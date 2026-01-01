2026金融危機？《富爸爸》作者示警全球經濟根基不穩 點名「台灣鄰居」

財經中心／林奇樺報導

《富爸爸，窮爸爸》作者、知名財經作家羅伯特・清崎（Robert Kiyosaki） 近日在社群平台X發文，除了向支持者表達感謝外，並分享他對2026年全球經濟與政治局勢的看法，也特別點名中國。

羅伯特・清崎（Robert Kiyosaki）發文指出，全球經濟根基處於岌岌可危的狀態。（圖／翻攝自羅伯特・清崎X）

羅伯特・清崎在貼文中指出，儘管全球經濟環境動盪，仍有許多讀者選擇信任他所分享的「富爸爸」理財觀點，對此深表感激。談及全球經濟情勢，他直言世界正建立在「不穩定的經濟基礎之上」，並特別點名中國的經濟狀況。他以歷史事件作為比喻，指出1914年塞拉耶佛事件成為引爆第一次世界大戰的關鍵事件，並認為當前全球局勢只需一個類似的「事件」，就可能引發重大變化。

羅伯特・清崎（Robert Kiyosaki）在文中特別點名中國。（圖／翻攝自PIXABAY）

清崎提到，2026年已可清楚看見某些政治對立的目標。他在貼文中表示，美國總統川普已經遭遇過兩次刺殺未遂，他同時表示，自己對2026年可能出現更多試圖推翻川普的「事件」感到憂心，並稱川普是他認為現代史上最偉大的總統之一，理由在於其展現出的膽識與決斷力。

此外，清崎也指出，自己將持續如實表達觀點，不會對現實「加糖包裝」。他提到，歷史顯示每一次金融危機，往往會讓多數人變得更貧窮，但也會讓少數人變得更富有，並表示希望讀者能在未來的動盪中成為後者。

