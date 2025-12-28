2026開局迎強冷空氣！氣象專家示警：1月上中旬恐持續偏冷

[Newtalk新聞] 今(28)日受南方水氣北飄影響，全台雲量偏多，高山持續冰封，南湖大山傳出豐厚雪況。天氣職人吳聖宇指出，短波槽減弱，西半部降雨零星，但週二起東北季風增強，跨年夜新竹以北及宜蘭恐有雨；元旦午後強冷空氣南下，週末不排除達強烈大陸冷氣團等級，1月上中旬恐持續偏冷。





吳聖宇指出，今(28)日隨著地面冷高壓東移變性，各地氣溫雖有回升趨勢，但因雲量偏多幅度有限。苗栗以北及宜蘭高溫約19至21度，中南部與花東則在22至25度之間。吳聖宇提醒，今晚至明晨中北部與東北部都會區低溫約14至17度，空曠地區恐降至12度；高山地區仍斷續有冰霰或雪，追雪族可多加留意。

週一(29日)隨著水氣減少及乾空氣移入，吳聖宇表示，西半部將恢復多雲到晴的穩定天氣，氣溫也會進一步回升，南部高溫甚至可達27度。不過好天氣稍縱即逝，週二(30日)起受東北季風與低壓發展影響，新竹以北、宜蘭及花蓮降雨機率再度提高，轉為濕涼天氣，中南部則維持多雲到晴，日夜溫差較大。





關於跨年夜天氣，吳聖宇預估，新竹以北至宜蘭容易下雨，花蓮偶有飄雨，氣溫約在14至17度間，感受濕冷。他建議想看煙火的民眾務必往上風處移動。至於元旦曙光，桃園以北至宜蘭、北花蓮因雲多陰雨，看見日出機會偏低；反觀南花蓮、台東及恆春半島雲量遞減，西半部新竹以南也較有機會迎來新年第一道曙光。





吳聖宇進一步強調，元旦下半天將是天氣大變化的起點。隨著深厚西風槽南下，強冷空氣將席捲全台，週五至週六(1/2-1/3)氣溫顯著下降，台北市低溫可能降至12至13度，有機會挑戰強烈大陸冷氣團等級；配合輻射冷卻，中北部空曠地區恐出現10度以下低溫。吳聖宇也預告，2026年1月上旬至中旬將是溫度偏冷的時期，民眾應提前做好禦寒準備。

