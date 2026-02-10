2026金馬奇幻影展 東西方矚目新作亮相

記者周毓洵／臺北報導

備受影迷喜愛的2026金馬奇幻影展今（10）日率先揭曉兩部開幕片，由《鬼魅浮生》A24鬼才名導大衛羅利攜手奧斯卡得主安海瑟薇的《魅影巨星》，以及日本動畫導演四宮義俊首部動畫長片、入選柏林影展主競賽的《花綠青綻放之時》榮膺開幕片，東西方矚目新作同台亮相，讓臺灣觀眾搶先一睹國際話題之作。

《魅影巨星》由安海瑟薇化身傳奇流行巨星，為了以完美姿態回歸舞台，找上疏遠多年的好友兼前造型師，卻意外揭開深埋已久的傷疤。電影融合恐怖、驚悚與超自然元素，直指明星光環背後的脆弱與瘋狂，更集結泰勒絲御用製作人傑克安東諾夫、葛萊美得主Charli XCX與英國歌手FKA Twigs打造原創歌曲，視聽規模十足，既華麗又令人不寒而慄。

另一部開幕片《花綠青綻放之時》則是日本動畫新銳四宮義俊一鳴驚人的長片處女作，未上映即闖進柏林影展主競賽。故事圍繞百年煙火工廠的守護與傳承，男主角一邊面對土地徵收的壓力，一邊完成父親未竟的夢幻煙火計畫；當兒時玩伴重返故鄉，兩人展開一場意想不到的行動。導演將日本傳統繪畫的寫意質感融入數位動畫，畫面唯美動人，並由古川琴音、萩原利久擔任配音，細膩描繪時代更迭下的情感連結。

向來把影廳變成舞廳的金馬奇幻影展「狂歡場」，今年除了秒殺招牌《洛基恐怖秀》再度回歸，還加碼放映致敬紀錄片《奇異旅程：洛基恐怖秀》，帶領影迷深入這場影史最瘋狂的放映文化；同時首度推出韋恩兄弟的惡搞喜劇《小姐好白》，經典橋段與神曲〈A Thousand Miles〉勢必引爆全場笑聲，影迷早已引頸期待。

「影迷許願池」單元同樣星光滿滿，包括李奧納多狄卡皮歐盛世美顏封帝的《羅密歐與茱麗葉》、被奉為神作的韓國原作《拯救綠色星球！》、坂東玉三郎主演的《夜叉池》4K修復版，以及布魯斯威利、梅莉史翠普、歌蒂韓聯手演出的黑色喜劇《捉神弄鬼》，經典與話題齊發，誓言讓影迷看得大呼過癮。

為歡慶影展開幕，兩部開幕片也將分別與「八曜和茶」及「Vilson米森」合作，《魅影巨星》場次將贈送米森麥片隨手包，《花綠青綻放之時》映後則提供八曜和茶飲品。2026金馬奇幻影展將於4月10至19日舉行，選片指南3月22日登場、3月29日正式開賣，更多片單與活動資訊將陸續公布。

安海瑟薇主演的《魅影巨星》榮膺2026金馬奇幻影展開幕片之一，展現華麗又戰慄的流行巨星世界。（金馬影展提供）

日本動畫《花綠青綻放之時》入選柏林影展主競賽，成為金馬奇幻影展另一部開幕焦點。（金馬影展提供）