

雀絲茵菲妮蒂Chase Infiniti

同樣在《一戰再戰》中表現出色的雀絲茵菲妮蒂，穿上Louis Vuitton的造型現身紅毯，上身的立體鏤空造型，搭配內裡黑色合身禮服，是本次紅毯上非常搶眼的造型之一。

奧黛麗努娜Audrey Nuna

《獵魔女團》爆紅歌曲〈Golden〉演唱者之一的奧黛麗努娜，一項帶著古靈精怪風格的她，這次穿上Thom Browne的造型亮相，大膽的廓形洋裝，搭配網狀面紗，讓人記憶深刻。

傑瑞米艾倫懷特 Jeremy Allen White

《大熊餐廳》傑瑞米艾倫懷特選擇穿上Louis Vuitton正裝登場，雖然是男星的基本盤，但他透過胸花與細緻的領結展現獨特氣質。

蘿絲拜恩Rose Byrne

蘿絲拜恩身上的香奈兒禮服也是本屆紅毯上少有的選擇，大膽的綠色緞面禮服帶著優雅的垂墜感，非常搶眼！

珍娜奧特嘉Jenna Ortega

珍娜奧特嘉再度以最適合她的歌德風格踏上紅毯，這次選擇的是Dilara Findikoglu的禮服造型，高領設計加上腰間大面積的鏤空，搭配流蘇細節，完全是她的風格。

艾蜜莉布朗Emily Blunt

艾蜜莉布朗這套Louis Vuitton的造型真的太美了！半袖正裝感上衣，搭配上長裙，整體線條俐落大氣，全後梳的髮型讓她看來氣勢十足。

Seventeen Joshua

除了Lisa之外，Seventeen成員Joshua同為本屆金球獎上的K-pop亮點！從小在洛杉磯長大的Joshua，以Lexus大使身份獲邀出席第83屆金球獎，讓他直呼像回到家一樣。當晚他選擇以Saint Laurent劍領西裝搭配Chaumet珠寶造型，整體低調高雅宛如貴公子，把焦點交給在場其他角逐獎項的優秀演員們！

歐文庫柏（Owen Cooper）

英國16歲新星以《混沌少年時》橫掃全球各大獎項，今天再添一枚金球獎最佳男配角，成為該獎項歷史上最年輕的得主！與去年相比，Owen看起來愈發成熟穩重，能自在應對盛大的公開場合，身上出自Bottega Veneta的造型也相當帥氣，灰綠色夾克與編織腰帶點綴，這時尚駕馭力未來潛力無窮！

柔伊克拉維茲（Zoë Kravitz）

擁有獨特性感魅力的Zoë Kravitz，一直以來在各大紅毯大放異彩，本屆金球獎紅毯上，她以Saint Laurent的睡衣風格造型亮相，嫩粉色蕾絲拼接禮服，令充滿搖滾個性的她，展現了溫柔少女的一面。

科爾曼多明戈（Colman Domingo）

Colman Domingo作為本屆金球獎頒獎嘉賓獲邀出席，一向被視為好萊塢時尚指標的他，當晚身著Valentino的純黑西裝，完美詮釋高雅紳士造型，盡到了品牌大使之責。

亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande）

Ariana Grande以《魔法壞女巫：第二部》（Wicked: For Good）葛琳達一角再度入圍金球獎，這回她不再以角色招牌的粉色主題現身，而是穿上了Vivienne Westwood的花苞禮服，演繹暗黑公主般的氣場。

喬奇瑞（Joe Keery）

Joe Keery今天並不是以《怪奇物語》中Steve角色登場，而是以音樂人Djo的身份出席本屆金球獎擔任最佳原創歌曲與配樂的頒獎嘉賓，他驚喜換上了全新的金髮，並身穿Louis Vuitton的奶油白色西裝造型，幾乎完全擺脫了Steve的角色形象！

泰莎湯普森（Tessa Thompson）

Tessa Thompson以電影《海達》入圍本屆金球獎，她選穿一襲Balenciaga的橄欖綠色亮片禮服，宛如一條人魚般閃閃發亮，特殊的選色與其他眾多女星做出區隔，在紅毯上顯得格外亮眼！

















