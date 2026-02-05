2026金馬奔騰迎春花市暨花展 2/7起勞工公園熱鬧登場

▲高雄市勞工花市「金馬奔騰迎春花卉展及綠美化推廣活動」2/7起登場，數百種的應景花卉應有盡有，歡迎大家前往賞花及買花，讓美麗的鮮花陪大家迎春納福。

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄市勞工花市「金馬奔騰迎春花卉展及綠美化推廣活動」將於2月7日在「勞工花市」登場，數百種的應景花卉應有盡有，花農回饋市民朋友長年的捧場特價迎春，歡迎大家前往賞花及買花，讓美麗的鮮花陪大家迎春納福。

今年的迎春花展開幕儀式因配合勞工育樂中心修繕工程的施工，訂於2月8日下午3時復興路自來水公司營業處的斜對面舉行，開幕式舞台以精緻鮮花手藝布置為迎賓舞台，當天現場將發送限量福袋，送完為止。迎春主題花展從2月7日起到16日，展期長達10天，其中「金馬舞春風—蘭花組合賞」調整到育樂中心側邊的草坪展示。花農擺攤位在復興路與一德路旁，迎春展期間，每天營業時段為上午9時至下午6時。

高雄市花卉協會於展場佈置的火鶴花，全數採用高雄內門在地特產，各式各樣應景花卉，如蘭花、菊花、大理花、樹杜鵑、金桔、果樹、長壽花、小盆景等等數百種，經過精巧的手藝，幻化為一座座驚艷動人的藝術展品，歡迎市民朋友帶著春節出遊的輕盈，攜家帶眷，呼朋引伴，一起到勞工花市走春賞花，保證讓大家大飽眼福。

今年現場也有特別陶藝花器作品供參觀選購，每件都是職人親手捏製獨一無二的作品，以植栽或花卉搭配點綴襯托出兼具生活綠美化的功能價值，現場超過50店家，攤攤有特色，攤攤都用心，值得市民朋友一品再品，歡迎農曆春節一起到勞工花市迎一場花香飄逸，春風得意的馬年大吉。（圖／記者王雯玲翻攝）