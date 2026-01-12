Yahoo奇摩娛樂新聞

2026金球獎資訊｜台灣時間1月12日登場、入圍名單、頒獎嘉賓、直播看點全攻略

Yahoo奇摩娛樂新聞
更新時間

第83屆金球獎頒獎典禮將於台灣時間1月12日上午9點登場，2026金球獎電影類入圍名單《一戰再戰》獲得九項提名、《情感的價值》八項、《罪人》七項最受矚目，提摩西夏勒梅、喬治克隆尼、李奧納多狄卡皮歐、李秉憲等入圍音樂及喜劇類最佳男主角；辛西婭艾利沃、阿曼達塞佛瑞、艾瑪史東、凱特哈德森等則入圍音樂及喜劇類最佳女主角。此外《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》、《Kpop 獵魔女團》兩部在全球掀起熱潮的電影入圍最佳動畫片，還有近來票房強勁的《動物方城市2》。

影集類由《白蓮花大飯店》以六項提名領先，話題夯劇《混沌少年時》五項居次。2026金球獎將於台灣時間1月12日舉行頒獎典禮，由喜劇演員妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）連續第二年擔任主持人。金球獎典禮資訊、入圍名單、入圍亮點、頒獎嘉賓一次看！
2026金球獎／《橫衝直闖》甜茶打敗李奧納多獲影帝！蘿絲拜恩首度封后

廣告
2026金球獎由喜劇演員妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）連續第二年擔任主持人。（圖／金球獎官網）
2026金球獎由喜劇演員妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）連續第二年擔任主持人。（圖／金球獎官網）

2026金球獎｜典禮資訊

  • 典禮時間：2026/01/11（日）20:00（台灣時間1/12上午9點）

  • 典禮地點：BEVERLY HILLS 比佛利山莊

  • 主持人：妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）

  • 直播：CBS、Paramount+

2026金球獎｜電影類入圍亮點

2026金球獎由保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》獲得九項提名，為電影類最大贏家，《情感的價值》入圍八項、《罪人》入圍七項僅追在後。南韓名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍音樂及喜劇類最佳影片和最佳外語片，也讓李秉憲首度入圍音樂及喜劇類最佳男主角，他將與《橫衝直撞》提摩西夏勒梅、《影星傑凱利》喬治克隆尼、《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐、《藍月終曲》伊森霍克、《暴蜂尼亞》傑西普萊蒙爭獎。

此外，今年的最佳動畫片由在全球掀起熱潮的《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》、《Kpop 獵魔女團》，與《動物方城市2》、《地球特派員》、《小雨愛蜜莉》正面對決；《Kpop 獵魔女團》的歌曲〈Golden〉也強勢入圍最佳原創歌曲。

2026金球獎電影類入圍《一戰再戰》九項提名、《情感的價值》入圍八項、《罪人》入圍七項。（圖／金球獎官網）
2026金球獎電影類入圍《一戰再戰》九項提名、《情感的價值》入圍八項、《罪人》入圍七項。（圖／金球獎官網）

2026金球獎｜影集類入圍亮點

影集類入圍方面，《白蓮花大飯店》以六項提名領先，包括戲劇類影集與三個女配角、兩個男配角獎項。另一部熱門影集《混沌少年時》則以五項入圍僅追在後，囊括最佳迷你劇集及電視電影與男主角、女配角、兩個男配角獎項，成為本屆影集焦點。

2026金球獎影集類入圍《白蓮花大飯店》、《混沌少年時》、《破案三人行》。（圖／金球獎官網）
2026金球獎影集類入圍《白蓮花大飯店》、《混沌少年時》、《破案三人行》。（圖／金球獎官網）

2026金球獎｜頒獎嘉賓

  • 亞曼達·塞佛瑞（Amanda Seyfried）

  • 安娜·德哈瑪斯（Ana de Armas）

  • 阿尤·艾德維利（Ayo Edebiri）

  • 酷娃恰莉（Charli xcx）

  • 克里斯·潘恩（Chris Pine）

  • 柯爾曼·多明戈（Colman Domingo）

  • 康納·史托瑞（Connor Storrie）

  • 達科塔·芬妮（Dakota Fanning）

  • 戴夫·法蘭科（Dave Franco）

  • 黛安·蓮恩（Diane Lane）

  • 喬治·克隆尼（George Clooney）

  • 海莉·史坦菲德（Hailee Steinfeld）

  • 哈德森·威廉斯（Hudson Williams）

  • 傑森·貝特曼（Jason Bateman）

  • 珍妮佛·嘉納（Jennifer Garner）

  • 喬·奇瑞（Joe Keery）

  • 賈德‧阿帕托（Judd Apatow）

  • 茱莉亞·羅勃茲（Julia Roberts）

  • 賈斯汀·哈特雷（Justin Hartley）

  • 凱薩琳·哈恩（Kathryn Hahn）

  • 基根-麥可·奇（Keegan-Michael Key）

  • 凱文·貝肯（Kevin Bacon）

  • 凱文·哈特（Kevin Hart）

  • 凱拉·塞吉薇克（Kyra Sedgwick）

  • Lisa

  • 路克·葛萊姆斯（Luke Grimes）

  • 麥考利·克金（Macaulay Culkin）

  • 馬龍·韋恩斯（Marlon Wayans）

  • 瑪莉莎·麥卡錫（Melissa McCarthy）

  • 蜜拉·庫妮絲（Mila Kunis）

  • 麥莉·希拉（Miley Cyrus）

  • 蜜妮·卓芙（Minnie Driver）

  • 奧蘭多·布魯（Orlando Bloom）

  • 潘蜜拉·安德森（Pamela Anderson）

  • 琵豔卡·喬普拉（Priyanka Chopra Jonas）

  • 皇后拉蒂法（Queen Latifah）

  • 瑞吉娜·霍爾（Regina Hall）

  • 席恩·海斯（Sean Hayes）

  • 史努比狗狗（Snoop Dogg）

  • 汪達·塞克絲（Wanda Sykes）

  • 威爾·阿奈特（Will Arnett）

  • 柔伊·克拉維茲（Zoë Kravitz）

2026金球獎入圍名單｜電影類

戲劇類最佳影片

  • 《科學怪人》

  • 🏆《哈姆奈特》

  • 《只是一場意外》

  • 《這不只是個間諜故事》

  • 《情感的價值》

  • 《罪人》

音樂及喜劇類最佳影片

  • 《藍月終曲》

  • 《暴蜂尼亞》

  • 《橫衝直撞》

  • 《徵人啟弒》

  • 《新浪潮》

  • 🏆《一戰再戰》

最佳導演

  • 🏆保羅湯瑪斯安德森《一戰再戰》

  • 萊恩庫格勒《罪人》

  • 吉勒摩戴托羅《科學怪人》

  • 賈法潘納希《只是一場意外》

  • 尤沃金提爾《情感的價值》

  • 趙婷《哈姆奈特》

戲劇類最佳男主角

  • 喬爾埃哲頓《火車大夢》

  • 奧斯卡伊薩克《科學怪人》

  • 巨石強森《重擊人生》

  • 麥可B喬丹《罪人》

  • 🏆華格納莫拉《這不只是個間諜故事》

  • 傑瑞米艾倫懷特《史普林斯汀：走出虛無》

2026金球獎戲劇類最佳男主角入圍。（圖／金球獎官網）
2026金球獎戲劇類最佳男主角入圍。（圖／金球獎官網）

戲劇類最佳女主角

  • 🏆潔西巴克利《哈姆奈特》

  • 珍妮佛勞倫斯《去死吧，親愛的》

  • 雷娜特．萊茵斯芙《情感的價值》

  • 茱莉亞羅勃茲《After the Hunt》

  • 泰莎湯普森《Hedda》

  • 伊娃維克多《寶貝對不起》

2026金球獎戲劇類最佳女主角入圍。（圖／金球獎官網）
2026金球獎戲劇類最佳女主角入圍。（圖／金球獎官網）

音樂及喜劇類最佳男主角

  • 🏆提摩西夏勒梅《橫衝直撞》

  • 喬治克隆尼《影星傑凱利》

  • 李奧納多狄卡皮歐《一戰再戰》

  • 伊森霍克《藍月終曲》

  • 李秉憲《徵人啟弒》

  • 傑西普萊蒙《暴蜂尼亞》

2026金球獎音樂及喜劇類最佳男主角入圍。（圖／金球獎官網）
2026金球獎音樂及喜劇類最佳男主角入圍。（圖／金球獎官網）

音樂及喜劇類最佳女主角

  • 🏆蘿絲拜恩《媽的踹爆你》

  • 辛西婭艾利沃《魔法壞女巫：第二部》

  • 凱特哈德森《Song Sung Blue》

  • 雀絲．因菲妮蒂《一戰再戰》

  • 阿曼達塞佛瑞《The Testament of Ann Lee》

  • 艾瑪史東《暴蜂尼亞》

2026金球獎音樂及喜劇類最佳女主角入圍。（圖／金球獎官網）
2026金球獎音樂及喜劇類最佳女主角入圍。（圖／金球獎官網）

最佳男配角

  • 班尼西歐狄奧托羅《一戰再戰》

  • 雅各艾洛迪《科學怪人》

  • 保羅麥斯卡《哈姆奈特》

  • 西恩潘《一戰再戰》

  • 亞當山德勒《影星傑凱利》

  • 🏆史戴倫史柯斯嘉《情感的價值》

最佳女配角

  • 艾蜜莉布朗《重擊人生》

  • 艾兒芬妮《情感的價值》

  • 亞莉安娜．格蘭德《魔法壞女巫：第二部》

  • 英嘉．伊布斯多特．莉莉亞斯《情感的價值》

  • 艾美麥蒂根《凶器》

  • 🏆堤亞娜泰勒《一戰再戰》

最佳動畫片

  • 《再見未來男孩》

  • 《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》

  • 《地球特派員》

  • 🏆《Kpop 獵魔女團》

  • 《小雨愛蜜莉》

  • 《動物方城市2》

2026金球獎最佳動畫片入圍。（圖／金球獎官網）
2026金球獎最佳動畫片入圍。（圖／金球獎官網）

最佳劇本

  • 《哈姆奈特》

  • 《只是一場意外》

  • 《情感的價值》

  • 🏆《一戰再戰》

  • 《橫衝直撞》

  • 《罪人》

最佳原創配樂

  • 《科學怪人》

  • 《F1電影》

  • 《一戰再戰》

  • 《穿越地獄之門》

  • 🏆《罪人》

  • 《哈姆奈特》

最佳原創歌曲

  • Dream As One《阿凡達：火與燼》

  • 🏆Golden《Kpop 獵魔女團》

  • I Lied to You《罪人》

  • No Place Like Home《魔法壞女巫：第二部》

  • The Girl in the Bubble《魔法壞女巫：第二部》

  • Train Dreams《火車大夢》

2026金球獎最佳原創歌曲入圍。（圖／金球獎官網）
2026金球獎最佳原創歌曲入圍。（圖／金球獎官網）

票房成就獎

  • 《阿凡達：火與燼》

  • 《F1電影》

  • 《Kpop 獵魔女團》

  • 《不可能的任務：最終清算》

  • 🏆《罪人》

  • 《凶器》

  • 《魔法壞女巫：第二部》

  • 《動物方城市2》

2026金球獎票房成就獎入圍。（圖／金球獎官網）
2026金球獎票房成就獎入圍。（圖／金球獎官網）

最佳外語片

  • 《只是一場意外》

  • 《徵人啟弒》

  • 🏆《這不只是個間諜故事》

  • 《情感的價值》

  • 《穿越地獄之門》

  • 《The Voice of Hind Rajab》

2026金球獎入圍名單｜影集類

戲劇類最佳影集

  • 《頭號外交官》

  • 《萬中選一》

  • 《人生切割術》

  • 《外放特務組》

  • 🏆《匹茲堡醫魂》

  • 《白蓮花大飯店》

音樂及喜劇類最佳影集

  • 《小學風雲》

  • 《大熊餐廳》

  • 《天后與草莓》

  • 《天作不合的我們》

  • 《破案三人行》

  • 🏆《片廠風雲》

最佳迷你劇集及電視電影

  • 🏆《混沌少年時》

  • 《都是她的錯》

  • 《黑鏡》

  • 《死前慾望清單》

  • 《獸藏我心》

  • 《The Girlfriend》

戲劇類影集最佳女主角

  • 貝拉拉姆齊《最後生還者》

  • 布麗特洛薇爾《人生切割術》

  • 海倫米蘭《黑幫領地》

  • 凱西貝茲《Matlock》

  • 凱莉羅素《頭號外交官》

  • 🏆瑞雅希洪《萬中選一》

戲劇類影集最佳男主角

  • 亞當史考特《人生切割術》

  • 迪耶哥路那《安道爾》

  • 蓋瑞歐德曼《外放特務組》

  • 馬克魯法洛《特遣任務》

  • 🏆諾亞懷利《匹茲堡醫魂》

  • 史特林布朗《極樂凶間》

音樂及喜劇類影集最佳女主角

  • 阿尤艾德維利《大熊餐廳》

  • 🏆珍史瑪特《天后與草莓》

  • 珍娜．奧特嘉《星期三》

  • 克莉絲汀貝爾《天作不合的我們》

  • 娜塔莎里昂《撲克臉》

  • 席琳娜戈梅茲《破案三人行》

音樂及喜劇類影集最佳男主角

  • 亞當布洛迪《天作不合的我們》

  • 葛倫鮑威爾《球星翻身記》

  • 傑瑞米艾倫．懷特《大熊餐廳》

  • 馬丁肖特《破案三人行》

  • 🏆塞斯羅根《片廠風雲》

  • 史提夫馬丁《破案三人行》

最佳迷你劇集及電視電影女主角

  • 阿曼達塞佛瑞《Long Bright River》

  • 克萊兒丹妮絲《獸藏我心》

  • 🏆蜜雪兒威廉絲《死前慾望清單》

  • 拉什達瓊斯《黑鏡》

  • 羅蘋萊特《The Girlfriend》

  • 莎拉史努克《都是她的錯》

最佳迷你劇集及電視電影男主角

  • 查理杭南《怪物：艾德蓋恩的故事》

  • 雅各艾洛迪《The Narrow Road to the Deep North》

  • 裘德洛《黑兔》

  • 馬修瑞斯《獸藏我心》

  • 保羅賈麥提《黑鏡》

  • 🏆史蒂芬葛拉翰《混沌少年時》

最佳女配角

  • 艾咪盧伍德《白蓮花大飯店》

  • 凱莉庫恩《白蓮花大飯店》

  • 凱薩琳奧哈拉《片廠風雲》

  • 🏆艾琳多爾蒂《混沌少年時》

  • 漢娜愛賓德《天后與草莓》

  • 帕克波西《白蓮花大飯店》

最佳男配角

  • 阿什利沃特斯《混沌少年時》

  • 比利克魯登《晨間直播秀》

  • 傑森艾塞克《白蓮花大飯店》

  • 🏆歐文庫柏《混沌少年時》

  • 特拉梅爾蒂爾曼《人生切割術》

  • 華頓哥金斯《白蓮花大飯店》

更多金球獎相關報導：
《重擊人生》震撼金球獎 巨石強森、艾蜜莉布朗強勢問鼎演技大獎
強碰《鬼滅》《動物方城市2》照樣突圍 《小雨愛蜜莉》爭搶金球獎最佳動畫片
韓國影壇首例！李炳憲問鼎金球獎影帝 對決李奧納多、甜茶

其他人也在看

金球獎／《Kpop獵魔女團》奪獎！原唱上台突淚崩：我曾被拒絕聲音不夠好

金球獎／《Kpop獵魔女團》奪獎！原唱上台突淚崩：我曾被拒絕聲音不夠好

第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間12日上午在洛杉磯登場，稍早揭曉「最佳原創歌曲獎」，由風靡全球的動畫電影《Kpop 獵魔女團》插曲〈Golden〉脫穎而出，成功奪獎。負責為角色Rumi獻聲，同時也是歌曲創作人的EJAE登台領獎時情緒潰堤，一上台便忍不住落淚，感性發言感動全場。

三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前發表留言
無證醫美導致顧客受傷 紐約法拉盛美容師被吊銷執照

無證醫美導致顧客受傷 紐約法拉盛美容師被吊銷執照

紐約州務院行政聽證辦公室(Office of Administrative Hearings)日前作出裁決，認定皇后區法...

世界日報World Journal ・ 11 小時前發表留言
金球獎揭曉！　李奧納多、甜茶、喬治克隆尼搶影帝

金球獎揭曉！　李奧納多、甜茶、喬治克隆尼搶影帝

金球獎頒獎典禮今天（12日）登場，由喜劇演員妮基葛拉瑟再度擔任主持。入圍名單方面，好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐以《一戰再戰》強勢入圍音樂及喜劇類最佳男主角，該劇也以9項入圍，成為電影類最大贏家。 影集

中廣新聞網 ・ 2 小時前發表留言
醫起看／紅肉、全脂牛奶都可吃？美國新飲食指南大反轉 醫師揭關鍵

醫起看／紅肉、全脂牛奶都可吃？美國新飲食指南大反轉 醫師揭關鍵

醫起看／紅肉、全脂牛奶都可吃？美國新飲食指南大反轉 醫師揭關鍵

EBC東森新聞 ・ 1 天前發表留言
Danielle被退出NewJeans首發聲！　丟7字預告今晚露面

Danielle被退出NewJeans首發聲！　丟7字預告今晚露面

ADOR日前宣布成員Hyein（惠仁）、Haerin（諧潾）將會回歸公司活動；與Minji（玟池）、Hanni、Danielle及3成員的家人對話後，Hanni也回歸公司，Minji則持續與公司進行協商；另外，同步宣布與Danielle解除合約，並將對其家人提起訴訟，引起各界議論。而事隔14天，有粉絲發現Dan...

CTWANT ・ 1 小時前發表留言
小七也有神明加持好運商品　尾牙開運、學測考生必吃

小七也有神明加持好運商品　尾牙開運、學測考生必吃

【緯來新聞網】小七看準年節開運及本週末大學學測食飲需求，一年熱銷破億元、橫掃超商早餐市場的「阜杭豆漿

緯來新聞網 ・ 14 分鐘前發表留言

金球獎明登場　「一戰再戰」9項提名成奪獎大熱門

（中央社比佛利山10日綜合外電報導）好萊塢大咖影星明天將齊聚金球獎紅毯，而政治色彩濃厚的電影「一戰再戰」（One Battle After Another）極具冠軍相，是今年頒獎季的頭號強敵。

中央社 ・ 21 小時前發表留言
體脂率降8%！38歲女性靠「高低碳循環飲食」，不用戒主食也順利減脂

體脂率降8%！38歲女性靠「高低碳循環飲食」，不用戒主食也順利減脂

一名38歲女性透過調整飲食方式，在幾個月內將體脂率從30%降至22%，下降8%。她採用的是「高低碳循環飲食法」，在不完全戒除主食的情況下，逐步改善飲食結構。

姊妹淘 ・ 1 小時前發表留言

金球獎／史戴倫《情感的價值》拿男配自嘲太老！堤亞娜《一戰再戰》女配爆哭

第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間今（12）日上午舉行，電影類最佳男女配角率先頒出，分別由《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉以及《一戰再戰》堤亞娜泰勒奪得。史戴倫除了自嘲太老，更在簡短的得獎感言中，也藉機表達對走進戲院看電影價值的肯定。史戴倫上台時說道：「我當然完全沒有準備，因為我以為自己太老了。」隨後他感

自由時報 ・ 2 小時前發表留言
藍營"萊爾紓壓球"爆滯銷3千顆 黨工申請訴訟費被打槍爆退黨潮

藍營"萊爾紓壓球"爆滯銷3千顆 黨工申請訴訟費被打槍爆退黨潮

政治中心／綜合報導去年大罷免期間，國民黨抄襲南方公園風格，製作「萊爾校長紓壓球」募款，但沒想到，現在被爆出，3000顆球滯銷，而且，原本國民黨聲稱紓壓球募得的款項，是要幫抄連署的黨工打官司，但如今也傳出黨工申請訴訟費遭拒，爆出退黨潮。

民視 ・ 2 小時前6

泡湯途中驚魂！苗62線突降落石 休旅車擋風玻璃瞬間破裂

天氣冷颼颼，不少民眾喜歡泡湯祛寒。台北市1名房姓男子昨（10）日開車前往苗栗縣泰安鄉泡溫泉，半途於苗62線6.5公里處遇落石，前擋風玻璃及右側車門遭1塊體積約如磚頭的落石砸損，所幸無造成人員受傷。警方表示，該路段為易落石發生路段，請民眾行經多加留意。

自由時報 ・ 1 天前發表留言

金球獎／喜劇天王首奪金球獎！塞斯羅根《片廠風雲》封戲王自嘲先做假

第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間今（12）日上午舉行，喜劇天王塞斯羅根憑著去年橫掃艾美獎的《片廠風雲》首度奪下金球獎，獲得音樂或喜劇類影集最佳男主角，他在劇中諷刺頒獎典禮後成真，笑說：「我以為唯一能拿到的方式，是先做一座假的給自己」塞斯手捧金球獎笑說：「這也太詭異了！我們才剛假裝演過這一切，現在居然

自由時報 ・ 2 小時前發表留言
Jennie金唱片4度上台領獎　暖送50舞者品牌墨鏡

Jennie金唱片4度上台領獎　暖送50舞者品牌墨鏡

韓國音樂界盛事、第40屆金唱片大獎在台北大巨蛋圓滿落幕。BLACKPINK成員Jennie成為全場最大贏家，一口氣橫掃年度藝人等4項大獎。她不僅連續演出多首夯曲，還4度上台領獎，自嘲「汗流太多、臉都亂...

華視 ・ 3 小時前發表留言

阿伯睡覺叫不起來！台中男開車突無意識 6歲女童求助救命

台中48歲陳姓男子，日前到幼兒園接女友的6歲女兒放學，沒想到途中突感到身體不適，停靠路邊後竟全身癱軟、無法言語，車上的女童見狀，機警拿起陳男的手機打給賴姓媽媽表示「阿伯在睡覺，叫不起來」，賴女趕緊報警求助，警方獲報在附近搜尋，順利尋獲陳男的車子，將癱軟在駕駛座的陳男送醫，幸運救回一命，讓家屬非常感謝

自由時報 ・ 23 小時前30
有過審仍被檢舉！　蔡依林北京演唱會受阻？舞台挨批「陰間美學」爆正反論戰

有過審仍被檢舉！　蔡依林北京演唱會受阻？舞台挨批「陰間美學」爆正反論戰

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導天后蔡依林舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會，去年12月30日在台北大巨蛋首場演出，表演備受好評。不過，表演中的強烈視...

FTNN新聞網 ・ 1 小時前12
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒　友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬

300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒　友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬

一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。

三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前75
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相　乾兒子慟發聲

曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相　乾兒子慟發聲

小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...

CTWANT ・ 22 小時前46
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念　「現場狀況」他全說了

曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念　「現場狀況」他全說了

66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前112
許效舜哽咽憶曹西平節儉惜物

許效舜哽咽憶曹西平節儉惜物

資深藝人曹西平2025年底離世，享壽66歲。近日靈堂開放追思，佩甄、許效舜11日下午到場哀悼。佩甄在靈堂待了超過1小時，出來時紅著眼眶回憶：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性不喜歡打擾別人，離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，希望他在天上一切都好」。許效舜則是數度哽咽，回憶曹西平過去惜物的個性與態度。

中時新聞網 ・ 8 小時前16
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！

孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！

而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...

styletc ・ 2 天前26