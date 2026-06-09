「2026金門購物嘉年華」主檔期盛大開跑 綁定載具消費自動入抽、週週抽好禮

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▲「風獅囝的修行之旅」AR互動集章活動同步登場，邀請旅客跟隨風獅囝走訪金門特色景點與合作店家，透過趣味任務體驗地方文化，並有機會抽中豐富好禮。

【記者 洪美滿／金門 報導】「2026金門購物嘉年華」主檔期活動已於本（115）年5月30日正式登場，活動自5月30日起至6月30日止，以「買翻金門島，一路抽好禮」為主軸，串聯全島合法店家共同響應。為提升民眾參與便利性並推動數位轉型，本年度活動全面簡化消費登錄流程，主打「綁定載具、自動入抽」，民眾只要綁定一次，整段活動期間消費即可自動參加抽獎，輕鬆就有中獎機會。

產業發展處表示，本年度活動最大特色，即在於消費登錄方式大幅簡化。凡使用手機條碼載具索取電子發票之消費者，僅須於活動官網完成「載具綁定」一次，活動期間內所有開立至該載具、且來自金門合法店家之電子發票，系統將自動帶入並納入抽獎，民眾無須逐筆登錄、亦無須額外操作，真正做到「綁定一次，全期自動參加」。

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產業發展處進一步說明，凡完成載具綁定者，系統將自動撈取所有以該載具刷取之消費紀錄並計算抽獎機會。單筆消費滿新臺幣300元即得1次抽獎機會，滿600元得2次，並依此類推累計；於青創店家消費者，抽獎機會更直接加倍，鼓勵民眾支持在地青年創業品牌。

另因載具登錄資料須透過財政部電子發票系統進行資料交換及同步作業，實際消費日期與活動系統顯示之登錄日期可能因資料傳輸及處理時間而有所落差，例如消費當日開立之發票，相關資料可能於次日或數日後始完成同步至活動系統。為避免因資料延遲影響每週抽獎資格及抽獎次數計算，縣府提醒民眾儘早完成載具綁定，並留意各期抽獎登錄期限，以保障自身權益。

產業發展處呼籲，尚未綁定載具之民眾可把握活動期間至官網完成綁定，往後在金門消費即自動累積抽獎資格，免去逐筆登錄之不便。至於未使用載具之民眾亦不受影響，仍可透過官網手動登錄統一發票，或於指定免用統一發票店家索取紙本摸彩券完成登錄，同樣享有抽獎資格。

▲民眾只需於「2026金門購物嘉年華」官網完成載具綁定，即可享有「綁定一次、全期自動入抽」便利服務，活動期間在金門合法店家消費之電子發票將自動納入抽獎資格。

抽獎部分採「週週抽＋壓軸抽」方式辦理，分別於6月13日、6月20日、6月27日辦理週週抽，並於7月11日辦理壓軸直播抽獎。獎項包含金門高粱酒、iPhone、家電及3C產品等豐富好禮；當週未中獎之抽獎序號將自動遞延至次場，民眾無須重新登錄，中獎前皆持續保有抽獎資格。

此外，本年度活動亦規劃「風獅囝的修行之旅」AR互動集章作為趣味亮點。民眾可跟隨金門吉祥物見習風獅爺「風獅囝」走訪金城、金湖、金沙、金寧、烈嶼等五大鄉鎮，於得月樓、茅山塔、安岐風獅爺、北山播音牆等10處指定景點完成定位互動與集章即可開啟禮物盒抽好禮，再完成合作店家進階任務並填寫問卷，更有機會加碼抽本次最大獎Nintendo Switch 2遊戲主機，AR集章活動辦理至6月30日止、獎項兌換至7月3日截止，兌獎須出示來金之機票或船票，請民眾妥善保存。

本年度購物嘉年華結合載具自動登錄與AR遊戲化體驗，將商圈消費、觀光旅遊與數位支付整合於同一平臺，期能全面帶動地方消費動能、活絡商圈經濟，並深化金門智慧消費與數位轉型發展。更多活動辦法、優惠商家、消費登錄、抽獎及AR任務等相關資訊，請持續關注「2026金門購物嘉年華」活動官網：https://kinmenfun.com/。（照片記者洪美滿翻攝）