2026金球獎Lisa的2套造型美翻了！紅毯上的透視黑紗、頒獎的超閃銀色禮服完全零失手！

2026金球獎於1月12日上午在比佛利希爾頓飯店登場，也是頒獎季開跑的首個典禮，除了好萊塢的閃閃星光之外，本次以頒獎嘉賓出席的BLACKPINK成員Lisa從紅毯到頒獎舞台，一連換上兩套超美造型，零失手的美貌本篇帶你一次回看！

金球獎紅毯Lisa的神秘感黑紗

已經預告將為在今天以頒獎嘉賓出席本屆金球獎的Lisa，在紅毯上收起一向陽光甜辣的風格，改以一襲Jacquemus的黑紗透視禮服亮相，上身大膽的透膚感內搭黑色平口，讓整體有了性感又神秘的形象，寬大的蝙蝠袖因為在袖口邊處增加了墜飾設計，讓禮服多了垂墜的份量感，整體簡約卻不簡單，而頸間搭配度Bulgari高級珠寶，則為整體加入了大氣的國際感。

頒獎舞台上的耀眼銀色禮服

頒獎時Lisa驚喜的換上第二套風格截然不同的造型登上舞台，她選擇穿上了Thom Browne 2026春夏系列中的銀黑色金屬感禮服，整件禮服上都是串飾與閃片打造精緻細節，整體廓形裡俐落硬挺，讓Lisa展現出科技未來感的強勢風格，頸間搭配的華麗珠寶作品，也透過相似的色系與服裝展現出一氣呵成的高級感！





