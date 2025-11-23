2026金門縣長選戰 恐三強爭霸

金門縣長選舉之爭逐漸浮出檯面，同為藍營的2位金門政壇重量級人物楊鎮浯（前排右二）與陳玉珍（前排右一）恐成「網內互打」，內部整合與尋求宗族支持恐將成勝選關鍵。（本報資料照片）

金門縣長陳福海（右）因「排黑條款」已斷連任之路，早早著手培養副縣長李文良（左）「接班」出席各重要活動並處理兩岸事務，李文良已被不少支持群眾拱他參選2026縣長寶座。（本報資料照片）

明年地方公職人員選舉倒數，金門縣長陳福海因「排黑條款」無法參選連任，早就著手培養副縣長李文良「接班」出席各重要活動並處理兩岸事務，不少支持者拱李文良參選。此外，國民黨立委陳玉珍早已決定參選，前縣長楊鎮浯也傳出有意回鍋，金門縣長選舉恐成「三腳督」之爭。

立法院於民國112年5月底三讀修正《公職人員選罷法》部分條文防堵黑金參政，甫回鍋當選金門縣長的陳福海被此「排黑條款」阻斷連任之路，行事作風轉趨低調，行程幾乎都由李文良出席，接班布局早有跡可循，很多不熟金門事務的民眾甚至誤以為李才是縣長；加上李在金門大學執教多年、作育不少英才，也使這位「金門女婿」人氣扶搖直上，已有不少支持者積極拱李參選縣長「真除」，但他對外界勸進都低調未多回應。

楊鎮浯111年競選縣長連任失利，翌年6月底接任台北農產運銷公司董事長。知情人士指出，楊對縣長大位始終不死心，近期更動作頻頻，透過金城鎮公所邀多位里長赴北農參訪；其親近幕僚表示，「他一定會選！黨內若辦初選，他也會尊重初選結果」。

此外，在本屆金門縣立委選舉拿下2萬8846票、得票率65.28％，創下最高票紀錄的陳玉珍，不管立院問政表現、積極服務鄉親態度，都獲得廣大民眾支持，聲勢可謂如日中天。她曾向媒體鬆口，預計農曆年前後正式向鄉親父老懇託，更說自己要參選縣長是「當仁不讓」，現在仍會一步一腳印，先把立委工作做好。

綠營方面，兼任民進黨金門縣黨部主委的縣議員蔡其雍說，黨中央尚未指示參選縣長人選，他本人的重心則放在監督縣政、推動建設、守護鄉親的權益。

至於民眾黨，除了陳福海已非民眾黨籍，民眾黨目前也未推出縣長人選。而本屆立委選舉代表民眾黨出戰陳玉珍、拿下1萬3177高票的尚文凱，是國民黨籍金門縣議會副議長歐陽儀雄之妻。她表示，將投入議員選戰。