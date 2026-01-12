2026金球獎資訊｜台灣時間1月12日登場、入圍名單、頒獎嘉賓、直播看點全攻略

第83屆金球獎頒獎典禮將於台灣時間1月12日上午9點登場，2026金球獎電影類入圍名單《一戰再戰》獲得九項提名、《情感的價值》八項、《罪人》七項最受矚目，提摩西夏勒梅、喬治克隆尼、李奧納多狄卡皮歐、李秉憲等入圍音樂及喜劇類最佳男主角；辛西婭艾利沃、阿曼達塞佛瑞、艾瑪史東、凱特哈德森等則入圍音樂及喜劇類最佳女主角。此外《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》、《Kpop 獵魔女團》兩部在全球掀起熱潮的電影入圍最佳動畫片，還有近來票房強勁的《動物方城市2》。

影集類由《白蓮花大飯店》以六項提名領先，話題夯劇《混沌少年時》五項居次。2026金球獎將於台灣時間1月12日舉行頒獎典禮，由喜劇演員妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）連續第二年擔任主持人。金球獎典禮資訊、入圍名單、入圍亮點、頒獎嘉賓一次看！

⭐2026金球獎／《橫衝直闖》甜茶打敗李奧納多獲影帝！蘿絲拜恩首度封后

2026金球獎由喜劇演員妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）連續第二年擔任主持人。（圖／金球獎官網）

2026金球獎｜典禮資訊

典禮時間：2026/01/11（日）20:00（台灣時間1/12上午9點）

典禮地點：BEVERLY HILLS 比佛利山莊

主持人：妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）

直播：CBS、Paramount+

2026金球獎｜電影類入圍亮點

2026金球獎由保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》獲得九項提名，為電影類最大贏家，《情感的價值》入圍八項、《罪人》入圍七項僅追在後。南韓名導朴贊郁執導的《徵人啟弒》入圍音樂及喜劇類最佳影片和最佳外語片，也讓李秉憲首度入圍音樂及喜劇類最佳男主角，他將與《橫衝直撞》提摩西夏勒梅、《影星傑凱利》喬治克隆尼、《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐、《藍月終曲》伊森霍克、《暴蜂尼亞》傑西普萊蒙爭獎。

此外，今年的最佳動畫片由在全球掀起熱潮的《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》、《Kpop 獵魔女團》，與《動物方城市2》、《地球特派員》、《小雨愛蜜莉》正面對決；《Kpop 獵魔女團》的歌曲〈Golden〉也強勢入圍最佳原創歌曲。

2026金球獎電影類入圍《一戰再戰》九項提名、《情感的價值》入圍八項、《罪人》入圍七項。（圖／金球獎官網）

2026金球獎｜影集類入圍亮點

影集類入圍方面，《白蓮花大飯店》以六項提名領先，包括戲劇類影集與三個女配角、兩個男配角獎項。另一部熱門影集《混沌少年時》則以五項入圍僅追在後，囊括最佳迷你劇集及電視電影與男主角、女配角、兩個男配角獎項，成為本屆影集焦點。

2026金球獎影集類入圍《白蓮花大飯店》、《混沌少年時》、《破案三人行》。（圖／金球獎官網）

2026金球獎｜頒獎嘉賓

亞曼達·塞佛瑞（Amanda Seyfried）

安娜·德哈瑪斯（Ana de Armas）

阿尤·艾德維利（Ayo Edebiri）

酷娃恰莉（Charli xcx）

克里斯·潘恩（Chris Pine）

柯爾曼·多明戈（Colman Domingo）

康納·史托瑞（Connor Storrie）

達科塔·芬妮（Dakota Fanning）

戴夫·法蘭科（Dave Franco）

黛安·蓮恩（Diane Lane）

喬治·克隆尼（George Clooney）

海莉·史坦菲德（Hailee Steinfeld）

哈德森·威廉斯（Hudson Williams）

傑森·貝特曼（Jason Bateman）

珍妮佛·嘉納（Jennifer Garner）

喬·奇瑞（Joe Keery）

賈德‧阿帕托（Judd Apatow）

茱莉亞·羅勃茲（Julia Roberts）

賈斯汀·哈特雷（Justin Hartley）

凱薩琳·哈恩（Kathryn Hahn）

基根-麥可·奇（Keegan-Michael Key）

凱文·貝肯（Kevin Bacon）

凱文·哈特（Kevin Hart）

凱拉·塞吉薇克（Kyra Sedgwick）

Lisa

路克·葛萊姆斯（Luke Grimes）

麥考利·克金（Macaulay Culkin）

馬龍·韋恩斯（Marlon Wayans）

瑪莉莎·麥卡錫（Melissa McCarthy）

蜜拉·庫妮絲（Mila Kunis）

麥莉·希拉（Miley Cyrus）

蜜妮·卓芙（Minnie Driver）

奧蘭多·布魯（Orlando Bloom）

潘蜜拉·安德森（Pamela Anderson）

琵豔卡·喬普拉（Priyanka Chopra Jonas）

皇后拉蒂法（Queen Latifah）

瑞吉娜·霍爾（Regina Hall）

席恩·海斯（Sean Hayes）

史努比狗狗（Snoop Dogg）

汪達·塞克絲（Wanda Sykes）

威爾·阿奈特（Will Arnett）

柔伊·克拉維茲（Zoë Kravitz）

2026金球獎入圍名單｜電影類

戲劇類最佳影片

《科學怪人》

🏆 《哈姆奈特》

《只是一場意外》

《這不只是個間諜故事》

《情感的價值》

《罪人》

音樂及喜劇類最佳影片

《藍月終曲》

《暴蜂尼亞》

《橫衝直撞》

《徵人啟弒》

《新浪潮》

🏆《一戰再戰》

最佳導演

🏆 保羅湯瑪斯安德森《一戰再戰》

萊恩庫格勒《罪人》

吉勒摩戴托羅《科學怪人》

賈法潘納希《只是一場意外》

尤沃金提爾《情感的價值》

趙婷《哈姆奈特》

戲劇類最佳男主角

喬爾埃哲頓《火車大夢》

奧斯卡伊薩克《科學怪人》

巨石強森《重擊人生》

麥可B喬丹《罪人》

🏆 華格納莫拉《這不只是個間諜故事》

傑瑞米艾倫懷特《史普林斯汀：走出虛無》

2026金球獎戲劇類最佳男主角入圍。（圖／金球獎官網）

戲劇類最佳女主角

🏆 潔西巴克利《哈姆奈特》

珍妮佛勞倫斯《去死吧，親愛的》

雷娜特．萊茵斯芙《情感的價值》

茱莉亞羅勃茲《After the Hunt》

泰莎湯普森《Hedda》

伊娃維克多《寶貝對不起》

2026金球獎戲劇類最佳女主角入圍。（圖／金球獎官網）

音樂及喜劇類最佳男主角

🏆 提摩西夏勒梅《橫衝直撞》

喬治克隆尼《影星傑凱利》

李奧納多狄卡皮歐《一戰再戰》

伊森霍克《藍月終曲》

李秉憲《徵人啟弒》

傑西普萊蒙《暴蜂尼亞》

2026金球獎音樂及喜劇類最佳男主角入圍。（圖／金球獎官網）

音樂及喜劇類最佳女主角

🏆 蘿絲拜恩《媽的踹爆你》

辛西婭艾利沃《魔法壞女巫：第二部》

凱特哈德森《Song Sung Blue》

雀絲．因菲妮蒂《一戰再戰》

阿曼達塞佛瑞《The Testament of Ann Lee》

艾瑪史東《暴蜂尼亞》

2026金球獎音樂及喜劇類最佳女主角入圍。（圖／金球獎官網）

最佳男配角

班尼西歐狄奧托羅《一戰再戰》

雅各艾洛迪《科學怪人》

保羅麥斯卡《哈姆奈特》

西恩潘《一戰再戰》

亞當山德勒《影星傑凱利》

🏆史戴倫史柯斯嘉《情感的價值》

最佳女配角

艾蜜莉布朗《重擊人生》

艾兒芬妮《情感的價值》

亞莉安娜．格蘭德《魔法壞女巫：第二部》

英嘉．伊布斯多特．莉莉亞斯《情感的價值》

艾美麥蒂根《凶器》

🏆堤亞娜泰勒《一戰再戰》

最佳動畫片

《再見未來男孩》

《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》

《地球特派員》

🏆 《Kpop 獵魔女團》

《小雨愛蜜莉》

《動物方城市2》

2026金球獎最佳動畫片入圍。（圖／金球獎官網）

最佳劇本

《哈姆奈特》

《只是一場意外》

《情感的價值》

🏆 《一戰再戰》

《橫衝直撞》

《罪人》

最佳原創配樂

《科學怪人》

《F1電影》

《一戰再戰》

《穿越地獄之門》

🏆 《罪人》

《哈姆奈特》

最佳原創歌曲

Dream As One《阿凡達：火與燼》

🏆 Golden《Kpop 獵魔女團》

I Lied to You《罪人》

No Place Like Home《魔法壞女巫：第二部》

The Girl in the Bubble《魔法壞女巫：第二部》

Train Dreams《火車大夢》

2026金球獎最佳原創歌曲入圍。（圖／金球獎官網）

票房成就獎

《阿凡達：火與燼》

《F1電影》

《Kpop 獵魔女團》

《不可能的任務：最終清算》

🏆 《罪人》

《凶器》

《魔法壞女巫：第二部》

《動物方城市2》

2026金球獎票房成就獎入圍。（圖／金球獎官網）

最佳外語片

《只是一場意外》

《徵人啟弒》

🏆 《這不只是個間諜故事》

《情感的價值》

《穿越地獄之門》

《The Voice of Hind Rajab》

2026金球獎入圍名單｜影集類

戲劇類最佳影集

《頭號外交官》

《萬中選一》

《人生切割術》

《外放特務組》

🏆 《匹茲堡醫魂》

《白蓮花大飯店》

音樂及喜劇類最佳影集

《小學風雲》

《大熊餐廳》

《天后與草莓》

《天作不合的我們》

《破案三人行》

🏆《片廠風雲》

最佳迷你劇集及電視電影

🏆 《混沌少年時》

《都是她的錯》

《黑鏡》

《死前慾望清單》

《獸藏我心》

《The Girlfriend》

戲劇類影集最佳女主角

貝拉拉姆齊《最後生還者》

布麗特洛薇爾《人生切割術》

海倫米蘭《黑幫領地》

凱西貝茲《Matlock》

凱莉羅素《頭號外交官》

🏆瑞雅希洪《萬中選一》

戲劇類影集最佳男主角

亞當史考特《人生切割術》

迪耶哥路那《安道爾》

蓋瑞歐德曼《外放特務組》

馬克魯法洛《特遣任務》

🏆 諾亞懷利《匹茲堡醫魂》

史特林布朗《極樂凶間》

音樂及喜劇類影集最佳女主角

阿尤艾德維利《大熊餐廳》

🏆 珍史瑪特《天后與草莓》

珍娜．奧特嘉《星期三》

克莉絲汀貝爾《天作不合的我們》

娜塔莎里昂《撲克臉》

席琳娜戈梅茲《破案三人行》

音樂及喜劇類影集最佳男主角

亞當布洛迪《天作不合的我們》

葛倫鮑威爾《球星翻身記》

傑瑞米艾倫．懷特《大熊餐廳》

馬丁肖特《破案三人行》

🏆 塞斯羅根《片廠風雲》

史提夫馬丁《破案三人行》

最佳迷你劇集及電視電影女主角

阿曼達塞佛瑞《Long Bright River》

克萊兒丹妮絲《獸藏我心》

🏆 蜜雪兒威廉絲《死前慾望清單》

拉什達瓊斯《黑鏡》

羅蘋萊特《The Girlfriend》

莎拉史努克《都是她的錯》

最佳迷你劇集及電視電影男主角

查理杭南《怪物：艾德蓋恩的故事》

雅各艾洛迪《The Narrow Road to the Deep North》

裘德洛《黑兔》

馬修瑞斯《獸藏我心》

保羅賈麥提《黑鏡》

🏆史蒂芬葛拉翰《混沌少年時》

最佳女配角

艾咪盧伍德《白蓮花大飯店》

凱莉庫恩《白蓮花大飯店》

凱薩琳奧哈拉《片廠風雲》

🏆艾琳多爾蒂《混沌少年時》

漢娜愛賓德《天后與草莓》

帕克波西《白蓮花大飯店》

最佳男配角

阿什利沃特斯《混沌少年時》

比利克魯登《晨間直播秀》

傑森艾塞克《白蓮花大飯店》

🏆 歐文庫柏《混沌少年時》

特拉梅爾蒂爾曼《人生切割術》

華頓哥金斯《白蓮花大飯店》

