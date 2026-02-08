2026金馬年！東勢警春節維護啟動 主打治安交通 護鈔居家服務

社會中心／台中報導

透過辦理防搶演練，不僅可強化金融機構從業人員警覺心與自我保護能力，也能提升警方於重大節日期間之快速反應。(圖/翻攝畫面)

2026金「馬」迎春，緊接著便是農曆春節，東勢警分局除了持續加強打詐、緝毒及交通疏導等工作外，也結合義警、民防、義交及守望相助隊等民力，全力投入並提供治安、交通具體服務，期能讓轄內民眾安心平順過好年。

東勢警分局指出，115年加強重要節日安全維護工作期間自2月9日22時起至2月23日24時止，為期15天，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為3大工作主軸；考量轄區特性為觀光旅遊景點眾多，東勢分局將置重點於週末及春節連續假期，針對易聚集觀光人（車）潮的區域及重要聯外道路，增加員警巡守頻率及加強交通疏導管制，以求來訪遊客玩得開心、安全。

廣告 廣告

鑑於金融機構屬治安重點維護場所，尤其於重要節日期間，民眾資金流動頻繁，易成為歹徒覬覦之目標，透過辦理防搶演練，不僅可強化金融機構從業人員警覺心與自我保護能力，也能提升警方於重大節日期間之快速反應、攔截圍捕及現場處置效率，確保轄區治安穩定。為落實重要節日安全維護工作，東勢分局已加強金融機構、彩券行、商圈、市場及人潮聚集場所之巡邏與守望勤務，並結合業者建立通報聯繫機制，以即時掌握治安狀況，防範各類不法情事發生。

加強重要節日安全維護工作除落實警察打擊犯罪及維護交通安全等本業外，也提供「民眾（含外僑）舉家外出遠遊居家安全維護」、「協助維護存、提款安全服務」等貼心措施。(圖/翻攝畫面)

東勢分局分局長蘇玉坪表示，加強重要節日安全維護工作除落實警察打擊犯罪及維護交通安全等本業外，也提供「民眾（含外僑）舉家外出遠遊居家安全維護」、「協助維護存、提款安全服務」等貼心措施，歡迎有相關需求的民眾隨時向就近之（分駐）派出所來提出，警方將積極予以協助；另東勢分局也將依據轄區特性與最新狀況，推行各項治安、交通具體服務措施，讓轄內居民過個平安、幸福、快樂的金馬年。

更多三立新聞網報導

埔里垃圾車首遭退運！進焚化爐驚見「輻射值超標」整車被迫載回

募千萬公益吞一半！毛孩天堂負責人涉侵占遭起訴 3天後陳屍台中租屋處

外遇也要「有難同當」？小三賠15萬竟回頭向人夫討一半 法官：妳自己扛

太殘忍！《世紀血案》竟挑雙胞胎冥誕慶殺青 葉天倫砲轟：影視產業之恥

