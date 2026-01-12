2026金球獎／「甜茶」提摩西夏勒梅四度落空終於拿獎！《橫衝直闖》演活桌球賭徒

提摩西夏勒梅榮獲金球獎電影類音樂及喜劇類最佳男主角。（圖／Getty）

2026金球獎台灣時間12日早上舉行頒獎典禮，提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）以《橫衝直闖》榮獲音樂及喜劇類最佳男主角，五度入圍終於獲獎。

提摩西夏勒梅曾以《以你的名字呼喚我》、《美麗男孩》、《旺卡》、《巴布狄倫：搖滾詩人》入圍過金球獎，如今以《橫衝直闖》抱回大獎，他此次打敗強敵《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐、《藍月終曲》伊森霍克以及《徵人啟弒》李秉憲、《暴蜂尼亞》傑西普萊蒙、《影星傑凱利》喬治克隆尼獲獎。

提摩西夏勒梅在《橫衝直闖》飾演桌球選手。（圖／龍祥提供）

獲獎時，提摩西夏勒梅表示，從小父親就教導他永遠要感謝所擁有的一切，「這讓我即使在頒獎典禮上空手而歸，也能抬頭挺胸、坦然離開，將那些時刻留在過去，但如果我說那些經歷沒有讓此刻變得更加甜美，那我就是在說謊。」他不忘感謝《橫衝直闖》導演賈許沙夫戴（Josh Safdie）、劇組以及「我的伴侶」意即台下的女友凱莉詹納。

提摩西夏勒梅前期就與賈許沙夫戴一同創作，成功演繹充滿魅力又令人厭惡的「馬提莫瑟」，2018年開始就為了角色苦練桌球，本片北美票房也創下佳績，證明他已是好萊塢現今演技和票房號召力兼具的演員。

