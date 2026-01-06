2026金球獎資訊｜台灣時間1月12日登場、入圍名單、頒獎嘉賓、直播看點全攻略
第83屆金球獎頒獎典禮將於台灣時間1月12日上午9點登場，2026金球獎電影類入圍名單《一戰再戰》獲得九項提名、《情感的價值》八項、《罪人》七項最受矚目，提摩西夏勒梅、喬治克隆尼、李奧納多狄卡皮歐、李秉憲等入圍音樂及喜劇類最佳男主角；辛西婭艾利沃、阿曼達塞佛瑞、艾瑪史東、凱特哈德森等則入圍音樂及喜劇類最佳女主角。此外《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》、《Kpop 獵魔女團》兩部在全球掀起熱潮的電影入圍最佳動畫片，還有近來票房強勁的《動物方城市2》。
影集類由《白蓮花大飯店》以六項提名領先，話題夯劇《混沌少年時》五項居次。2026金球獎將於台灣時間1月12日舉行頒獎典禮，由喜劇演員妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）連續第二年擔任主持人。金球獎典禮資訊、入圍名單、入圍亮點、頒獎嘉賓一次看！
⭐金球獎入圍／《一戰再戰》九項大贏家！李奧納多、李秉憲、喬治克隆尼搶影帝
2026金球獎｜典禮資訊
典禮時間：2026/01/11（日）20:00（台灣時間1/12上午9點）
典禮地點：BEVERLY HILLS 比佛利山莊
主持人：妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）
直播：CBS、Paramount+
2026金球獎｜電影類入圍亮點
2026金球獎由保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》獲得九項提名，為電影類最大贏家，《情感的價值》入圍八項、《罪人》入圍七項僅追在後。南韓名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍音樂及喜劇類最佳影片和最佳外語片，也讓李秉憲首度入圍音樂及喜劇類最佳男主角，他將與《橫衝直撞》提摩西夏勒梅、《影星傑凱利》喬治克隆尼、《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐、《藍月終曲》伊森霍克、《暴蜂尼亞》傑西普萊蒙爭獎。
此外，今年的最佳動畫片由在全球掀起熱潮的《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》、《Kpop 獵魔女團》，與《動物方城市2》、《地球特派員》、《小雨愛蜜莉》正面對決；《Kpop 獵魔女團》的歌曲〈Golden〉也強勢入圍最佳原創歌曲。
2026金球獎｜影集類入圍亮點
影集類入圍方面，《白蓮花大飯店》以六項提名領先，包括戲劇類影集與三個女配角、兩個男配角獎項。另一部熱門影集《混沌少年時》則以五項入圍僅追在後，囊括最佳迷你劇集及電視電影與男主角、女配角、兩個男配角獎項，成為本屆影集焦點。
2026金球獎｜頒獎嘉賓
待公布
2026金球獎入圍名單｜電影類
戲劇類最佳影片
《科學怪人》
《哈姆雷特》
《只是一場意外》
《這不只是個間諜故事》
《情感的價值》
《罪人》
音樂及喜劇類最佳影片
《藍月終曲》
《暴蜂尼亞》
《橫衝直撞》
《徵人啟弒》
《新浪潮》
《一戰再戰》
最佳導演
保羅湯瑪斯安德森《一戰再戰》
萊恩庫格勒《罪人》
吉勒摩戴托羅《科學怪人》
賈法潘納希《只是一場意外》
尤沃金提爾《情感的價值》
趙婷《哈姆雷特》
戲劇類最佳男主角
喬爾埃哲頓《火車大夢》
奧斯卡伊薩克《科學怪人》
巨石強森《重擊人生》
麥可B喬丹《罪人》
華格納莫拉《這不只是個間諜故事》
傑瑞米艾倫懷特《史普林斯汀：走出虛無》
戲劇類最佳女主角
潔西巴克利《哈姆雷特》
珍妮佛勞倫斯《去死吧，親愛的》
雷娜特．萊茵斯芙《情感的價值》
茱莉亞羅勃茲《After the Hunt》
泰莎湯普森《Hedda》
伊娃維克多《寶貝對不起》
音樂及喜劇類最佳男主角
提摩西夏勒梅《橫衝直撞》
喬治克隆尼《影星傑凱利》
李奧納多狄卡皮歐《一戰再戰》
伊森霍克《藍月終曲》
李秉憲《徵人啟弒》
傑西普萊蒙《暴蜂尼亞》
音樂及喜劇類最佳女主角
蘿絲拜恩《媽的踹爆你》
辛西婭艾利沃《魔法壞女巫：第二部》
凱特哈德森《Song Sung Blue》
雀絲．因菲妮蒂《一戰再戰》
阿曼達塞佛瑞《The Testament of Ann Lee》
艾瑪史東《暴蜂尼亞》
最佳男配角
班尼西歐狄奧托羅《一戰再戰》
雅各艾洛迪《科學怪人》
保羅麥斯卡《哈姆雷特》
西恩潘《一戰再戰》
亞當山德勒《影星傑凱利》
史戴倫史柯斯嘉《情感的價值》
最佳女配角
艾蜜莉布朗《重擊人生》
艾兒芬妮《情感的價值》
亞莉安娜．格蘭德《魔法壞女巫：第二部》
英嘉．伊布斯多特．莉莉亞斯《情感的價值》
艾美麥蒂根《凶器》
堤亞娜泰勒《一戰再戰》
最佳動畫片
《再見未來男孩》
《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》
《地球特派員》
《Kpop 獵魔女團》
《小雨愛蜜莉》
《動物方城市2》
最佳劇本
《哈姆雷特》
《只是一場意外》
《情感的價值》
《一戰再戰》
《橫衝直撞》
《罪人》
最佳原創配樂
《科學怪人》
《F1電影》
《一戰再戰》
《穿越地獄之門》
《罪人》
《哈姆雷特》
最佳原創歌曲
Dream As One《阿凡達：火與燼》
Golden《Kpop 獵魔女團》
I Lied to You《罪人》
No Place Like Home《魔法壞女巫：第二部》
The Girl in the Bubble《魔法壞女巫：第二部》
Train Dreams《火車大夢》
票房成就獎
《阿凡達：火與燼》
《F1電影》
《Kpop 獵魔女團》
《不可能的任務：最終清算》
《罪人》
《凶器》
《魔法壞女巫：第二部》
《動物方城市2》
最佳外語片
《只是一場意外》
《徵人啟弒》
《這不只是個間諜故事》
《情感的價值》
《穿越地獄之門》
《The Voice of Hind Rajab》
2026金球獎入圍名單｜影集類
戲劇類最佳影集
《頭號外交官》
《萬中選一》
《人生切割術》
《外放特務組》
《匹茲堡醫魂》
《白蓮花大飯店》
音樂及喜劇類最佳影集
《小學風雲》
《大熊餐廳》
《天后與草莓》
《天作不合的我們》
《破案三人行》
《片廠風雲》
最佳迷你劇集及電視電影
《混沌少年時》
《都是她的錯》
《黑鏡》
《死前慾望清單》
《獸藏我心》
《The Girlfriend》
戲劇類影集最佳女主角
貝拉拉姆齊《最後生還者》
布麗特洛薇爾《人生切割術》
海倫米蘭《黑幫領地》
凱西貝茲《Matlock》
凱莉羅素《頭號外交官》
瑞雅希洪《萬中選一》
戲劇類影集最佳男主角
亞當史考特《人生切割術》
迪耶哥路那《安道爾》
蓋瑞歐德曼《外放特務組》
馬克魯法洛《特遣任務》
諾亞懷利《匹茲堡醫魂》
史特林布朗《極樂凶間》
音樂及喜劇類影集最佳女主角
阿尤艾德維利《大熊餐廳》
珍史瑪特《天后與草莓》
珍娜．奧特嘉《星期三》
克莉絲汀貝爾《天作不合的我們》
娜塔莎里昂《撲克臉》
席琳娜戈梅茲《破案三人行》
音樂及喜劇類影集最佳男主角
亞當布洛迪《天作不合的我們》
葛倫鮑威爾《球星翻身記》
傑瑞米艾倫．懷特《大熊餐廳》
馬丁肖特《破案三人行》
塞斯羅根《片廠風雲》
史提夫馬丁《破案三人行》
最佳迷你劇集及電視電影女主角
阿曼達塞佛瑞《Long Bright River》
克萊兒丹妮絲《獸藏我心》
蜜雪兒威廉絲《死前慾望清單》
拉什達瓊斯《黑鏡》
羅蘋萊特《The Girlfriend》
莎拉史努克《都是她的錯》
最佳迷你劇集及電視電影男主角
查理杭南《怪物：艾德蓋恩的故事》
雅各艾洛迪《The Narrow Road to the Deep North》
裘德洛《黑兔》
馬修瑞斯《獸藏我心》
保羅賈麥提《黑鏡》
史蒂芬葛拉翰《混沌少年時》
最佳女配角
艾咪盧伍德《白蓮花大飯店》
凱莉庫恩《白蓮花大飯店》
凱薩琳奧哈拉《片廠風雲》
艾琳多爾蒂《混沌少年時》
漢娜愛賓德《天后與草莓》
帕克波西《白蓮花大飯店》
最佳男配角
阿什利沃特斯《混沌少年時》
比利克魯登《晨間直播秀》
傑森艾塞克《白蓮花大飯店》
歐文庫柏《混沌少年時》
特拉梅爾蒂爾曼《人生切割術》
華頓哥金斯《白蓮花大飯店》
更多金球獎相關報導：
《重擊人生》震撼金球獎 巨石強森、艾蜜莉布朗強勢問鼎演技大獎
強碰《鬼滅》《動物方城市2》照樣突圍 《小雨愛蜜莉》爭搶金球獎最佳動畫片
韓國影壇首例！李炳憲問鼎金球獎影帝 對決李奧納多、甜茶
其他人也在看
Lulu婚紗照美翻！富士山腳「親密磨陳漢典鼻子」 連5天拍攝人品爆發
陳漢典、Lulu黃路梓茵宣布，將於1月25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，正式與親友分享他們的「大喜之日」，兩人早在去年10月20日就已登記結婚，一直刻意低調保密，直到跨年工作最忙碌的檔期，才悄悄把喜帖一封封寄出，當作送給親友的新年驚喜。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 49
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
陳曉放棄11億離婚！陳妍希曾評價他沒定性 新戲爆紅「疑暗酸前夫」
男星陳曉去年2月與陳妍希一同發布離婚聲明，證實8年婚斷，消息震驚兩岸娛樂圈。近來陳妍希在《狙擊蝴蝶》合作小19歲男星周柯宇再度翻紅，陳曉與陳妍希的離婚傳言也再度被挖出，盛傳陳曉當時離婚心意十分堅決，寧願放棄2.5億人民幣（約11億元新台幣）也要離，而陳妍希也曾說過對陳曉第一印象是「沒定性」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 36
才衰背5百萬債務！王俐人爆離婚小7歲尪發聲了 32字鬆口婚姻現況
去年才因「好心借名」替朋友開店，無端背上500萬元債務、被債主告上法院的49歲女星王俐人，如今被爆早在數月前就已悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻，消息之所以會傳開，正是她私下向友人吐露心聲時淡淡一句：「分了比較輕鬆。」對此王俐人也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
焦凡凡飛福岡度假！美照連發孕肚藏不住...超甜告白「有一個最貼身的小夥伴」
焦凡凡與婁峻碩結婚1年多，去年9月公開懷孕喜訊，也透露肚中寶寶的性別是男生。她在懷孕前就接下屏東跨年的主持工作，老公婁峻碩也愛相隨前往屏東跨年，全程陪伴在側。近日她飛往日本福岡度假，分享一系列美照，可以看到即使穿著厚外套，孕肚仍相當明顯。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 4
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 4 天前 ・ 41
吳姍儒鬆口第三胎計畫 自嘲兒子像極吳宗憲：壞種不斷
春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》5日舉辦錄前記者會，表演嘉賓苗可麗、ARKis、HUR+，以及連續四年擔綱主持的吳姍儒一同亮相。身為二寶媽的吳姍儒也分享育兒日常，直言目前生活被孩子切得零零碎碎，時間完全不屬於自己，直呼短期內真的不會再生了。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 30
洪榮宏三婚遭疑婚變！認與嫩妻分居3個月 鬆口「配偶欄」現況
洪榮宏3度步入婚姻，與小11歲「小鄧麗君」張瀞雲結婚8年，日前女方卻接連發文寫下「生活會把善良的人逼到無路可退」、「我不是一個工具！也不是一個物件！我是一個需要被尊重的靈魂」等文字抒發心境，遭疑婚變。今（5）日洪榮宏出席「舊情綿綿」演唱會首次練團，也分享婚姻近況。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 20
安心亞喪母崩潰「人間蒸發」 男星0對話擁抱成依靠
安心亞喪母崩潰「人間蒸發」 男星0對話擁抱成依靠EBC東森娛樂 ・ 20 小時前 ・ 3
吳姍儒自嘲「壞種不斷」兒子像吳宗憲 不爽還會喊：我要換媽媽
【緯來新聞網】吳姍儒（Sandy）連四年主持「WE ARE我們的除夕夜」，前兩年恰巧哪年都懷胎，連懷緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
朴寶劍、惠利擁抱哭成一片 成東鎰笑喊：乾脆結婚吧
《請回答1988》以 1988 年首爾市道峰區雙門洞為背景，描繪五個家庭交織而成的日常故事，透過親情、鄰里情誼，以及樸實而真摯的愛情與友情，刻畫出屬於小市民的溫暖人生，也因此深深勾起觀眾心中的鄉愁與共鳴。這份情感記憶不僅在當年播出時引發熱烈回響，十年後於綜藝中再度...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3
王祖賢親揭「事業巔峰引退真相」！ 駁與前男友齊秦相關
王祖賢1月4日在美國矽谷中醫論壇分享艾灸理念時，佩戴口罩亮相。首次談到在年僅37歲的演藝事業巔峰時引退原因，她直言「在最好的狀態時引退，留給大家一個美好的回憶就夠了。」她透露於1984年學生時期因被發掘出道而踏入演藝圈，但其實自己並不喜歡這種「日夜顛倒、作息混亂...CTWANT ・ 1 天前 ・ 21
小嫻母親過世！奔醫院悲痛道別 登台演出喊話：妳女兒很棒
回顧事發當時，小嫻正處於學業與演出夾擊的忙碌時段。她一邊應付期末考，一邊籌備音樂劇《唱吧！唱吧！恆春女子》，未料突然接獲父親通知，母親病危住進加護病房。她立即趕赴醫院，見證醫護人員奮力搶救的過程，「謝謝醫護人員的努力，在媽媽心跳停止的時候努力地搶救了20分...CTWANT ・ 1 天前 ・ 25
李亞萍刷爆余天6位數額度卡 「買這2樣」被嫌她嗆：臭老頭
娛樂中心／徐詩詠報導現年73歲的資深藝人李亞萍日前透露自己失智、失憶等症狀，讓外界相當關心她的身體情況。近期她嘗試錄綜藝節目回到螢光幕前，在兒媳陪伴下一起登台。不過，余祥銓透露李亞萍刷爆先生余天的40萬額度信用卡，僅為了買2件商品，讓余天忍不住對兒子抱怨。李亞萍得知後當場動怒，嗆余天「臭老頭你什麼東西」。民視 ・ 1 天前 ・ 41
馬國弼簽賭欠千萬債務！胡瓜、康康出手援助暖舉曝光
藝人馬國弼（原藝名馬國畢）2013年簽賭欠下5千萬元巨債，為了避免連累妻女，與愛妻協議離婚，近年不僅積極打工，更接下民視本土劇《豆腐媽媽》演出，希望早日將債務還清，他近來受訪時，透露印象最深刻就是受到康康相助，為此相當感恩。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 23
成龍疑和女兒破冰！她罕見開口談父女互動：常看我作品 傳曾暗中被金援
71歲的國際巨星成龍，近年逐漸對家庭關係展現反思態度，除了日前坦承過去對兒子房祖名過於嚴厲，導致父子關係疏遠，與非婚生女兒吳卓林的關係，也被外界發現似乎出現微妙變化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 41
胡瓜自曝健檢肺部出現「毛玻璃」 醫直言：肺腺癌的開始
胡瓜近年積極經營 YouTube 頻道《下面一位》，不斷挑戰各種人生初體驗，最新一集更邀來資深藝人檢場與「筋肉人」潘若迪同框，三人年齡相加超過200歲，互動火花十足。節目一開始便聊到健康話題，三人對身體狀況都有相同的憂慮。潘若迪與檢場因長年工作累積不少職業傷害，胡瓜也罕見自曝，幾年前健檢時曾被醫師提醒肺部出現「毛玻璃」狀況，甚至直言「那就是肺腺癌的開始」，所幸目前皆有定期追蹤檢查，身體狀況仍在掌握之中。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
「啊不對，是老公」 新婚許允樂曬韓國閃照甜蜜藏不住
上月許允樂再婚，宣布與小6歲的李玉璽結婚，新婚甜蜜氣氛持續延燒。她昨（5日）在Threads上曬出一系列韓國跨年的「男友視角照」，畫面可愛又充滿戀愛氛圍，更在貼文中一時口誤稱「我在男友手機裡的照片們」，但隨即改口「老公」，讓粉絲被閃到睜不開眼。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 13
提親變決鬥！《魔法風雲會》岳父時隔３年圓滿結局，女婿和牌友同時獲得
還記得 2023 年那位「男友被爸爸搶走」的日本女網友嗎？當時她帶著男友回家見父母，結果身為資深《魔法風雲會》（MTG）玩家的父親，竟然直接把男友拉去展開卡牌對戰，把女兒晾在一邊。這段「岳父看女婿，越看越想打（牌）」的經歷，在當年就曾引發網路熱議，許多網友笑稱這根本是為了找牌友才同意交往。卻沒想到，這故事中的情侶最近終於修成正果啦！但結果還是在和岳父打牌。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 3
侯明昊新戲自己打自己！《逍遙》、《玉茗茶骨》該追哪部？劇情、評價、演員一次看
【文／徐瑞安】近期兩檔話題陸劇《逍遙》、《玉茗茶骨》都是由侯明昊主演，同檔期上演自己打自己，讓粉絲直呼不知道究竟該追哪一部？《逍遙》由侯明昊搭擋譚松韻，上演仙俠世界中的人妖轉世愛戀；而《玉茗茶骨》，則找來娜扎扮演茶王之女，與侯明昊飾演的落難狀元攜手辦案，兩部劇各有不同魅力，以下就來帶大家一起看看究竟哪部更值得追！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 7 小時前 ・ 1