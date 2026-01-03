2026開局走高! 美股費半指數大漲逾4.01%、台積電ADR勁揚5.17%

美股在2026年第一個交易日多數收漲，台積電ADR勁揚5.17%，收在319.61美元。 圖：達志影像／美聯社（資料照）

[Newtalk新聞] 2026年登場，美國股市在今年第一個交易日多數收漲，AI（人工智慧）晶片龍頭輝達（NVIDIA）股價上漲提振了市場。道瓊工業指數上漲319.10點、0.66%，標準普爾500指數上漲0.19%，那斯達克指數小跌0.03%，費城半導體指數大漲4.01%，台積電ADR勁揚5.17%，收在319.61美元。

綜合外媒報導，晶片股2日領軍帶動股票市場，輝達上漲1.26%，記憶體大廠美光科技（Micron）飆升10.51%，這兩家與AI相關的公司在2025年都表現出色，輝達過去一年股價上漲約39%，美光科技則暴漲超過240%。晶片以外的其他科技領域則表現不佳，電動車巨擎特斯拉（Tesla）第四季交付量不如預期，股價下跌2.59%。

投資人2025年持續買入人工智慧概念股，標普500指數去年上漲超過16%，那斯達克指數去年漲幅超過20%，道瓊工業指數則上漲約13%，三大股指去年均創下歷史新高。華爾街策略師看好美國股市在2026年有續漲空間。美國財經媒體CNBC市場策略師調查顯示，標普500指數今年的平均目標價為7629點，意味著上漲空間為11.4%。

美股2日收盤，道瓊工業指數終場上漲319.10點，或0.66%，收在48382.39點。標準普爾500指數上漲12.97點，或0.19%，收在6858.47點。以科技股為主的那斯達克指數下跌6.36點，或0.03%，收在23235.63點。費城半導體指數上漲284.342點，或4.01%，收在7367.473點。

