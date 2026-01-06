Yahoo奇摩娛樂新聞

2026金球獎資訊｜台灣時間1月12日登場、入圍名單、頒獎嘉賓、直播看點全攻略

第83屆金球獎頒獎典禮將於台灣時間1月12日上午9點登場，2026金球獎電影類入圍名單《一戰再戰》獲得九項提名、《情感的價值》八項、《罪人》七項最受矚目，提摩西夏勒梅、喬治克隆尼、李奧納多狄卡皮歐、李秉憲等入圍音樂及喜劇類最佳男主角；辛西婭艾利沃、阿曼達塞佛瑞、艾瑪史東、凱特哈德森等則入圍音樂及喜劇類最佳女主角。此外《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》、《Kpop 獵魔女團》兩部在全球掀起熱潮的電影入圍最佳動畫片，還有近來票房強勁的《動物方城市2》。

影集類由《白蓮花大飯店》以六項提名領先，話題夯劇《混沌少年時》五項居次。2026金球獎將於台灣時間1月12日舉行頒獎典禮，由喜劇演員妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）連續第二年擔任主持人。金球獎典禮資訊、入圍名單、入圍亮點、頒獎嘉賓一次看！
金球獎入圍／《一戰再戰》九項大贏家！李奧納多、李秉憲、喬治克隆尼搶影帝

2026金球獎由喜劇演員妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）連續第二年擔任主持人。（圖／金球獎官網）

2026金球獎｜典禮資訊

  • 典禮時間：2026/01/11（日）20:00（台灣時間1/12上午9點）

  • 典禮地點：BEVERLY HILLS 比佛利山莊

  • 主持人：妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）

  • 直播：CBS、Paramount+

2026金球獎｜電影類入圍亮點

2026金球獎由保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》獲得九項提名，為電影類最大贏家，《情感的價值》入圍八項、《罪人》入圍七項僅追在後。南韓名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍音樂及喜劇類最佳影片和最佳外語片，也讓李秉憲首度入圍音樂及喜劇類最佳男主角，他將與《橫衝直撞》提摩西夏勒梅、《影星傑凱利》喬治克隆尼、《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐、《藍月終曲》伊森霍克、《暴蜂尼亞》傑西普萊蒙爭獎。

此外，今年的最佳動畫片由在全球掀起熱潮的《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》、《Kpop 獵魔女團》，與《動物方城市2》、《地球特派員》、《小雨愛蜜莉》正面對決；《Kpop 獵魔女團》的歌曲〈Golden〉也強勢入圍最佳原創歌曲。

2026金球獎電影類入圍《一戰再戰》九項提名、《情感的價值》入圍八項、《罪人》入圍七項。（圖／金球獎官網）

2026金球獎｜影集類入圍亮點

影集類入圍方面，《白蓮花大飯店》以六項提名領先，包括戲劇類影集與三個女配角、兩個男配角獎項。另一部熱門影集《混沌少年時》則以五項入圍僅追在後，囊括最佳迷你劇集及電視電影與男主角、女配角、兩個男配角獎項，成為本屆影集焦點。

2026金球獎影集類入圍《白蓮花大飯店》、《混沌少年時》、《破案三人行》。（圖／金球獎官網）

2026金球獎｜頒獎嘉賓

  • 待公布

2026金球獎入圍名單｜電影類

戲劇類最佳影片

  • 《科學怪人》

  • 《哈姆雷特》

  • 《只是一場意外》

  • 《這不只是個間諜故事》

  • 《情感的價值》

  • 《罪人》

音樂及喜劇類最佳影片

  • 《藍月終曲》

  • 《暴蜂尼亞》

  • 《橫衝直撞》

  • 《徵人啟弒》

  • 《新浪潮》

  • 《一戰再戰》

最佳導演

  • 保羅湯瑪斯安德森《一戰再戰》

  • 萊恩庫格勒《罪人》

  • 吉勒摩戴托羅《科學怪人》

  • 賈法潘納希《只是一場意外》

  • 尤沃金提爾《情感的價值》

  • 趙婷《哈姆雷特》

戲劇類最佳男主角

  • 喬爾埃哲頓《火車大夢》

  • 奧斯卡伊薩克《科學怪人》

  • 巨石強森《重擊人生》

  • 麥可B喬丹《罪人》

  • 華格納莫拉《這不只是個間諜故事》

  • 傑瑞米艾倫懷特《史普林斯汀：走出虛無》

2026金球獎戲劇類最佳男主角入圍。（圖／金球獎官網）

戲劇類最佳女主角

  • 潔西巴克利《哈姆雷特》

  • 珍妮佛勞倫斯《去死吧，親愛的》

  • 雷娜特．萊茵斯芙《情感的價值》

  • 茱莉亞羅勃茲《After the Hunt》

  • 泰莎湯普森《Hedda》

  • 伊娃維克多《寶貝對不起》

2026金球獎戲劇類最佳女主角入圍。（圖／金球獎官網）

音樂及喜劇類最佳男主角

  • 提摩西夏勒梅《橫衝直撞》

  • 喬治克隆尼《影星傑凱利》

  • 李奧納多狄卡皮歐《一戰再戰》

  • 伊森霍克《藍月終曲》

  • 李秉憲《徵人啟弒》

  • 傑西普萊蒙《暴蜂尼亞》

2026金球獎音樂及喜劇類最佳男主角入圍。（圖／金球獎官網）

音樂及喜劇類最佳女主角

  • 蘿絲拜恩《媽的踹爆你》

  • 辛西婭艾利沃《魔法壞女巫：第二部》

  • 凱特哈德森《Song Sung Blue》

  • 雀絲．因菲妮蒂《一戰再戰》

  • 阿曼達塞佛瑞《The Testament of Ann Lee》

  • 艾瑪史東《暴蜂尼亞》

2026金球獎音樂及喜劇類最佳女主角入圍。（圖／金球獎官網）

最佳男配角

  • 班尼西歐狄奧托羅《一戰再戰》

  • 雅各艾洛迪《科學怪人》

  • 保羅麥斯卡《哈姆雷特》

  • 西恩潘《一戰再戰》

  • 亞當山德勒《影星傑凱利》

  • 史戴倫史柯斯嘉《情感的價值》

最佳女配角

  • 艾蜜莉布朗《重擊人生》

  • 艾兒芬妮《情感的價值》

  • 亞莉安娜．格蘭德《魔法壞女巫：第二部》

  • 英嘉．伊布斯多特．莉莉亞斯《情感的價值》

  • 艾美麥蒂根《凶器》

  • 堤亞娜泰勒《一戰再戰》

最佳動畫片

  • 《再見未來男孩》

  • 《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》

  • 《地球特派員》

  • 《Kpop 獵魔女團》

  • 《小雨愛蜜莉》

  • 《動物方城市2》

2026金球獎最佳動畫片入圍。（圖／金球獎官網）

最佳劇本

  • 《哈姆雷特》

  • 《只是一場意外》

  • 《情感的價值》

  • 《一戰再戰》

  • 《橫衝直撞》

  • 《罪人》

最佳原創配樂

  • 《科學怪人》

  • 《F1電影》

  • 《一戰再戰》

  • 《穿越地獄之門》

  • 《罪人》

  • 《哈姆雷特》

最佳原創歌曲

  • Dream As One《阿凡達：火與燼》

  • Golden《Kpop 獵魔女團》

  • I Lied to You《罪人》

  • No Place Like Home《魔法壞女巫：第二部》

  • The Girl in the Bubble《魔法壞女巫：第二部》

  • Train Dreams《火車大夢》

2026金球獎最佳原創歌曲入圍。（圖／金球獎官網）

票房成就獎

  • 《阿凡達：火與燼》

  • 《F1電影》

  • 《Kpop 獵魔女團》

  • 《不可能的任務：最終清算》

  • 《罪人》

  • 《凶器》

  • 《魔法壞女巫：第二部》

  • 《動物方城市2》

2026金球獎票房成就獎入圍。（圖／金球獎官網）

最佳外語片

  • 《只是一場意外》

  • 《徵人啟弒》

  • 《這不只是個間諜故事》

  • 《情感的價值》

  • 《穿越地獄之門》

  • 《The Voice of Hind Rajab》

2026金球獎入圍名單｜影集類

戲劇類最佳影集

  • 《頭號外交官》

  • 《萬中選一》

  • 《人生切割術》

  • 《外放特務組》

  • 《匹茲堡醫魂》

  • 《白蓮花大飯店》

音樂及喜劇類最佳影集

  • 《小學風雲》

  • 《大熊餐廳》

  • 《天后與草莓》

  • 《天作不合的我們》

  • 《破案三人行》

  • 《片廠風雲》

最佳迷你劇集及電視電影

  • 《混沌少年時》

  • 《都是她的錯》

  • 《黑鏡》

  • 《死前慾望清單》

  • 《獸藏我心》

  • 《The Girlfriend》

戲劇類影集最佳女主角

  • 貝拉拉姆齊《最後生還者》

  • 布麗特洛薇爾《人生切割術》

  • 海倫米蘭《黑幫領地》

  • 凱西貝茲《Matlock》

  • 凱莉羅素《頭號外交官》

  • 瑞雅希洪《萬中選一》

戲劇類影集最佳男主角

  • 亞當史考特《人生切割術》

  • 迪耶哥路那《安道爾》

  • 蓋瑞歐德曼《外放特務組》

  • 馬克魯法洛《特遣任務》

  • 諾亞懷利《匹茲堡醫魂》

  • 史特林布朗《極樂凶間》

音樂及喜劇類影集最佳女主角

  • 阿尤艾德維利《大熊餐廳》

  • 珍史瑪特《天后與草莓》

  • 珍娜．奧特嘉《星期三》

  • 克莉絲汀貝爾《天作不合的我們》

  • 娜塔莎里昂《撲克臉》

  • 席琳娜戈梅茲《破案三人行》

音樂及喜劇類影集最佳男主角

  • 亞當布洛迪《天作不合的我們》

  • 葛倫鮑威爾《球星翻身記》

  • 傑瑞米艾倫．懷特《大熊餐廳》

  • 馬丁肖特《破案三人行》

  • 塞斯羅根《片廠風雲》

  • 史提夫馬丁《破案三人行》

最佳迷你劇集及電視電影女主角

  • 阿曼達塞佛瑞《Long Bright River》

  • 克萊兒丹妮絲《獸藏我心》

  • 蜜雪兒威廉絲《死前慾望清單》

  • 拉什達瓊斯《黑鏡》

  • 羅蘋萊特《The Girlfriend》

  • 莎拉史努克《都是她的錯》

最佳迷你劇集及電視電影男主角

  • 查理杭南《怪物：艾德蓋恩的故事》

  • 雅各艾洛迪《The Narrow Road to the Deep North》

  • 裘德洛《黑兔》

  • 馬修瑞斯《獸藏我心》

  • 保羅賈麥提《黑鏡》

  • 史蒂芬葛拉翰《混沌少年時》

最佳女配角

  • 艾咪盧伍德《白蓮花大飯店》

  • 凱莉庫恩《白蓮花大飯店》

  • 凱薩琳奧哈拉《片廠風雲》

  • 艾琳多爾蒂《混沌少年時》

  • 漢娜愛賓德《天后與草莓》

  • 帕克波西《白蓮花大飯店》

男配角

  • 阿什利沃特斯《混沌少年時》

  • 比利克魯登《晨間直播秀》

  • 傑森艾塞克《白蓮花大飯店》

  • 歐文庫柏《混沌少年時》

  • 特拉梅爾蒂爾曼《人生切割術》

  • 華頓哥金斯《白蓮花大飯店》

