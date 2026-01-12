2026金球獎／《這不只是個間諜故事》奪外語片！華格納莫拉榮登首位巴西影帝

2026金球獎台灣時間12日早上舉行頒獎典禮，華格納莫拉（Wagner Moura）以《這不只是個間諜故事》榮獲戲劇類電影最佳男主角，成為首位獲得該獎的巴西演員。

華格納莫拉在《這不只是個間諜故事》中飾演科技專家馬賽羅，因得罪70年代巴西軍事獨裁權勢，遭人買兇追殺，他為保護年幼兒子決定逃亡。華格納莫拉獲獎時表示，本片是一部關於集體記憶、社會失憶以及世代創傷的電影，「如果創傷會代代相傳，那麼價值觀也可以。」他認為本片正是獻給「那些在困難時刻，依然堅持自己價值觀的人」。

《這不只是個間諜故事》榮獲金球獎最佳外語片。（圖／海鵬提供）

現年49歲的華格納莫拉同時具有導演、製片和音樂家等身分，早年曾以《精銳部隊》和《精英部隊2》系列創下巴西票房紀錄，更因演出Netflix影集《毒梟》享譽國際，去年才以《這不只是個間諜故事》榮登坎城影帝。

《這不只是個間諜故事》同時榮獲本屆金球獎最佳外語片，導演小克雷伯曼東沙（Kleber Mendonça Filho）上台致詞感性發言，並呼籲：「此刻正是需要電影的時代，年輕人們，拍電影吧！」為本屆金球獎再添動人時刻。

有趣的是，《這不只是個間諜故事》劇組全員在走紅毯時，隨身攜帶印有上屆金球巴西影后費南妲托雷斯（Fernanda Torres）的幸運符，果真收穫雙料大獎。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導