2026銀行新規「享額外利息」？網傳帳戶這樣設定多領錢 查核平台揭存款利率

年關將近，明（2026）年起許多新制將上路，近日網路傳出銀行明年起有新規定，流傳影片標題為「原始謠傳版本： 銀行帳戶千萬別一律照舊！2026新制下，你舊的這類帳戶其實是提款機！只要多做這一步，每月爽領銀行不給的額外利息！」呼籲民眾要趕快把活存轉為定存，這樣才能收到更多利息。對此，事實查核平台「MyGoPen」發布調查報告，提醒民眾仍應向當事銀行詢問存款相關事宜。

調查報告顯示，經檢視，傳言源頭為YouTube頻道「樂遊智行」在2025年12月19日發布的影片，該頻道為典型的內容農場頻道，自11月8日創立以來，發布過46部影片，全數使用AI生成封面、AI影像及AI旁白製作；影片內容多與民生政策、社會福利、詐騙等議題相關，但因文案為AI生成，存在許多錯誤或是過時資訊。

存款專案百百種 活存自動轉定存行之有年

​MyGoPen指出，傳言影片討論的是​早在1980年代就曾出現的「綜合存款帳戶」服務，並非2026年新規。至於活存與定存的差異，以合作金庫銀行12月26日公告的「台幣存款利率」為例，活期存款無論金額（合庫大額為500萬元以上）機動利率都是 0.705%；儲蓄存款機動利率則為0.825%。定存分為固定與機動利率，比例會隨儲蓄時間增加，但若是大額帳戶利率則與一般定存有所差異，光就合庫來看，存款方式及各類專案就高達5、60種，應向當事銀行確認。

另外，對於影片中提到的「活期自動轉定存」功能，調查報告顯示，《遠見雜誌》早在2012年的整理文章中提到，民眾確實能設定帳戶，當活存超過一定金額，就由銀行自動轉成定存，包含金額、利率方式、儲蓄時長、領息方式等，皆能一次設定完成；但該文章中也提醒，活存轉定存應注意若帳戶有設定每月自動扣款（例如水費、電話費等），當餘額不足時，銀行會啟動質借功能，先幫你付錢，活存帳戶餘額會變成負數，銀行之後會收取相關利息。

