2026金融市場怪象：金銀、匯率、油價暴漲暴跌，原本「淡定」的股市也危險了？

AI泡沫疑慮仍然備受市場熱議，2026年開局迎來劇烈波動的卻是黃金、白銀、原油、天然氣與匯市，多數股民反倒像是個「局外人」。雖然主要股市期指在今（2）日亞洲交易時段全盤盡墨，但是若以震幅而言，股市表現仍然相對淡定，這也讓交易員不敢大意，就怕這場「多空拉鋸戰」已經來到臨界點，隨時引爆單向行情。

黃金價格近期屢創新高，卻在上週五出現自1980年代以來最大單日跌幅，白銀更是上演超過30%的跳水絕景；美元陷入去年4月關稅風暴以來最深跌勢，非美貨幣漲聲響起；油價跳升至去年8月以來高點，天然氣價格也從谷底反轉。相較之下，衡量市場恐慌情緒的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）仍然低於過去一年的平均水準。

Cboe Global Markets衍生性商品市場情報主管Mandy Xu指出，當前震盪的核心來自地緣政治風險，黃金、原油與外匯波動率異常放大，「股市波動主要集中在個股，VIX幾乎沒有反映出系統性風險。」

黃金狂飆又暴跌，波動結構已不像避險資產

今年以來，在美國總統川普重塑國際秩序、衝擊聯準會（Fed）獨立性、導致美元走弱的背景下，金價出現驚人漲勢。即使上週五重挫9%，1月仍然寫下1999年以來最大單月漲幅，無論現貨價格、ETF買權交易量，或相對於股市的波動率都創下新高。

觀察美國銀行的「泡沫風險指標」已經攀升至極端水準，市場分析師警告，過往這樣的水位，往往伴隨著劇烈行情反轉。

由於投資人的FOMO心態使然，大量資金湧入黃金ETF，光是一檔SPDR Gold Shares（GLD），八個月內就吸納超過200億美元資金。然而，正因漲幅過快、修正風險升高，黃金的交易型態已逐漸偏離「避險資產」本質。

川普宣布提名凱文・沃許（Kevin Warsh）接任聯準會主席後，市場對於美元貶值與通膨失控的擔憂降溫，黃金、白銀隨即遭遇重挫。

Susquehanna International Group衍生性商品情報共同主管Chris Murphy表示，這項人事任命降低了市場「過熱」的風險，金屬價格應聲回落，「若要比較，金價每天無腦上漲，反而比高檔震盪更令人不安。」

債市反應冷靜 股市波動一觸即發？

雖然聯準會的人事消息似乎戳破了建立在美元貶值預期之上的金銀泡沫，但債券市場的反應相對平靜，投資人反而趁勢做空長天期美債波動率，押注利率不再出現劇烈變化。

分析師認為，以長期利率軌跡而言，關於沃許的任命將收斂利率走勢的極端風險，使市場對於降息幅度的預期更趨保守。

比起大宗商品與匯市動盪，股市波動率也很冷靜，表面上看起來沒什麼波瀾，內部結構卻暗潮洶湧，例如微軟日前公布資本支出創新高、雲端成長放緩後，股價單日重挫10%，反映AI投資熱潮下的企業表現分歧，拉大個股之間波動，卻同時壓低整體指數的相關性與VIX水準。

「我覺得貴金屬暴跌對於股市的影響不大。」Murphy指出，美國大型股一直陷入拉鋸戰，拉扯著標普500指數朝著不同的方向發展，指數本身並沒有太大波動。



但市場人士提醒，當大宗商品與匯市行情劇烈波動之際，往往意味著風險仍然存在，隨著地緣政治、貨幣政策與AI投資熱潮的敘事互相影響，一旦其中任何一條支線出了差錯，股市恐怕也將打破寧靜。

