2026開局凍爆！2波強烈冷氣團接力南下 降溫趨勢一圖看

[Newtalk新聞] 明(1)天為元旦假期，但預計強烈冷氣團南下，全台氣溫都會驟降。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，今日起冷空氣逐漸南下，北部、宜蘭漸轉濕冷；1月2日強烈冷氣團抵達，氣溫更低，低溫下探10度；3日乾冷空氣接手，天氣放晴，不過持續低溫，日夜溫差大；5日回溫，但很快6日另一波強冷空氣會再襲台，整體來看，1月上旬冷空氣相當活躍。





「台灣颱風論壇」指出，這波強烈冷氣團影響時序大概是，今明兩天水氣增加，冷空氣陸續南下，北部、宜蘭轉濕冷，但中南部、花東這時候感受還不會太冷；1月2日強烈冷氣團主力抵達，北部、宜蘭白天濕冷，入夜後漸轉陰冷，其他地方則全面轉為乾冷天氣，最低溫將挑戰10至11度。

1月3日到5日乾冷空氣接手，全台放晴，不過日夜溫差非常大，深夜低溫持續下探10至11度。預計5日白天後，這波強烈冷氣團減弱，但下一波強冷空氣6或7日接力報到，且同樣具備挑戰強烈冷氣團、甚至寒流的潛力，整體來看，1 月上旬冷空氣相當活躍，低溫影響時間偏長，寒冷感受將持續一段時間。

