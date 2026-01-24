白沙屯媽祖進香最後一日現場實況、目前位置一次看
2026金門馬拉松休閒組 闔家歡樂健康跑
記者林睿奕／綜合報導
2026金門馬拉松休閒組昨日上午出發，為馬拉松賽事揭開序幕，起跑時氣溫約13度，氣溫雖略低但天氣晴朗，是適合全家輕鬆健跑與健走的好天氣，吸引許多家庭共同參與，留下一生難忘的回憶。
首日休閒組分為健跑與健走組，共約6300位選手參賽，也有不少選手為隔日競賽組提前來暖身。年齡最小的參賽者為1歲，最年長的則為94歲，充分展現全民及全齡運動精神。
欣賞沿途風光 感受閩南文化
休閒組賽道從金城田徑場出發，沿浯江北堤欣賞河岸風光，再經環島西路的城鄉交錯景觀，途經歷史古蹟牧馬侯祠，最後沿西海路回到終點，讓跑者在輕鬆步伐中，感受金門閩南文化與小鎮日常。跑者抵達終點後，領取大會特製玻璃瓶紀念酒，為最具金門味的完賽紀念。終點區也安排歌舞表演與熱鬧摸彩活動，讓參賽者在運動之餘享受豐富互動。
場邊也結合在地商家，準備各式熟食，如廣東粥、芋頭米粉湯、關東煮等美食，跑者可撕下號碼牌上的兌換券，免費領取補充體力，感受金門特有的人情味。
第19屆金門馬拉松首日休閒組賽事吸引約6300位選手參賽。（金門縣教育處提供）
金門馬拉松休閒組昨日開跑，為馬拉松賽事揭開序幕。（金門縣教育處提供）
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