2026開局記憶體領軍續攻！ 這檔「IC設計」ETF今放量、連第9天上漲

[Newtalk新聞] 時序邁入 2026 年，記憶體市場超級周期仍未停止，特別是用於 AI 資料中心的動態隨機記憶體（DRAM）報價在去（2025）年經歷了巨大的價格飆升。根據研調機構的數據推算，預計至今年第二季，記憶體報價可望再漲 40%。

記憶體行情噴發，旺宏（2337）今（7）日連續亮出第 4 根漲停，南亞科（2408）、華邦電（2344）及群聯（8299）也延續上漲表現，相關台股ETF也跟著受惠。擁有華邦電、南亞科及群聯合計逾三成權重的ETF「台新臺灣IC設計」（00947），今（7）日再放量近 1.2 萬張開出紅盤，股價連續第 9 個交易日上漲，來到 21.7 元，盤中最高漲 3.8%，終場收在 21.36 元，漲幅 2.2%。

00947 的前三大持股為華邦電、南亞科以及群聯，權重分別為 11.41%、9.52% 及 9.49%，精準抓住這波記憶體上漲趨勢。近三個月來，00947 淨值已經累計大漲 33.2%，漲幅居全台股ETF冠軍。

由於國際大廠商紛紛將產線轉往 HBM，使 DRAM 供需缺口不斷擴張，相關族群在報價續揚下大大受惠。例如，南亞科近期公布去年 11 月自結獲利，單月淨利 42.35 億元、每股稅後盈餘（EPS）1.37 元，年增大增逾 21 倍；昨（6）日公布 12 月營收更達 120.17 萬元，年增衝到近 445%；群聯今（7）日公佈去年 12 月營收 87.12 億元，年成長達 93%，為歷史單月新高，第四季合併營收 227.99 億元，季增 26%，年增達 81%。營運好表現也帶動記憶體族群股價飆漲。

台新臺灣IC設計ETF研究團隊表示，剛剛邁入 2026 年，海力士（SK Hynix）及三星（Samsung）兩大記憶體巨頭已向伺服器、PC 及智慧手機用的 DRAM 客戶提出漲價請求，預計今年第一季報價飆漲 6～7 成。由於供應短缺及產業鏈產能分配的調整，記憶體晶片的現貨價格再度攀升，顯示記憶體市場不僅是短期反彈，而是與 AI 基礎設施持續建設相關的結構性轉變。

00947 追蹤的是「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 IC 設計動能指數」，其選股涵蓋了 50 檔 IC 設計、IP／ASIC 及記憶體 IC 設計等半導體上游產業，台新投信表示，在 AI 產業蓬勃發展時，能抓住不同的 IC 設計產業話題，為一檔十分靈活的ETF，建議投資人把握記憶體及 IC 設計產業趨勢來布局。

