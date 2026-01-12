2026金球獎／漫威男星奪男配角 史戴倫史柯斯嘉《情感的價值》彌補父女情

Stellan Skarsgård at the 83rd Annual Golden Globes held at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. ( Photo by Rich Polk/2026GG/Penske Media via Getty Images )

2026金球獎台灣時間22日早上舉行頒獎典禮，史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）以《情感的價值》榮獲電影類最佳男配角，他獲獎時笑說：「我當然沒料到會得獎，因為我覺得自己年紀太大了。」並感謝家人，也開玩笑說：「我在片中演的是一個糟糕的父親，而我的孩子們確實讓我知道了什麼才叫糟糕的父親。」

史戴倫史柯斯嘉在《情感的價值》飾演昔日風光的電影導演古斯塔夫，試圖用他新寫的自傳性劇本與兩位女兒修補關係，原本還想邀請女兒諾拉演出主角，被拒絕後他轉而邀請好萊塢女星瑞秋加入該部作品。這一決定讓家族舊日創傷再度浮上水面，三人被迫面對過去的裂痕、愛與原諒的可能與極限。

史戴倫史柯斯嘉在《情感的價值》飾演試圖修補父女情的爸爸。（圖／海鵬提供）

史戴倫史柯斯嘉打敗《一戰再戰》班尼西歐狄奧托羅（Benicio del Toro）和西恩潘（Sean Penn）、《科學怪人》雅各艾洛迪（Jacob Elordi）、《哈姆奈特》保羅麥斯卡（Paul Mescal）、《影星傑凱利》亞當山德勒（Adam Sandler）榮獲電影類最佳男配角。

對於獲獎，史戴倫史柯斯嘉認為最重要的是，《情感的價值》是一部沒有廣告預算或任何資源的小成本挪威電影，卻能以這樣的方式走向世界，他喊話大家進戲院欣賞本片，「因為電影院現在快要變成滅絕物種了，在電影院裡，當燈光暗下，最終你的座椅與其他人的脈搏同步跳動，那就是魔法，電影就應該在電影院裡觀賞。」

現年74歲的史戴倫史柯斯嘉是享譽國際的瑞典演員，演藝生涯橫跨50多年，知名作品包括《破浪而出》、《性愛成癮的女人》、《驚悚末日》、《心靈捕手》以及影集《安道爾》、《核爆家園》等，也參演過《沙丘》、《雷神索爾》等商業大片。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導