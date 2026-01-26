2026鎖定百億營收目標 五福旅遊轉型強化會員經營
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸／台北報導
2025全年度累計營收達87.6億元，年增15.8%，五福旅行社（2745）今（26）日宣布刷新歷年最高紀錄。面對疫後旅遊紅利常態化，五福旅遊表示，2026年將建構攻防一體的「新五福」佈局，挑戰全年營收衝刺100億元、EPS挑戰10元大關的「雙十目標」。
五福旅遊宣示2026年將從單純的「產品銷售」轉型為「體驗與會員經營」，策略鎖定會員深耕、體驗升級與內容經營。像是今年將推出全新會員分級制度，將傳統的「福幣」回饋升級為深度經營體系，利用數據分析優化訂購體驗，精準提升下單轉換率。強力佈局B to E（企業客戶），搶攻利潤較高的商務差旅、企業獎勵旅遊及大型包團商機，並透過專業旅遊觀點與策展，建立長效連結。
去年官網改版帶動全年流量成長逾6成，品牌表示，為延續數位轉型動能，今年預計招募逾100名生力軍，重點鎖定「業務開發」與「旅遊產品規劃」人才。目前員工數已突破550人，未來將推動跨部門、跨職能教育訓練，培養前勤後勤皆通的多角職能人才，並由資深員工傳承經驗，形成穩健的人才護城河。
在通路佈局上，目前全台共有17個服務據點，採取虛實整合策略。五福旅遊表示，看好高消費潛力區域，今年第一季將於新北三峽、桃園中壢再開兩間新門市，持續擴大市佔率，展現強勁的營運信心。
照片來源：CNEWS匯流新聞網記者李衣綸攝
【有影】親身體驗愛媛魅力 愛媛縣觀光物產推廣「最愛媛展」登場！
