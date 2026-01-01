2026長照3.0全新上路！服務項目、補助新增什麼？申請一次看

這幾年，許多台灣家庭，只因長輩罹患失智或者其他重症，就此跌進財務與生活的深淵。網上更有中年人無奈分析，停止上班照顧家中長輩的下場，是在短短幾年內就耗盡數百萬新台幣積蓄。2026年，長照3.0政策將完整上路，你家適合申請長照服務獲補助嗎？如何評估？最新服務項目與補助增加在哪？如何申請？屬於受惠族群的是誰？本篇懶人包一次理解。









面對即將邁入超高齡社會的台灣，政府提供的長照服務，有可能是未來讓你不致跌落中產陷阱、穩度老後的重要援助。身為中青壯世代的台灣民眾，建議事先完整理解。

這其中，最受矚目的政府政策莫過於在2026年完整上路的「長照3.0」。許多民眾或許會問，長照2.0已經行之有年，3.0版本究竟升級了什麼？本篇懶人包將解析長照3.0補助的計算方式與申請眉角，替家中長輩爭取最合適的資源。

什麼是長照？我需要申請嗎？

根據衛福部官網資訊，所謂的長期照顧服務，是為了協助那些預計或已經超過六個月，無法自行完成日常生活的人。政府會透過專業的長照人員與服務單位，提供多元協助，包括到府照顧、白天照顧中心、家庭托顧、小規模整合型服務，以及各類專業照護。同時，也涵蓋輔具的租用或購買、居家無障礙環境改善、交通接送，以及讓照顧者暫時休息的喘息服務。

對需要被照顧的人，或是其家屬來說，長期照顧往往不只花錢，也相當耗心力。如果你選擇在家自行照顧親人，或是聘請外籍看護工，其實都可以申請長照服務。只要經過評估符合資格，就能使用政府提供的相關資源與補助，幫助家庭降低經濟壓力，也減輕照顧負擔。

至於如何評估自己是否需要申請，可以使用衛福部提供的一分鐘線上自我評估調查來掌握。如下圖卡：





衛福部提供一分鐘快速檢測長照需求圖卡。資料來源：衛福部

政府長照政策升級，預計帶來哪12點好處？

至於長照3.0的政策重點跟目標，到底有甚麼改變？依據衛福部官網資訊，台灣115年推動「長照3.0」政策，接續2.0以人為本、社區為核心、連續照顧的原則，提出八大目標，期望打造涵蓋預防、照護、復能與善終的完整照顧網絡，實際上可以帶來以下12點好處。

長照3.0接續2.0上路後，民眾可享有以下福利與服務：

1 社區據點更密集：家附近就有照護據點，可參加健康促進、延緩失能活動。

2 年輕失智者納入照顧：即使非高齡，也能獲得社區照護與支持服務。

3 使用外籍看護家庭也能申請服務：即使家中已有看護，仍可使用政府補助的社區資源。

4 出院就有長照接軌：住院期間就會安排後續照顧計畫，不再手忙腳亂。

5 復健不中斷：急性期後的黃金復健期，有機會延續醫療復能效果。

6 日照中心功能強化：白天可送長輩到照顧中心，並提供復能與多元活動。

7 夜間與臨時住宿照顧擴大：家中突發狀況時，可申請夜間或臨托床位，彈性調度。

8 住院時政府幫忙分擔看護費：政府提供訓練過的護佐協助住院照護，減輕家屬經濟壓力。

9 照顧者有喘息空間：家庭照顧者可申請喘息服務，暫時放鬆休息。

10 智慧輔具免費借用或租賃：可依失能程度借用智慧輔具，幫助行動與生活安全。

11 安寧善終服務：政府補助民眾預立醫療決定，讓人生最後一段路有尊嚴。

12 長照人力更多元、服務更穩定：照顧品質提升，不再輪替頻繁，服務更安心。

長照3.0服務項目、補助，比2.0多了哪些？

當然，許多民眾關心的是，長照3.0的補助與服務項目，到底有哪些增加？正式上路時間？以下一表看懂。

資料來源：衛福部 資料整理：遠見編輯部

長期照顧服務3.0版本 新增補助與服務

📅 自2025年9月1日起實施

項目 補助內容 受惠者 聘僱外籍看護工家庭 可在原核定額度下使用日間照顧或家庭托顧服務 雇用外籍看護的長照個案 社區交通接送 一般區每趟100元→115元；原鄉離島每趟120元→140元。新增納入身心障礙日間照顧據點 需參與社區活動的長照個案及身障者 營養照護服務 調整為3次組合4,500元（原4次4,000元） 有營養照護需求的長照個案 喘息服務 服務內容更彈性，可協助至家外安全地點 需喘息服務的照顧者及被照顧者

📅 自2025年1月1日起實施

項目 補助內容 受惠者 年輕型失智症 新增給付對象，未滿50歲失智失能者可申請長照服務 30～49歲確診失智且失能者 急性後期整合照護 擴大提供照顧支持服務 急性後期整合照護對象

📅 自2025年7月1日起實施

項目 補助內容 使用方式 智慧科技輔具租賃 每3年6萬元額度，可租賃5類智慧輔具 依需求隨時更換適合輔具

長照等級是什麼？如何影響給付？

不過，長照的服務與補助，需要事先經由各縣市長期照顧管理中心評定長照失能等級2~8級，依據個案管理員擬訂照顧計畫，然後提供四大給付的補助。等級愈高，代表民眾要受到的幫助愈多，因此可取得政府補助、服務也會愈多。

根據衛福部資訊，以下是所有可能提供的各等級給付一覽：

長照服務給付額度表

長照等級 照顧及專業服務（月） 交通接送（月） 輔具服務與居家無障礙改善（年） 喘息服務（年） 第2級 10020元 第一區：1680元

第二區：1840元

第三區：2000元

第四區：2400元

（依居住地縣市鄉鎮分區） 40000元 32340元 第3級 15460元 同上 40000元 32340元 第4級 18580元 同上 40000元 32340元 第5級 24100元 同上 40000元 32340元 第6級 28070元 同上 40000元 32340元 第7級 32090元 同上 40000元 48510元 第8級 36180元 同上 40000元 48510元

註： 依經濟狀況（第一類／第二類／第三類）在給付額度內給予不同補助：第一類政府全額補助；第二類自付5%～10%；第三類自付16%～30%。

誰有資格申請？長照3.0申請流程五步驟

長照資源雖然豐富，但第一步仍需由民眾主動提出申請。長照3.0特別強調「出院準備服務」，讓長輩在醫院時就能完成評估，回家直接使用服務。一般社區民眾的申請五步驟如下：

步驟一：判斷資格 檢視家人是否符合以下五種資格之一：

65歲以上失能者、

55歲以上原住民、

50歲以上失智者，2026年起新增：49歲以下年輕型失智者、

不分年齡的身心障礙者。

2026年起新增：急性後期整合照護計畫之收案對象

步驟二：提出申請

以下幾種方式都可以：

-撥打長照專線1966（前5分鐘免費），

-線上申請，各縣市線上申請網址。

-住院期間聯繫長照服務小組，

-或直接向各縣市長期照顧管理中心提出申請。

步驟三：到府評估

照管中心將指派照顧管理專員（照管專員）到家中進行訪視，評估長輩的失能等級（CMS）。

步驟四：擬定計畫

依照評估結果，由單位個案管理師與家屬討論，量身打造專屬的「照顧計畫」，決定要使用哪些服務。

步驟五：服務介入

服務單位（如居服員、物理治療師）開始進場服務，並由政府補助部分費用。

長照3.0補助常見問題

1. 長照3.0何時開始實施？

長照3.0是配合賴清德總統「健康台灣」政見的持續性升級，採分階段上路：

2025年9月1日起：放寬外籍看護家庭使用社區式照顧（如日照中心）、調高交通接送給付、調高營養照護額度（3次1組合4500元）。

2026年1月1日起：擴大給付對象，納入年輕型（未滿50歲）失智且失能者、及PAC急性後期整合照護對象。

2026年7月1日起：正式新增「智慧科技輔具租賃」補助。

2. 已經在用長照2.0服務，需要重新申請3.0嗎？

不需要。長照3.0是服務內容的升級與擴充，原有的長照資格（CMS等級）依然有效。然而，若家中長輩病情發生變化，例如符合新推出的「在宅急症照護」適應症，或者民眾希望能使用新開放的科技輔具租賃，建議主動聯繫單位個管師，討論是否需要調整目前的照顧計畫。

3. 什麼是「在宅急症照護」？誰可以使用？

這是長照3.0結合健保的重大變革。當長輩患有肺炎、尿路感染、軟組織感染這三類急症時，並且符合以下條件之一：

-居家醫療服務的個案

-照護機構的住民

-急診失能個案

接著，經醫師評估病情穩定，可選擇不需住院，直接在家中或照護機構內接受抗生素注射等治療。由醫護團隊定期訪視，不僅免去家屬往返醫院的奔波，也能減少院內感染風險。民眾僅需負擔5%的健保部分負擔費用。

4. 我已經聘僱外籍看護，還可以申請長照3.0嗎？

根據衛福部資訊，長照3.0政策做了改善，現在即便家中有聘請外籍看護，一樣可以申請長照3.0的「專業服務」（如復健指導）、「交通接送」、「輔具補助」，提升整體的照顧品質。

實際上有外籍看護的家庭，如何配搭政府提供的服務？可參考以下表格：

外籍看護與長照資源互補建議表

照顧策略／資源 執行方式 預期效益 日照中心搭配夜間看護 白天長輩去日照，看護休息；晚上由看護接手，落實日夜分工。 讓看護充分休息避免過勞，確保夜間照顧品質。 喘息服務與短期住宿 看護請假時，申請居家喘息或機構短住，填補照顧空窗。 維持照顧不中斷，雇主可安心休假或出國。 輔具補助與環境改善 申請補助購置輔具或修繕無障礙設施，優化居家環境。 讓看護工作更省力安全，提升效率並預防職業傷害。 長照交通接送服務 就醫、復健或往返日照時，預約專車或特約計程車接送。 解決長輩出行難題，減輕家屬與看護的交通接送負擔。

資料來源：衛福部 資料整理：遠見編輯部