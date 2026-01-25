2026金門馬拉松 邱垂正參與10公里賽事 (圖)

中國北京今天（4/19）舉行人形機器人的半馬賽程，超過100組機器人參加賽事。《衛報》稱去年比賽是大型事故現場，20參賽機器人許多無法完成比賽，甚至起點即終點，未能起跑；但今年「參加者」暴增5倍，冠軍速度比人類冠軍還快，雖仍有事故，但整體大幅進步，凸顯中國在此領域的雄心，以及機器人日後應用於危險工作場地到戰場作戰等各領域的巨大潛力。

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