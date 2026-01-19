2026金球獎：Lisa指尖細節同樣吸睛！盤點Lisa 6款經典美甲造型解析

除了今天在 2026 金球獎紅毯上亮相的美甲造型外，Lisa 過去也多次透過指尖細節，展現她對整體造型完成度的高度掌握。典禮紅毯、品牌活動到MV造型，美甲都是她風格中不可忽視的一環。編輯精選 6 款 Lisa 的美甲造型，一起來看看她如何用指尖細節為造型加分！

Lisa金球獎美甲造型：銀霧金箔漸層美甲

Lisa今天在金球獎的美甲造型以冷調銀色鏡面漸層為主軸，光澤細膩從指尖向甲根自然暈染，中間點綴不規則的金箔，像是隨光線流動般散落在甲面上，讓整體多了層次細節！

Lisa 美甲造型 1：粉嫩裸粉晶透美甲

Lisa 在 2025 年艾美獎典禮上的美甲，以透明裸粉為基底，疊加細緻亮粉與水晶般光澤，色調柔和乾淨，讓指尖在燈光下自然透亮、不過度張揚，低調襯托整體典禮造型的質感。

Lisa美甲造型2：酒紅法式幾何美甲

以濃郁酒紅色鋪陳甲面，搭配俐落的白色法式邊線與透明幾何切角設計，色彩對比鮮明卻不顯厚重。Lisa 這款美甲以深紅調讓指尖更凸顯成熟氣場，透明細節則為整體增添輕盈感，在經典與現代之間取得剛剛好的平衡。

Lisa美甲造型3：銀色貓爪美甲

Lisa 在 2025 年 Coachella 舞臺上第一款美甲造型就是這款銀色貓爪美甲！款式以高光澤銀色金屬質地完整包覆甲面，搭配誇張延伸的尖甲輪廓，線條銳利、存在感極強，像是為指尖穿上盔甲一樣，整體風格前衛冷冽，完美呼應舞台造型的未來感與力量感。

2025美甲推薦「貓爪美甲」！15款範本俏皮又個性感十足，連Lisa都著迷

Lisa美甲造型4：紅黑水滴鑲嵌金屬美甲

另一款 Coachella 美甲造型則是這款紅黑水滴鑲嵌金屬美甲，以深紅與黑色為主調，結合鏡面金屬質感還有水滴狀的立體鑲嵌設計，讓指尖在光線下呈現強烈反射效果，視覺層次豐富、風格華麗又帶點暗黑氣息，是又酷又帥的一款美甲造型。

Lisa 美甲造型 5：咖啡弧線法式美甲

以透感裸粉色作為基底，指尖描繪溫潤咖啡色弧線的法式邊，線條柔和卻不單調，整體看起來非常乾淨、修長又帶點成熟質感。低飽和的裸粉與咖啡色搭配，視覺自然聚焦在手部線條，是典型耐看、不搶戲的高級日常美甲。

Lisa美甲造型6：灰藍暈染線條款

在〈WHEN I'M WITH YOU〉MV 中，Lisa 的美甲造型就是這款灰藍暈染線條款！這款美甲以冷調灰藍色為主色，透過不規則暈染與金屬紋理交錯呈現，就像是煙霧和光影在甲面流動，視覺層次感強烈卻不顯雜亂，整體風格冷冽前衛，呼應了 MV 當中的摩登氛圍。

