2026金球獎／《混沌少年時》還在拿獎！16歲歐文庫柏刷新得獎紀錄

Owen Cooper at the 83rd Annual Golden Globes held at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Gilbert Flores/2026GG/Penske Media via Getty Images)

2026金球獎台灣時間12日早上舉行頒獎典禮，影集《混沌少年時》抱回四項大獎，為影集類最大贏家，包括最佳女配角、迷你劇集及電視電影男主角以及最佳迷你劇集及電視電影，現年16歲的歐文庫柏（Owen Cooper）榮獲最佳男配角，成為該獎項最年輕得主。

歐文庫柏首度演戲就以《混沌少年時》橫掃多項大獎，包括艾美獎、評論家選擇獎、哥譚電視獎等，如今在金球獎打敗同劇演員《混沌少年時》阿什利沃特斯（Ashley Walters）、《晨間直播秀》比利克魯登（Billy Crudup）、《白蓮花大飯店》傑森艾塞克（Jason Isaacs）和華頓哥金斯（Walton Goggins）、《人生切割術》特拉梅爾蒂爾曼（Tramell Tillman）眾前輩。

歐文庫柏榮獲金球獎影集類最佳男配角。（圖／Getty）

對於獲獎，歐文庫柏直呼很不真實，「我和我的家人共同經歷了一段多麼不可思議的旅程，我們會永遠感激這一切。」他接著提到，以前在戲劇班上他是唯一的男生，雖然「那很尷尬」，但他還是「挺過來了」，他還表示自己「每天都還在學習」，特別是向在場的眾多演員前輩們求教。