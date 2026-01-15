2026長夾推薦！25款精品、平價長夾&選購5要點

錢包幾乎是必須隨身攜帶的物品，重要程度不亞於手機或鑰匙，因此許多人會優先挑選容量大、外型精美且能夠展現個人品味的長夾。如果你正好要換錢包，可參考本文精選的 25 款長夾推薦，精品、輕奢、平價款都有，並分享長夾的挑選秘訣，幫你找到喜歡的款式。

挑選長夾的 5 大要點

一款好的長夾能陪伴我們很長一段時間，因此該如何選的好、選的巧便相當重要。選購時，可根據以下 5 大面向篩選：

1. 尺寸

尺寸是許多人挑選長夾時容易忽略的細節。即使同為長夾，但不同的品牌與款式都可能造成尺寸有些微差異（通常約 1~2 公分），差一點點可能就會影響容量或能否放進包包裡。

2. 卡夾數量

如果習慣隨身帶多張卡片出門，應優先挑選卡夾數量充足的款式。一般來說，長夾通常可放至少 6 張以上的卡片，實際數量取決於款式設計。

3. 耐用度

在不考慮使用狀況的前提下，長夾的耐用度主要取決於材質與工藝技術，包含材質品質或車縫線是否牢固等。購買前可多做功課，像是看其他人的使用經驗或材質特性等。如果注重材料的耐用度，建議優先挑選尼龍、牛皮或合成皮的長夾。

4. 材質

常見的錢包材質有牛皮、羊皮、合成皮與尼龍，觸感、質感及耐用度皆有差異，但無好壞之分，選擇符合需求與喜好的材質即可。

牛皮：在真皮材料中，屬於相對耐磨、耐刮的皮革，觸感親膚，有自然光澤。

羊皮：質地比牛皮更佳柔軟，相對容易刮傷或受潮，觸感親膚且有自然光澤。

合成皮：合成皮具有仿真皮的紋路與觸感，耐用度高，但整體質感仍不比真皮。

尼龍：尼龍依照不同的設計而有不同的外型與質感，優點是耐用度高，不容易刮傷或受潮。

5. 顏色

長夾顏色決定帶給人的感覺，像是紅色代表熱情、紫色代表神秘、紅色代表熱情等。除此之外，許多人相信錢包顏色在風水中有其意涵，不同顏色對於財運與整體運勢有不同的影響。究竟錢包顏色在風水中有何含義呢？以下帶你了解幾個常見顏色的意涵：

黑色：在風水五行觀念中屬「水」，象徵財富像水一樣源源不絕，適合追求資產不斷增長的人。

咖啡色：帶給人安穩的感覺，並象徵有守財的能力，適合想要穩定儲蓄的人。

粉色：有聚集桃花與好運的效果，並象徵財富穩定，適合追求安穩生活的人。

紅色：在風水五行觀念中屬「火」，象徵錢財與事業都能像火一樣旺，適合想要快速改運的人。

黃色：在風水五行觀念中屬「土」，代表能夠穩定獲得好運與財運，適合追求快樂安穩的人。

白色：在風水五行觀念中屬「金」，有突破舒適圈的意涵，適合正在重新規劃資產運用並期望有好成果的人。

紫色：有提升智慧、自信與貴人運的意涵，適合想在職場上有更好發展的人。

如果你不在乎顏色的意涵，依照自己喜歡的顏色去選擇也沒問題喔！

精品長夾推薦 1：PRADA Saffiano Leather Wallet

這款錢包採用 PRADA 經典的 Saffiano 防刮牛皮，經特殊工藝處理後具有出色的耐磨與防水特性，皮革質地堅實，且方便清潔。內部空間配置完善，包含拉鍊零錢袋、鈔票夾、12 個信用卡夾與 6 個證件夾，能輕鬆滿足日常收納需求。

Saffiano 皮革帶有細緻的十字壓紋並帶有沉穩光澤，搭配銀色三角 LOGO 與同色系五金，展現俐落又低調的質感。整體風格中性、百搭，不論性別都能輕鬆駕馭，是一款兼具實用性與質感的精品長夾。

售價：34,000 元

尺寸：20 x 10.3 公分

優點：堅固耐用、容量大、中性風格

精品長夾推薦 2：CELINE TRIOMPHE 大號錢包

這款錢包是 CELINE 女士皮件類中少有的長夾，正面配有品牌標誌性的 TRIOMPHE 金扣，整個皮夾皆使用亮面小牛皮，觸感細膩、紋路精緻並有內斂的光澤，外型十分簡約、幹練。內部設有 2 個風琴式隔層、拉鍊零錢袋與 12 個卡夾，相當實用。

目前在台灣官網僅有黑色亮面牛皮，但國外官網還有同皮革的咖啡色與藕紫色，以及黑色蜥蜴皮可選。如果喜歡這款長夾的外型，但想找黑色牛皮以外的款式，不妨在出國時多看看。

售價：34,000 元

尺寸：19 x 10 x 3 公分

優點：外型簡約、容量大、有其他皮革可選

精品長夾推薦 3：Louis Vuitton Zippy Wallet

LV Zippy Wallet 使用經典的 Monogram 帆布，襯裡為粒面牛皮，並有紫紅色、粉色、紅色與棕色可選，搭配金色五金，經典雋永的外型永遠不退流行。內部設有 3 個大型風琴式隔層，包含拉鍊零錢袋、鈔票夾與 12 個信卡夾，大容量空間不怕裝不下，且全拉鍊設計能用起來更有安全感，不怕錢或卡片輕易掉出來。此外，LV 有提供客製化服務，可以在長夾外刻上名字縮寫或使用貼圖與條紋，成為獨一無二的單品。

售價：29,900 元

尺寸：19.5 x 10.5 x 2.5 公分

優點：襯裡顏色眾多、容量大、經典設計、可客製化

精品長夾推薦 4：Saint Laurent CASSANDRE BIJOU 拉鏈粒面皮革錢包

YSL 的 CASSANDRE BIJOU 使用粒面小牛皮製成，帶有顆粒狀的細緻紋路。長夾外型使用菱形絎縫明線，散發出優雅氛圍；且沒有任何 LOGO，只在五金使用金色品牌名稱的拉環，十分低調。內部有鈔票夾、拉鍊零錢袋與 8 個卡片夾層，配置簡單卻也夠用。

小牛皮系列共有黑色與淺褐色兩種可選，另有小羊皮材質的黑色與淺米色。兩種材質在質感、紋路與耐用度皆不同，根據自身需求或喜歡的顏色購買即可。

售價：29,350 元

尺寸：19 x 9 x 2 公分

優點：LOGO 低調、有淺色系可選

精品長夾推薦 5：LOEWE 鵝卵石紋小牛皮 Anagram 長夾

喜歡色彩繽紛的人一定不能錯過！LOEWE 的這款長夾共有灰褐色、沙色、淺灰色（金扣／銀扣）、粉紫色可選，其中粉紫色的五金為少見的粉紫色，整體相當可愛。

這款長夾使用小牛皮製成，搭載小巧的 Anagram 金扣，以上掀方式打開，掀蓋內層印有品牌名，內部配有兩個紙鈔夾層、拉鍊零錢袋、10 個卡夾，以及錢包外側背面有一個口袋。

售價：30,000 元

尺寸：20 x 10 x 2.5 公分

優點：顏色獨特、容量大

精品長夾推薦 6：GUCCI GG Marmont 系列 全拉鏈式錢包

GG Marmont 使用絎縫牛皮製成立體的 V 型紋路；正面使用仿舊感的金屬雙 G 配件（部分國家有販售銀色五金），為設計注入復古情懷；背面同樣以柔軟的絎縫皮革呈現出低調的品牌 LOGO，整體展現出精緻、高雅又不張揚的魅力。內部設有 3 個風琴式隔層，包含鈔票夾、拉鍊零錢袋與 12 個卡片夾層，容量充足又能妥善分類，適合東西較多的人。

售價：830 美金（約台幣 26,000 元）

尺寸：19 x 10.5 x 2 公分

優點：隔層多、好收納、風格高雅

精品長夾推薦 7：Goyard Matignon GM Wallet

Goyard Matignon GM 皮夾的外層使用相對堅韌的小牛皮，並印有標誌性的 Y 字圖案，與壓印的品牌 LOGO；襯裡則為更加柔軟的山羊皮，並且為活潑可愛的黃色，與任何顏色搭配都非常可愛，讓人看了心情很好！

這款長夾有 2 個大夾層、拉鍊零錢袋與 12 個卡夾，但打開的角度不如前面幾款寬。它共有 11 款顏色，包含百搭的黑、白、灰，或是特別的橘色、黃色、綠色及藍色等，選擇非常多。此外，Goyard 提供客製化服務，可根據喜好做出獨一無二的長夾。

售價：官網未提供

尺寸：20 x 11 s 2.3 公分

優點：色系多、細節精緻、可客製化、容量大

精品長夾推薦 8：Bottega Veneta Intrecciato Zip Around Wallet

這款長夾使用小牛皮，質感親膚並自帶柔和光澤，且完美運用 Intrecciato 編織工藝，展現精緻技法與奢華質感，即使沒有 LOGO 也能讓人一眼就辨識出品牌。中性外型不分男女老少皆可使用，當作手拿包也不突兀。

其內層共有 2 個風琴式鈔票夾層、拉鍊零錢袋、8 個卡夾與兩個口袋，收納空間充足，而拉鍊開闔設計使用上更加直覺與方便，東西也不容易掉出來。

售價：34,000 元

尺寸：19 x 10 x 2 公分

優點：中性風格、精緻工藝的展現、容量適中

精品長夾推薦 9：DIOR 30 Montaigne Voyageur 薄款錢包

DIOR 這款長夾使用經典的 Oblique 緹花，正面使用 CD 金扣點綴，搭配同色系五金，相當精緻與百搭，適合對老花情有獨種的人。其收納空間充足，內層有 2 個風琴式夾層，可用來放鈔票、發票或各式單據，中間有拉鏈零錢袋做區隔，還有 2 個貼袋與 8 個卡夾。如果仍覺得收納空間不足，可以參考同系列另一款有 3 個夾層的長夾，厚度僅多 0.5 公分就能擁有容量更大、分類更清楚的內層。

售價：26,000 元

尺寸：19 x 8.5 x 2 公分

優點：收納空間精簡、經典緹花布具有辨識度

精品長夾推薦 10：Hermès New H Passant Toutenmain 皮夾

Hermès 皮夾在精品之中屬於高價位，這款有大象灰、金色、黑色與紅樹林綠，每一款顏色都相當高級沉穩。包身採用小牛皮製成，紋路細緻精美，每一顆都是獨一無二。其正面採用皮扣設計，是將皮帶穿過 H 字型來固定，沒有任何五金，外型低調、簡約又時髦。內部空間配有兩個風琴式夾層、拉鍊零錢袋與卡夾層，以及正面還有一個拉鍊口袋。夾層不僅可以用來放鈔票，還能容納護照或手機，因此可以將這款長夾當作手拿包使用。

售價：149,400 元

尺寸：20.8 x 12.4 x 2.7 公分

優點：高質感顏色、多用途

精品長夾推薦 11：Burberry Highlands 長夾

這款長夾以棉質亞麻混紡布料打造外層，並加入光滑小牛皮革點綴，透過提花精紡的 Burberry 經典格紋呈現溫潤質感，並帶有品牌標誌性的英倫氣息。皮革上的戰馬騎士圖案源自 1980 年代 Burberry 包款上的包款，不僅為長夾增添復古風格，也提升整體的精緻度。

翻蓋採用柔和的圓弧線條，替原本方正的長夾輪廓帶來更豐富的層次感，同時強化復古優雅氛圍。內部空間設計實用完善，包含 2 個夾層、拉鍊式零錢袋以及 12 個卡夾，收納力充足，能輕鬆應付外出需求。

售價：24,500 元

尺寸：19.5 x 10 x 4 公分

優點：容量大、復古英倫風格、設計層次豐富

精品長夾推薦 12：Maison Margiela Four stitches zip-around wallet

這款長夾以 100% 小牛皮製成，選用壓紋粒面的小牛皮製成，獨一無二的紋路具既細緻又富有質感。內部配有 2 個風琴式夾層、拉鍊零錢帶與卡片收納空間，並壓印 Maison Margiela 低調的數字標誌，僅在背面縫上經典的四針縫線，展現品牌一貫的極簡美學。此款長夾的色系選擇非常多，包含白色、黑色、淺灰、藕色等，無論哪一個顏色都相當有質感，男女老少皆適合。

售價：24,723 元

尺寸：19 x 10 公分

優點：設計簡約、不容易撞款、容量適中

精品長夾推薦 13：BALENCIAGA Women's Rodeo Continental Wallet

BALENCIAGA Rodeo 系列是繼機車包之後的熱門款，自推出後話題不斷，同款長夾也受到許多關注。這款長夾以光滑細緻的小牛皮與金扣作為質感基礎，加入 Rodeo 標誌性的仿舊皺褶設計，完美展現品牌拿手的創新廓形，優雅中又帶有隨性鬆弛感，適合喜歡顛覆傳統框架設計的人。

其內部配有 2 個夾層、6 個卡夾及背面的拉鍊口袋，側邊則有按扣，可隨意調整包包的開闔程度，使運用更加靈活多變。

售價：925 美金（約台幣 28,950 元）

尺寸：20 x 10 x 1 公分

優點：創新設計、容量可調整、容量適中

輕奢長夾推薦 1：COACH MILA 翻蓋長夾

COACH MILA 長夾使用顆粒紋皮革製成，摸起來有些微顆粒感，並帶有微霧光澤。正面以 Ｃ 字金扣點綴，採用翻蓋式設計，並搭配金色五金，外型高雅又洗鍊。其內層配有鈔票夾、拉鍊零錢袋、8 格卡夾與多功能插槽，背後還有一個拉鍊口袋，收納空間相當充足。此外，COACH MILA 與其他款相比，體積較為細長且輕巧，較適合放入小包中，隨身攜帶不佔空間。

售價：8,800 元

尺寸：19.5 x 9 x 1 公分

優點：體積輕巧、外型簡約

輕奢長夾推薦 2：Longchamp Épure 長型錢包

Longchamp 以頂級的皮革工藝聞名，但只需要用一萬元左右的價格就能入手，CP 值相當高，是小資族必入手的輕奢品牌之一。

Épure 採用掀蓋設計，使用柔軟的牛皮製成，皮革上有仿舊痕跡，使其多了歷史韻味與手製感，這種質感相當少見；而正面金扣的上方壓有品牌的奔馬圖騰，實體相當漂亮。內部配有夾層、拉鍊零錢袋與 14 個卡夾，特別適合卡片數量眾多的人。

售價：11,300 元

尺寸：19.5 x 9 公分

優點：少見的仿舊質感、CP 值高、卡價數量多

輕奢長夾推薦 3：Marc Jacobs The Pebble J Marc Continental Wallet

這款皮夾使用石紋皮革製成，有玫瑰粉、水泥灰、駝色與黑色共四款，色系選擇多變，可同時滿足喜歡粉嫩色或是追求低調沉穩風格的族群。長夾正面以標誌性的 J Marc 金色五金點睡，並附有可拆式掛環，掛在手上不僅能夠解放雙手，也能提升安全性。內部容量充足，有鈔票隔層、拉鍊零錢袋、12 個卡夾與多個口袋，方便收納與分類。不僅如此，這款長夾還能打開至 180 度，取物放物都會更加靈活、不卡手。

售價：8,600 元

尺寸：20 x 10 x 2 公分

優點：色系多變、容量充足、可打開 180 度、有掛環

輕奢長夾推薦 4：Michael Kors Jet Set Large Signature Logo Snap-Front Wallet

這款皮夾採用翻蓋設計，使用經典的 LOGO 印花帆布製成，材質耐用、耐磨，長時間使用都不是問題。此款共有米白與深褐兩種顏色，襯裡皆為溫暖的焦糖色，搭配金屬五金使精緻度大大提升，其內部設有兩個夾層與 6 個卡夾，以及背部有拉鍊口袋，可作為零錢袋使用，適合東西偏少的人。

售價：美金 128 元（約台幣 4,007 元）

尺寸：19.7 x 9.5 x 1.2 公分

優點：配置精簡

輕奢長夾推薦 5：POLÈNE Sierra Wallet

POLÈNE 一向擅長在設計中融入柔和曲線，這份核心美學同樣體現在 Sierra 長夾上。有別於常見的方正輪廓，Sierra 的翻蓋以優雅的流線造型打造，並搭配少見的磁吸式開闔設計，呈現品牌獨有的細膩魅力與美學堅持。

錢包採用全粒面小牛皮，觸感柔滑、紋理細緻，展現皮革天然的柔軟質地。內部配置兩個夾層、拉鍊零錢袋與 6 個卡夾，能輕鬆滿足日常收納需求，共推出 6 種百搭色系可選。

售價：美金 220 元（約台幣 6,883 元）

尺寸：19 x 10.5 x 3 公分

優點：設計別緻、不容易撞款、色系百搭

輕奢長夾推薦 6：PORTER CAKE 真皮長夾

CAKE 系列將堅韌耐用的撚紗斜紋尼龍布作為外層布料，細紋軟牛皮則使用在襯裡，外型簡約俐落且不怕刮傷，打開之後則能享受真皮質感，並透過異材質運用展現獨特的設計亮點。正面右下角以品牌 LOGO 烙印點綴，細節低調精緻。內部配置包含 2 個鈔票夾層、拉鍊零錢袋、8 個卡夾與 2 個多功能夾，方便整理與分類，是一款質感與機能兼備的理想選擇。

售價：5,250 元

尺寸：19 x 10 公分

優點：表面耐磨、風格低調簡約

輕奢長夾推薦 7：Calvin Klein 皮革大拉鍊錢包

這款 Calvin Klein 長夾以俐落的輪廓與細緻工藝呈現品牌美學，外層的黑色皮革面料散發柔和光澤，手感細緻柔滑，結構紮實耐用，搭配金色的五金材料，低調中帶有高級質感，是一款絕對不會踩雷的長夾。

不僅外型幹練精美，內部的收納設計也相當講究，配置 2 個風琴式夾層、拉鍊零錢袋與多個卡片夾層，能妥善整理鈔票、零錢與卡片，讓使用上更加整潔。

售價：5,280 元

尺寸：19.5 x 10.5 x 2 公分

優點：設計簡約、收納空間充足

平價長夾推薦 1：Robinmay 爵拉真皮長夾

Robinmay 的爵拉一直是品牌的人氣系列，其中長夾以觸感柔順的皮革製成，薄型設計使手感更加輕盈，壓扣開闔方便好用，適合日常隨身攜帶。正面翻蓋上以橢圓鏤空的金屬 RM LOGO 點綴，低調中展現精緻質感。內部空間設有鈔票夾層、拉鍊零錢袋、5 個多功能口袋與 12 個卡夾，容量非常大，方便整理與收納。顏色方面，共有黑色與太空灰兩款，色澤沉穩內斂，任何穿搭風格都適合，依照自己的喜好挑選即可。

售價：1,690 元

尺寸：19.5 x 9 x 3 公分

優點：容量大、觸感親膚、手感輕盈

平價長夾推薦 2：PORTER MELODY 長夾

MELODY 系列以低調、簡約的設計著稱，深受眾多消費者喜愛。這款長夾的外層使用人字紋的尼龍，方向不一的線條創造出自然的視覺變化，且材質耐磨、不刮手。正面右下角使用鐵製的 PORTER 行李伕 LOGO，不僅有提升商品辨識度的用途，也能透過細節處的材質運用提升整體質感。

長夾內部設有 3 個風琴式夾層、拉鍊式零錢袋與 12 個卡夾，收納機能完整，是兼具美感與實用性的單品。

售價：2,850 元

尺寸：19 x 9.5 公分

優點：紋路精美、材質耐磨

平價長夾推薦 3：CHARLES & KEITH Lilibet 鍊條長夾

這款長夾為信封式上掀設計，結合金屬梯形釦，展現細膩的工藝細節，並營造低調的優雅氛圍。內層容量充足，有 1 個大的風琴式夾層、拉鍊零錢袋與 10 個卡夾，長夾背面還有 1 個拉鍊暗袋。更重要的是，這款長夾配有可拆卸的鏈條背帶（垂直高度 54cm、全長 115.5cm），讓長夾不僅是錢包用途，還可作為小型的肩背包使用，適合簡單外出或婚宴場合使用，自由切換多個場景，背在身上也不怕弄丟錢包。不到兩千塊的價格就能擁有多功能長夾，CP 值很高，推薦給有預算限制的人。

售價：1,790 元

尺寸：18.5 x 18.5 x 2.9 公分

優點：容量大、有背帶、可當作小包包使用

平價長夾推薦 4：BLANK SPACE Mila 鑲嵌愛心長夾

這款長夾的外層使用油蠟光澤皮革，觸感親膚、光澤細緻，並在翻蓋上鑲嵌同材質的愛心增添設計感，而壓扣設計兼具安全性與開闔方便。內部空間有兩個風琴式夾層、拉鍊零錢袋、6 個卡夾與多功能袋，方便收納錢財與卡片，甚至連手機也放得進去。此外，這款長夾附有可拆卸、可調節鍊條背帶（110 公分），想要手拿或肩背都可以，一包滿足多種功能，CP 值很高，逛街、約會、上學或上班都適用。

售價：2,180元

尺寸：19.8 x 10.2 x 3.8 公分

優點：容量大、多功能使用

長夾、短夾怎麼選？

長夾與短夾各有優缺點，選購時可參考以下 4 個篩選標準，幫助你找到合適的錢包尺寸。

1. 尺寸大小

一般來說，長夾因體積較大而有更充裕的收納空間，內部配置相對齊全，但可能因尺寸較大而無法放進某些包包中，輕巧程度也不及短夾。短夾則是常受限於體積輕巧而必須犧牲收納空間，但好處是尺寸小巧不占空間，能輕鬆放進小包內。

2. 卡夾數量

長夾因體積優勢而能配置較多的卡片夾層，數量為 6~10 個不等；短夾則因為內部容量不夠，多半會犧牲卡夾的數量，平均只有 3~6 個。如果你習慣帶較多卡片在身上，較適合使用長夾；若消費習慣是以鈔票或電子支付為主，頂多隨身攜帶身分證與健保卡，那麼輕巧的短夾會更適合你的使用習慣。

3. 有無零錢袋

長夾通常配有拉鍊夾層可當作零錢袋使用，且容量很大，不怕零錢太多而放不下；短夾的拉鍊夾層體積相對較小，當零錢一多就容易放不下，甚至部分短夾沒有配置零錢袋空間，還需額外購買一個東西裝。如果以付現金為主且想要一個錢包就能裝所有東西，適合使用長夾；以刷卡或行動支付為主要付費方式的人，可以選擇短夾。

4. 是否介意鈔票凹折

有些人不喜歡鈔票凹折存放，或是認為紙鈔折起來會影響財運，因此適合使用長夾。短夾則因體積較小，鈔票勢必得折起來才放得進去，若不介意也可使用。

長夾的常見問題

長夾何時該更換？

長夾沒有固定的更換時間，若有妥善愛惜與保養，且不是劣質品的話，使用 5 年以上不是問題。如果出現龜裂、掉皮，甚至是破洞時則必須更換，以維持錢包的功能性。此外，錢包在風水中象徵隨身財庫，破舊的錢包被視為無法帶來財運，若有破洞還會導致漏財，因此必須更換。

長夾如何清潔保養？

一般來說，購買長夾會附清潔保養的說明書，按照內文指導的方式清潔即可，也可參考以下流程：

【真皮】

先將用乾布或軟毛刷將表面與夾層中的灰塵清乾淨，接著以清水擦拭。

有嚴重污垢可沾搭配中性清潔劑或真皮專用清潔劑，以輕柔方式刷洗，再小範圍洗清，避免將錢包直接沖水或泡水而難以晾乾，進一步造成皮革受潮發霉。

用乾布將水漬擦乾並吸走多餘水分，最後放置陰涼處風乾即可。

風乾後使用專用保養油，讓真皮保持柔軟與光澤。

【其他材質】

先將用乾布或軟毛刷將表面與夾層中的灰塵清乾淨，接著以清水擦拭。

有嚴重污垢可沾取偏中性的清潔劑輕柔刷洗，再小範圍以清水洗，避免將錢包直接沖水或泡水。

用乾布將水漬擦乾並吸走多餘水分，最後放置陰涼處風乾即可。





【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

